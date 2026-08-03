Quand les artistes palestiniens ont remplacé la peinture par la terre

Lors de la première Intifada (1987-1993), la société palestinienne s'est organisée autour de l'autosuffisance et du refus des produits israéliens. Dans le domaine culturel, un petit groupe d'artistes plasticiens a poussé cette logique jusqu'au bout : ils ont décidé de se passer des fournitures venues d'Israël et de créer avec ce que leur offrait leur environnement immédiat. C'est ainsi qu'est né le mouvement New Visions (Nouvelles Visions).

Le boycott, une pratique ancestrale

Avant de devenir une pratique courante dans les luttes pour la dignité, le boycott avait déjà une longue histoire. Son nom vient d'Irlande, en 1880, lorsque le capitaine Charles Cunningham Boycott (1832-1897) fut isolé par ses fermiers. Sous l'impulsion de la Ligue agraire irlandaise (Irish Land League), un mouvement de retrait collectif de la coopération économique et sociale s'organisait pour exercer une pression.

Mais cette idée est bien plus ancienne. En l'an 494 av. J.-C., les plébéiens de Rome se retirèrent sur une colline, paralysant la ville pour protester contre leur manque de droits. Plus près de nous, le boycott des bus de Montgomery en 1955, déclenché par le refus de Rosa Parks de céder sa place, reste un symbole mondial de la lutte pour les droits civiques.

C'est dans cette lignée que le mouvement national palestinien, dès l'époque du mandat britannique, a vu émerger des appels à l'autonomie économique. L'idée était simple : l'indépendance passe aussi par la capacité à se suffire à soi-même. Cette conscience a préparé le terrain à ce qui allait se jouer dans les ateliers d'artistes.

L'historien Ilan Pappé (né en 1954) voit dans le boycott un acte fort pour exprimer un refus. Il a notamment défendu l'importance du boycott universitaire. Lors d'une conférence à la SOAS de Londres, le 5 décembre 2004, il déclarait : « Le bilan du pouvoir en Palestine depuis 1948, et en particulier depuis 1967, m'a convaincu que le changement au sein de la société de l'occupant est un facteur clé pour modifier une situation d'oppression sur le terrain. »

Naissance d'une esthétique née de la contrainte

En décembre 1987, le soulèvement de la première Intifada éclate. La pierre en devient le symbole. Mais dans l'ombre des ateliers, une autre révolution, plus silencieuse, se prépare.

Pour les artistes, exposer et diffuser leur travail devient un véritable parcours du combattant. Cette difficulté les pousse à repenser leur art de fond en comble. Sliman Mansour (né en 1947), déjà une figure reconnue de l'art engagé, s'associe à Vera Tamari (née en 1945), Tayseer Barakat (né en 1959) et Nabil Anani (né en 1943). Ensemble, ils jettent les bases de ce qui deviendra le collectif New Visions, constitué en 1989.

Leur idée était simple mais exigeante : ne plus utiliser de fournitures artistiques israéliennes. « C'était un choix à la fois personnel et esthétique », explique aujourd'hui Mansour. « Nous voulions créer un art ancré dans notre sol, littéralement. Si les couleurs nous étaient interdites, nous les chercherions dans notre terre. »

Sliman Mansour garde en mémoire des moments difficiles aux checkpoints. Il raconte ainsi qu'à un poste de contrôle près de l'université de Birzeit, des soldats lui ont un jour confisqué ses aquarelles. Dans les années 1980, il a aussi été confronté à la censure : après la saisie de tableaux dans sa galerie à Ramallah, un officier israélien lui a interdit d'utiliser les couleurs du drapeau palestinien – le rouge, le vert, le noir et le blanc. Il lui a même lancé : « Même si vous peignez une pastèque, elle sera confisquée. » Ces expériences ont renforcé chez ces artistes l'envie de se libérer d'une dépendance, y compris dans leur geste artistique.

Le collectif New Visions se met alors en quête de matériaux bruts, locaux et naturels. Dans les villages, ils ramassent de l'argile, du bois d'olivier, de la paille, du henné et des terres aux teintes variées. Ce qui était au départ une contrainte devient rapidement un langage à part entière, salué pour sa sincérité et sa force. Leurs œuvres se transforment en assemblages mêlant collage, relief et symboles.

Dans l'atelier de Sliman Mansour, la terre n'est pas qu'un sujet : elle devient la matière même. Il abandonne ses tubes de peinture pour modeler l'argile, la paille et les pigments locaux. Il crée alors des œuvres en relief, dont ses célèbres représentations de Fellahas (paysannes).

Nabil Anani, lui, se tourne vers le cuir et les broderies traditionnelles. Il compose des collages et des sculptures où le bois et l'argile côtoient des motifs ancestraux, dans une abstraction chargée de souvenirs.

Vera Tamari rassemble des tessons de céramique et des objets du quotidien pour en faire des installations poétiques, comme des fragments de mémoire architecturale. Elle utilise l'argile pour évoquer les maisons et les paysages de son enfance.

Tayseer Barakat, quant à lui, intègre des objets trouvés (vieux papiers, bois flotté, chiffons) dans un style expressionniste qui dit les épreuves et les espoirs de son peuple.

Pour eux, cette démarche était une manière de rester libres dans leur atelier, de ne pas dépendre d'un marché imposé. Elle leur a aussi permis de renouer avec des savoir-faire ancestraux, de redécouvrir les gestes et les matières de leurs aînés. Leurs œuvres sont devenues les gardiennes d'une mémoire intime et collective.

Un héritage qui se transmet

Aujourd'hui, l'influence de New Visions se retrouve chez de nombreux jeunes artistes palestiniens. L'utilisation de matériaux naturels, le goût pour les techniques artisanales comme le tatriz (la broderie traditionnelle) et ce lien viscéral à la terre sont devenus des marques de fabrique d'une création qui ne renie pas ses racines. Leurs œuvres, souvent façonnées à même le sol, sont aujourd'hui des pièces importantes de l'art palestinien moderne. Leur choix de se passer des fournitures venues d'Israël a également inspiré des mouvements culturels plus larges, et fait écho aux principes du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), lancé en 2005.

Près de quarante ans plus tard, les quatre fondateurs sont toujours fidèles à leur ligne. Dans leurs ateliers, le bois et les pots d'argile côtoient toujours les pinceaux. « Chaque fois que j'utilise ces matériaux, je me souviens que notre art est indissociable de notre vie, de nos histoires. Il est fait de cette terre que nous aimons », confie Sliman Mansour.

Pour ancrer cet héritage dans la durée, le Palestinian Museum a dévoilé le 9 décembre 2024 un ensemble de fresques commandées aux fondateurs de New Visions. Conçues pour former le cœur de l'exposition permanente du musée, ces œuvres rendent hommage à ces artistes qui ont su insuffler un renouveau créatif en puisant dans l'immense patrimoine de leur peuple.

Amel Aït-Hamouda est doctorante en littérature comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches portent notamment sur l’étude comparative des traductions françaises des Mille et Une Nuits. Elle a enseigné la littérature francophone et la traduction dans plusieurs universités en Afrique, en Asie et en Europe, et publie également des articles consacrés à la littérature, à la traduction et au patrimoine culturel.

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Par Auteur invité

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