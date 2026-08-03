Six livres d’aviation et d’espace en compétition à Carcassonne

Le prix porte le nom de Bernard Chabbert, pilote, journaliste de télévision et écrivain, et s’inscrit dans les actions menées par Des Étoiles et des Ailes en faveur de la littérature contemporaine et des auteurs.

La sélection comprend Écouter son cœur, de Sandrine Vacher (éditions Blueman), Le Compostelle des aviateurs, de Martine Gay (éditions JPO), Même les poissons volent, de François Suchel (éditions Paulsen), Le ciel est immense, de Feurat Alani (éditions JC Lattès), De la terre aux étoiles, de Marc Dana et Sophie Adenot (éditions du Rocher) et Nexus, carrefour des âmes, de Derry Gregoire (autoédition).

La plupart des auteurs devraient être présents lors du meeting aérien. Le public pourra les rencontrer, acheter leurs ouvrages et les faire dédicacer.

Le jury est présidé par Gil Roy, directeur du site Aerobuzz et de la chaîne JumpSeat. Il comprend également Marie-Laure Relun, Pierre Elzéar Latécoère, Joris Panier, Jean-Michel Vernhes, Marie-Pierre Devos, Georges Desclaux et Jean-Pierre Salsenach.

Florence Bonnevialle, responsable du pôle Livre de Des Étoiles et des Ailes, siège également au jury et organise le prix. Celui-ci est attribué dans le cadre des activités de l’association, qui organise des meetings aériens et des festivals.

Deux autres livres récemment parus sont proposés hors sélection : Voler, exploits de l’aviation, publié aux éditions Petit à Petit, et Histoires extraordinaires de ballons, de la montgolfière à la vasque olympique, de Jérôme Giacomini et Matthieu Gobbi, paru chez Flammarion.

En 2025, le prix a été attribué à Fabrice Colin pour En moi le ciel et la terre, paru aux éditions du Seuil. Le livre est consacré à Élisa Deroche, pionnière de l’aviation.

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Crédits photo : Bernard Chabbert en 2015 - Tibboh, CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

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