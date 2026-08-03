Ferraredo (Aurélien Machureau) : Le chanteur interviewé par David Serero

Le 03/08/2026 à 17:23 par Victor De Sepausy
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03/08/2026 à 17:23
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La collaboration pour le moins inattendue de cette fin d'année 2025 ? Le 27 novembre dernier, le chanteur, acteur et producteur - baryton - David Serero a reçu sur son podcast 'The Culture News' le jeune artiste musical français Ferraredo (Aurélien Machureau - 2006), qui s’est fait connaître du public pour son hit Wandering Star, sorti fin 2024.
Le podcast en question, disponible en streaming, est une émission de référence dans la catégorie des productions en webradio et compte de nombreux auditeurs.
Déjà interviewé par le média anglo-saxon ‘Psychreg’ en 2024, Ferraredo y expliquait les raisons qui l’ont poussé à s’éloigner temporairement du monde artistique, privilégiant ses études.
Ancien élève de l'École alsacienne à Paris et actuellement étudiant en école de commerce, Aurélien Machureau affiche un parcours des plus atypiques. Fort d’une popularité exponentielle depuis plus d’un an, son dernier titre ‘LAMBO’, lancé en juin 2025, comptabilise déjà plus d’un million de vues cumulées sur les réseaux sociaux – une audience notamment portée par la reprise du morceau par plusieurs créateurs de contenu internationaux.
Deux de ses titres ("Wandering Star" et "Lifeboat") ont par ailleurs rejoint les programmations des stations NRJ (French Hits) et Nostalgie, offrant ainsi au jeune artiste une nouvelle fenêtre d'exposition et confirmant l'intérêt croissant porté à son projet musical.
Au cours de cette interview (qui s’est déroulée par téléphone), Ferraredo y contextualise la sortie de son dernier morceau ‘LAMBO’ et revient sur son parcours créatif lors de ces derniers mois de travail.
Le nom de David Serero ne sera probablement pas universellement reconnu ; il est pourtant considéré comme une “figure de référence” par bon nombre de ses pairs dans la sphère musicale, lyrique notamment.
Ce Franco-Marocain, multiprimé, bénéficie d’une carrière extrêmement prolifique dans les arts de la scène, et est internationalement reconnu pour son engagement envers la promotion des artistes marocains à l'échelle mondiale. Dans cet esprit, il fondera et dirigera l’Opéra Royal du Maroc, première compagnie d’opéra du Royaume.
Ayant fait ses classes aux côtés d'illustres figures du monde artistique sur les bancs du prestigieux conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, et citoyen d’honneur des villes de Chelles et de New York (États-Unis), David Serero s'impose également comme producteur de différentes manifestations culturelles de la dernière décennie et sera honoré par la RAM (Royal Air Maroc), compagnie aérienne, comme faisant partie des 15 personnalités marocaines les plus influentes.
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
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À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, célébré ce samedi 4 juillet 2026, Frictions publie Que reste-t-il du rêve américain ?, une mini-série documentaire au format podcast produite à partir d’une enquête menée à Atlanta par Walid Hajar Rachedi, lauréat de la Villa Albertine 2025, pour confronter les idéaux américains de liberté, d’égalité des chances et d’ascension sociale à des témoignages de terrain.
06/07/2026, 11:57
Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.
03/07/2026, 16:48
La chaine France 4 diffuse, ce dimanche 5 juillet à 21h, une captation de la pièce Marius, de Jean-Philippe Daguerre, basée sur l'œuvre de Marcel Pagnol en 4 actes et 6 tableaux. Inédite, elle a été réalisée au Théâtre Le Ranelagh (Paris), le 9 décembre 2025.
03/07/2026, 09:47
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