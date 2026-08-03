Bartleby : Olivier Nora prépare son retour dans l’édition

Quatre mois après son départ fracassant de Grasset, le prochain chapitre professionnel d’Olivier Nora commence à s’écrire. Selon les informations d’Antoine Cariou pour La Lettre, l’éditeur de 66 ans discute avec Editis non pour prendre la direction d’une maison existante, mais pour créer sa propre structure au sein du deuxième groupe français d’édition.

Le projet reste à finaliser et n’a pas encore fait l’objet d’une annonce publique d’Editis ou d’Olivier Nora. Plusieurs éléments montrent néanmoins que les préparatifs ont déjà commencé. Une société d’édition baptisée Bartleby a notamment été créée par Olivier Nora le 11 juillet 2026 et inscrite au registre du commerce de Paris quatre jours plus tard.

Interrogé par ActuaLitté sur ses projets futurs, l’ancien président de Grasset confie : « Tant que rien n’est fait, je ne souhaite pas communiquer sur mes projets futurs ou d’éventuelles négociations. » Il précise également ne vouloir commenter ni rectifier les « approximations, spéculations ou rumeurs » publiées récemment sur le sujet.

Editis plutôt qu’une maison déjà installée

Dès le début du mois de juillet, Le Monde expliquait qu’Olivier Nora était en discussion avec Editis et qu’il pourrait y être rejoint par plusieurs proches collaborateurs. Différentes fonctions étaient envisagées, sans que ni l’intéressé ni le groupe confirment officiellement son arrivée.

L’hypothèse semble désormais se préciser. Olivier Nora ne reprendrait finalement ni Plon, ni Julliard, ni une autre maison, mais disposerait de la sienne, hébergée au sein du groupe. Une solution qui lui permettrait de conserver une forte identité éditoriale tout en bénéficiant des moyens industriels, commerciaux et logistiques d’Editis.

Denis Olivennes, ami de longue date d’Olivier Nora et ancien camarade de l’École normale supérieure, assure la présidence et la direction générale d’Editis. Ses responsabilités ont été élargies au début de l’année 2026 afin de conduire une nouvelle phase de développement du groupe, qui réunit actuellement 55 maisons.

Bartleby l'éditeur

Le projet dispose déjà d’une première existence juridique. Olivier Nora a créé à Paris une société baptisée Bartleby, entièrement tournée vers l’édition de livres. À ce stade, les documents disponibles ne font apparaître ni Editis ni une autre société parmi les associés. Bartleby peut être la future maison elle-même, mais aussi une société personnelle destinée à porter les droits, les contrats ou la participation d’Olivier Nora dans une structure appelée à évoluer.

Le choix du nom paraît difficilement anodin. Olivier Nora a signé dès 1994 la postface de l’édition française de Bartleby, la nouvelle d’Herman Melville dont le personnage oppose aux demandes de son employeur son célèbre « J’aimerais mieux ne pas ». Le texte a été réédité en 2023 dans la collection Mille et une nuits, toujours accompagné de cette postface.

Après une éviction largement interprétée comme la conséquence de plusieurs refus éditoriaux, la référence à cette figure de la résistance passive ne manque pas d’ironie. La Lettre évoque de son côté une marque susceptible de décliner directement le patronyme de son créateur : Bartleby pourrait donc rester le nom de la société juridique qui portera le projet.

Quels auteurs pourraient suivre Olivier Nora ?

Mémoires provisoires, de Bernard-Henri Lévy, doit paraître chez Plon le 1er octobre. L’ouvrage marque le départ effectif de l’auteur de Grasset, maison à laquelle son nom était associé depuis la publication de La Barbarie à visage humain, en 1977. Une semaine plus tard, le 8 octobre, Plon doit également publier Sermons sous les décombres, de Delphine Horvilleur, autre autrice historiquement accompagnée par Olivier Nora.

Selon La Lettre, Editis n’exclurait pas une copublication de ces deux livres entre Plon et la future maison d’Olivier Nora. Ce montage permettrait de reconnaître le travail déjà réalisé par Jean-Luc Barré et les équipes de Plon tout en associant l'ancien patron de Grasset aux ouvrages de deux auteurs qu’il accompagne depuis longtemps.

L’un des principaux atouts de la future structure réside dans la relation construite par Olivier Nora avec les auteurs de Grasset. Parmi les auteurs qui ont annoncé qu’ils ne confieraient pas leur prochain livre à Grasset figurent de grands noms : Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Laurent Binet, Gaël Faye, Dany Laferrière, Caroline Fourest, Vanessa Springora, Pascal Bruckner ou encore Alain Minc. De belles recrues potentielles, en somme.

Il serait néanmoins prématuré de transformer ces départs annoncés en futurs contrats. Les auteurs restent liés par les accords déjà conclus avec Grasset et ne peuvent pas toujours récupérer unilatéralement leurs droits ou leurs manuscrits. La crise a précisément révélé les limites du droit actuel lorsque la relation de confiance avec une maison se rompt sans que celle-ci cesse d’exister ou manque formellement à ses obligations. Mais la possibilité de réunir autour d’Olivier Nora plusieurs écrivains reconnus donne au projet un poids inhabituel avant même son lancement.

Une éviction devenue affaire de principe

Pour saisir l'importance de ce possible retour, il faut revenir au 14 avril. Ce jour-là, Hachette Livre annonce le départ d’Olivier Nora, qui présidait Grasset depuis 2000, et son remplacement par Jean-Christophe Thiery, PDG de Louis Hachette Group et dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré.

L’arrivée de Boualem Sansal, négociée au niveau du groupe Hachette, avait été imposée à la maison sans qu’Olivier Nora conduise lui-même le transfert. ActuaLitté relevait dès avril le caractère inédit d’une opération menée directement par l’actionnaire, tandis que l’éditeur continuait publiquement d’assurer qu’il demeurait le garant de l’indépendance de Grasset.

Olivier Nora se serait opposé à une publication précipitée du nouveau livre de Boualem Sansal, qui s'est révélé, pour une bonne partie de la critique, comme un travail éditorial bâclé. Deux mois après sa parution, La Légende totalise près de 40.000 exemplaires vendus, selon Edistat. Olivier Nora aurait également refusé de publier un ouvrage de Nicolas Diat, éditeur de Jordan Bardella et auteur proche des milieux conservateurs.

L’annonce a déclenché une mobilisation rare dans l’édition française. Dès le 16 avril, 115 auteurs, parmi lesquels Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Laurent Binet, Delphine Horvilleur ou Bernard-Henri Lévy, annonçaient qu’ils ne confieraient pas leur prochain livre à Grasset. Le mouvement s’est ensuite étendu à plus de 200 écrivains français, puis à des auteurs étrangers comme la lauréate du prix Nobel de littérature 2024, Han Kang, Ali Smith, Colm Tóibín ou encore Jón Kalman Stefánsson.

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Les signataires dénonçaient une remise en cause de l’indépendance éditoriale et de la liberté de création. La crise a également conduit des auteurs, juristes et professionnels à réclamer de nouvelles protections contractuelles face aux changements de contrôle ou de ligne d’une maison d’édition.

Illustration : Thomas Rowlandson, A Money Scrivener, 1801 — National Gallery of Art, Rosenwald Collection, domaine public.

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Hocine Bouhadjera

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