Quand les artistes palestiniens ont remplacé la peinture par la terre

Dans la Palestine des années 1980, alors que les pinceaux et les toiles devenaient difficiles d'accès, quatre artistes ont choisi de puiser dans leur terre natale pour continuer à créer. L'argile, le bois, la paille et le henné sont devenus leurs nouvelles couleurs. Un mouvement né de la nécessité, devenu une signature esthétique, et qui, quarante ans plus tard, continue d'inspirer. Par Amel Aït-Hamouda.
Le 03/08/2026 à 16:35 par Auteur invité
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03/08/2026 à 16:35
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Lors de la première Intifada (1987-1993), la société palestinienne s'est organisée autour de l'autosuffisance et du refus des produits israéliens. Dans le domaine culturel, un petit groupe d'artistes plasticiens a poussé cette logique jusqu'au bout : ils ont décidé de se passer des fournitures venues d'Israël et de créer avec ce que leur offrait leur environnement immédiat. C'est ainsi qu'est né le mouvement New Visions (Nouvelles Visions).
Avant de devenir une pratique courante dans les luttes pour la dignité, le boycott avait déjà une longue histoire. Son nom vient d'Irlande, en 1880, lorsque le capitaine Charles Cunningham Boycott (1832-1897) fut isolé par ses fermiers. Sous l'impulsion de la Ligue agraire irlandaise (Irish Land League), un mouvement de retrait collectif de la coopération économique et sociale s'organisait pour exercer une pression.
Mais cette idée est bien plus ancienne. En l'an 494 av. J.-C., les plébéiens de Rome se retirèrent sur une colline, paralysant la ville pour protester contre leur manque de droits. Plus près de nous, le boycott des bus de Montgomery en 1955, déclenché par le refus de Rosa Parks de céder sa place, reste un symbole mondial de la lutte pour les droits civiques.
C'est dans cette lignée que le mouvement national palestinien, dès l'époque du mandat britannique, a vu émerger des appels à l'autonomie économique. L'idée était simple : l'indépendance passe aussi par la capacité à se suffire à soi-même. Cette conscience a préparé le terrain à ce qui allait se jouer dans les ateliers d'artistes.
L'historien Ilan Pappé (né en 1954) voit dans le boycott un acte fort pour exprimer un refus. Il a notamment défendu l'importance du boycott universitaire. Lors d'une conférence à la SOAS de Londres, le 5 décembre 2004, il déclarait : « Le bilan du pouvoir en Palestine depuis 1948, et en particulier depuis 1967, m'a convaincu que le changement au sein de la société de l'occupant est un facteur clé pour modifier une situation d'oppression sur le terrain. »
En décembre 1987, le soulèvement de la première Intifada éclate. La pierre en devient le symbole. Mais dans l'ombre des ateliers, une autre révolution, plus silencieuse, se prépare.
Pour les artistes, exposer et diffuser leur travail devient un véritable parcours du combattant. Cette difficulté les pousse à repenser leur art de fond en comble. Sliman Mansour (né en 1947), déjà une figure reconnue de l'art engagé, s'associe à Vera Tamari (née en 1945), Tayseer Barakat (né en 1959) et Nabil Anani (né en 1943). Ensemble, ils jettent les bases de ce qui deviendra le collectif New Visions, constitué en 1989.
Leur idée était simple mais exigeante : ne plus utiliser de fournitures artistiques israéliennes. « C'était un choix à la fois personnel et esthétique », explique aujourd'hui Mansour. « Nous voulions créer un art ancré dans notre sol, littéralement. Si les couleurs nous étaient interdites, nous les chercherions dans notre terre. »
Sliman Mansour garde en mémoire des moments difficiles aux checkpoints. Il raconte ainsi qu'à un poste de contrôle près de l'université de Birzeit, des soldats lui ont un jour confisqué ses aquarelles. Dans les années 1980, il a aussi été confronté à la censure : après la saisie de tableaux dans sa galerie à Ramallah, un officier israélien lui a interdit d'utiliser les couleurs du drapeau palestinien – le rouge, le vert, le noir et le blanc. Il lui a même lancé : « Même si vous peignez une pastèque, elle sera confisquée. » Ces expériences ont renforcé chez ces artistes l'envie de se libérer d'une dépendance, y compris dans leur geste artistique.
Le collectif New Visions se met alors en quête de matériaux bruts, locaux et naturels. Dans les villages, ils ramassent de l'argile, du bois d'olivier, de la paille, du henné et des terres aux teintes variées. Ce qui était au départ une contrainte devient rapidement un langage à part entière, salué pour sa sincérité et sa force. Leurs œuvres se transforment en assemblages mêlant collage, relief et symboles.
Dans l'atelier de Sliman Mansour, la terre n'est pas qu'un sujet : elle devient la matière même. Il abandonne ses tubes de peinture pour modeler l'argile, la paille et les pigments locaux. Il crée alors des œuvres en relief, dont ses célèbres représentations de Fellahas (paysannes).
Nabil Anani, lui, se tourne vers le cuir et les broderies traditionnelles. Il compose des collages et des sculptures où le bois et l'argile côtoient des motifs ancestraux, dans une abstraction chargée de souvenirs.
Vera Tamari rassemble des tessons de céramique et des objets du quotidien pour en faire des installations poétiques, comme des fragments de mémoire architecturale. Elle utilise l'argile pour évoquer les maisons et les paysages de son enfance.
Tayseer Barakat, quant à lui, intègre des objets trouvés (vieux papiers, bois flotté, chiffons) dans un style expressionniste qui dit les épreuves et les espoirs de son peuple.
Pour eux, cette démarche était une manière de rester libres dans leur atelier, de ne pas dépendre d'un marché imposé. Elle leur a aussi permis de renouer avec des savoir-faire ancestraux, de redécouvrir les gestes et les matières de leurs aînés. Leurs œuvres sont devenues les gardiennes d'une mémoire intime et collective.
Aujourd'hui, l'influence de New Visions se retrouve chez de nombreux jeunes artistes palestiniens. L'utilisation de matériaux naturels, le goût pour les techniques artisanales comme le tatriz (la broderie traditionnelle) et ce lien viscéral à la terre sont devenus des marques de fabrique d'une création qui ne renie pas ses racines. Leurs œuvres, souvent façonnées à même le sol, sont aujourd'hui des pièces importantes de l'art palestinien moderne. Leur choix de se passer des fournitures venues d'Israël a également inspiré des mouvements culturels plus larges, et fait écho aux principes du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), lancé en 2005.
Près de quarante ans plus tard, les quatre fondateurs sont toujours fidèles à leur ligne. Dans leurs ateliers, le bois et les pots d'argile côtoient toujours les pinceaux. « Chaque fois que j'utilise ces matériaux, je me souviens que notre art est indissociable de notre vie, de nos histoires. Il est fait de cette terre que nous aimons », confie Sliman Mansour.
Pour ancrer cet héritage dans la durée, le Palestinian Museum a dévoilé le 9 décembre 2024 un ensemble de fresques commandées aux fondateurs de New Visions. Conçues pour former le cœur de l'exposition permanente du musée, ces œuvres rendent hommage à ces artistes qui ont su insuffler un renouveau créatif en puisant dans l'immense patrimoine de leur peuple.
Amel Aït-Hamouda est doctorante en littérature comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches portent notamment sur l’étude comparative des traductions françaises des Mille et Une Nuits. Elle a enseigné la littérature francophone et la traduction dans plusieurs universités en Afrique, en Asie et en Europe, et publie également des articles consacrés à la littérature, à la traduction et au patrimoine culturel.
Crédits photo : Guy Joben - Pexels
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Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.
29/07/2026, 17:49
Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.
29/07/2026, 17:17
Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.
29/07/2026, 16:25
Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
29/07/2026, 14:00
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.
28/07/2026, 13:22
La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.
28/07/2026, 12:50
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