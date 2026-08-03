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Léonard de Vinci maître de l'eau

Collectif, Pascal Brioist, Andrea Bernardoni

Léonard de Vinci ne fut pas seulement peintre, inventeur ou anatomiste. Avec Léonard de Vinci, maître de l'eau, publié chez Skira en partenariat avec le château du Clos Lucé, François Saint Bris dirige un ouvrage collectif qui met en lumière un aspect plus méconnu de l'œuvre du maître italien : près d'un demi-siècle consacré à observer, comprendre et maîtriser l'eau.

Pour Léonard, l'eau est bien davantage qu'un simple élément naturel. Elle est, selon ses propres mots, « la force motrice de toute la nature ». Des fleuves aux tourbillons, des canaux aux marées, il en étudie les mouvements avec une curiosité insatiable afin d'en comprendre les lois et d'imaginer des solutions concrètes pour ses contemporains. Pompes, écluses, ponts, moulins, systèmes d'irrigation ou projets de villes idéales témoignent d'une pensée où l'observation nourrit sans cesse l'innovation.

Richement illustré, ce catalogue réunit les contributions d'historiens, d'ingénieurs et de spécialistes internationaux. Il permet de suivre le cheminement intellectuel de Léonard, dont certaines intuitions sur l'hydraulique, l'érosion ou la géologie ne seront confirmées par la science que plusieurs siècles après sa mort.

L'ouvrage accompagne l'exposition Léonard de Vinci, maître de l'eau, présentée au château du Clos Lucé jusqu'au 13 septembre. Une belle occasion de découvrir un Léonard moins connu, dont les recherches résonnent aujourd'hui avec les défis liés à la préservation et à la gestion de l'eau.

 

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Leonard de Vinci

#Beaux livres
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Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
03/08/2026 à 17:54

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Léonard de Vinci maître de l'eau

Collectif, Pascal Brioist, Andrea Bernardoni

Paru le 17/06/2026

192 pages

Skira

30,00 €

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9782370743121
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