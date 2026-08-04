Rochebrune : la famille, cette cordée mal encordée

« Un couple, deux éléments. » La formule paraît simple. Elle ne l’est pas. Isabelle et Xavier arrivent avec leurs enfants, leurs habitudes, leur position sociale et ce catalogue de griefs minuscules : un retard, une tache, une décision remise au lendemain. Divry excelle dans cette archéologie du reproche. Une salissure grosse comme un pixel contient plusieurs années de disputes. Le couple tient encore, mais comme certaines étagères : parce que personne n’ose vérifier les vis.

La romancière épouse la pensée d’Isabelle, son désir d’ordre et l’épuisement qui l’accompagne. La charge mentale devient syntaxe : la phrase accumule démarches, contraintes, enfants et courses, puis coupe net. « Quelle fatigue ! » Le comique naît de cette précision cruelle, de la façon dont chacun transforme ses préférences en principes et ses lâchetés en compromis.

Trop de cailloux, pas assez de ciel

La montagne commence comme un décor choisi par Xavier, avec le prestige de celui qui connaît les voies et les termes techniques. Elle devient bientôt une présence. Rochebrune resserre le ciel, raidit les routes, coupe le réseau. Isabelle le résume : « Trop de cailloux, pas assez de ciel. » Tout le livre est là : trop de matière, trop de promiscuité, pas assez d’espace pour respirer.

La satire conjugale ne disparaît pas ; elle change d’échelle. Les petites failles domestiques rencontrent les fractures de la roche. Xavier, donneur d’avis dans l’appartement, se retrouve seul face à des décisions qui ne peuvent plus être commentées ou déléguées. Le récit d’alpinisme gagne en tension sans perdre l’ironie, car l’homme emporte dans la catastrophe son besoin d’être à la hauteur de sa propre légende.

La longue agonie constitue le sommet du livre. Le corps souffre, calcule, économise l’eau, cherche un abri. L’esprit fabrique encore du récit. Après la chute vient « l’horrible impression de privilège ». Plus tard, la certitude — « On va venir me chercher. » — bouleverse parce qu’elle relève moins de l’information que de l’incantation. Divry décrit la peur avec ses jurons, ses erreurs et cette obstination animale qui consiste à respirer encore.

Le couple sous inventaire

Le récit sait que les histoires d’amour meurent rarement d’une révélation spectaculaire. Elles se défont par lassitude et baisse progressive de l’écoute. Isabelle se demande : « À combien d’heures de véritable écoute avons-nous droit en rencontrant quelqu’un ? » Question terrible, posée sans violons. Xavier l’écoutait ; puis il a commencé à expliquer. Il séduisait par son étrangeté ; il fatigue désormais par ses opinions.

Le regard de Divry se montre acéré, parfois insistant. Elle saisit les contradictions d’Isabelle : transfuge sociale fière de son ascension, femme soucieuse d’émancipation mais prompte à mépriser les corps, les accents ou les existences moins disciplinées que la sienne. Elle observe aussi Xavier, mélange de bonne volonté, d’aveuglement et d’assurance bourgeoise. Aucun personnage n’est innocent.

Le défaut apparaît lorsque l’analyse devance le lecteur. Certaines intentions sont expliquées alors que la scène les avait déjà rendues limpides. Le passage sur l’hypothermie suspend brièvement l’émotion ; la description technique de la crue refroidit aussi le mouvement. La séquence sexuelle suivant la catastrophe frappe par sa violence morale, mais sa longueur rend visible le piège de culpabilité préparé pour Isabelle. L’ouvrage, si habile à laisser une tache parler, se met alors à commenter sa propre tache.

Enfin, faire famille

Noémie et Léon entrent dans le séjour comme deux colis incompatibles, l’une armée de son téléphone et de son mépris adolescent, l’autre de ses peurs et de ses crises. La catastrophe les débarrasse des rôles distribués par les adultes. Ils doivent marcher, décider, se tenir chaud, plaisanter pour ne pas céder. Leur langue reste drôle, brutale, vivante.

Dans le tunnel, la famille cesse d’être un slogan. Elle devient une main serrée, une blague commune, une responsabilité acceptée. Noémie finit par dire à Léon : « T’es mon petit frère. » Après les tableaux de garde et les déclarations de principe, ces quatre mots accomplissent ce que les adultes réclamaient depuis le départ.

Rochebrune avance par glissements : comédie conjugale, satire sociale, roman de montagne, récit de survie, conte cruel. Toutes les strates ne s’emboîtent pas avec la même souplesse, et le texte explique parfois trop ce qu’il démontre très bien. Mais son ambition emporte ces réserves.

Sophie Divry construit une œuvre ample et inquiétante, où les humains organisent leurs vacances pendant que la roche travaille. Ils pensent former une famille parce qu’ils ont réservé ensemble. Il faudra une catastrophe pour qu’ils découvrent ce que le mot engage.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com