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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027

Pierre Lemaitre sera présent aux Amfis, les universités d’été de La France insoumise. Malgré les polémiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le prix Goncourt 2013 continue d’afficher publiquement son soutien à LFI. Il n’est pas le seul écrivain engagé aux côtés de la formation politique, mais il reste le seul auteur annoncé au programme de cette édition.

Le 03/08/2026 à 15:21 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

03/08/2026 à 15:21

Hocine Bouhadjera

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Du 20 au 23 août 2026, La France insoumise retrouvera le Palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, pour ses universités d’été.

Parmi les premiers invités révélés par La France insoumise, figurent également la comédienne Anna Mouglalis, le banquier d’affaires et fondateur du groupe média Combat Matthieu Pigasse, la députée écologiste Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale, et Zarah Sultana, députée britannique de Coventry South et membre de Your Party. 

Après Ernaux et Vuillard, un nouveau relais littéraire

La présence de Pierre Lemaitre intervient dans une séquence où La France insoumise cherche manifestement à associer plus étroitement le monde littéraire au lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon.

Le 7 juin 2026, la Prix Nobel de littérature 2022 Annie Ernaux et le Prix Goncourt 2017 Éric Vuillard ont pris la parole à Saint-Denis lors du premier meeting national organisé en vue de l’élection présidentielle de 2027. Les deux écrivains sont intervenus avant Jean-Luc Mélenchon devant plusieurs milliers de personnes. LFI a revendiqué 26.000 participants.

Manuel Bompard avait présenté ce meeting comme le point de départ d’une campagne qui devait être à la fois « instructive » et tournée vers l’éducation populaire. 

Lors de la campagne présidentielle de 2022, Annie Ernaux, Pascale Fautrier, Laurent Binet et la philosophe Barbara Stiegler avaient également affiché leur soutien au candidat insoumis. ActuaLitté relevait alors que Jean-Luc Mélenchon semblait bénéficier de l’un des soutiens les plus fournis dans le monde du livre.

Un soutien qui remonte à 2012

Pierre Lemaitre n'a jamais seulement été un best-seller. Son soutien à Jean-Luc Mélenchon est documenté depuis la campagne présidentielle de 2012. En 2018, interrogé par Le Monde, il indiquait avoir voté successivement pour le Front de gauche puis pour La France insoumise. Il apportait cependant une nuance : « Je vote pour des idées, pas pour Mélenchon. »

En 2018, l’écrivain populaire jugeait encore opérante une partie de l’analyse marxiste de la société. Il désignait comme principal problème non les personnes fortunées prises individuellement, mais le système produisant des écarts considérables entre les plus riches et les plus pauvres. Il critiquait notamment la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, la baisse des aides au logement, l’insuffisance du logement social et le renforcement du contrôle des chômeurs. 

Une critique des inégalités qu’il avait résumée avec ironie, la même année, en intitulant une carte blanche radiophonique : « Bonne année, mes très chers riches. »

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, Pierre Lemaitre a franchi un pas supplémentaire en cosignant avec Éric Vuillard et le cinéaste Robert Guédiguian un appel explicite à voter pour Jean-Luc Mélenchon. 

Les trois signataires réclamaient une hausse importante du salaire minimum, des rémunérations permettant de vivre dignement et la fin de formes de travail précaires, notamment les horaires fractionnés et la flexibilité imposée. Ils demandaient également l’arrêt de la libéralisation des services publics, le renforcement de l’hôpital et de la Sécurité sociale, ainsi qu’une meilleure protection contre le chômage et une défense du système de retraites. 

Leur appel comportait aussi une dimension institutionnelle et écologique : réforme générale des institutions, démocratie plus ouverte, transformation écologique socialement juste et école véritablement inclusive. Il associait ces propositions à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, contre le racisme et contre les politiques jugées répressives, ainsi qu’à la défense du droit de manifester et à un accueil plus large des réfugiés.

Une opposition de plus en plus radicale au macronisme

En 2019, dans un entretien accordé à l'ancien Journal du dimanche, il déclarait même se « radicaliser » politiquement. Il reliait cette évolution à la réforme de l’assurance-chômage, à la suppression de l’ISF, au projet de réforme des retraites et à l’aggravation des inégalités. 

L’écrivain allait alors jusqu’à qualifier la France de « démocratie autoritaire ». Il estimait que les violences policières étaient devenues incontestables et dénonçait la manière dont les mobilisations sociales étaient contenues. Il annonçait également qu’en cas de nouveau second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il ne voterait plus pour le président sortant et manifesterait contre l’un comme contre l’autre. 

En 2023, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, il se disait « de plus en plus en colère ». Il contestait aussi bien la mesure elle-même que le moment choisi pour l’imposer, dans une société où la répartition des richesses lui paraissait déjà profondément déséquilibrée. 

Cette prise de position intervenait au moment de la parution de son roman Le Silence et la Colère, consacré aux Trente Glorieuses et à leurs conflits sociaux. Pierre Lemaitre avait alors annoncé son intention de descendre lui-même dans la rue contre la réforme.

De la Palestine aux libertés publiques

Après la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, il a signé l’appel de 350 personnalités demandant l’union immédiate des gauches et des écologistes pour les élections législatives. Le texte mettait en avant la défense des libertés publiques, la justice sociale, l’urgence climatique, la lutte contre le racisme et la protection des minorités. 

En 2026, Pierre Lemaitre a de nouveau associé son nom à un appel collectif contre le racisme, les discriminations et l’extrême droite. Anna Mouglalis, qui doit partager avec lui un échange aux Amfis, faisait également partie des signataires. 

Son engagement en faveur des libertés publiques s’était aussi manifesté en 2022, lorsqu’il s’était opposé, avec Annie Ernaux, Éric Vuillard et d’autres intellectuels, à l’extradition de dix anciens militants italiens installés en France depuis plusieurs décennies. Le collectif dénonçait un « acharnement » judiciaire et invoquait notamment la prescription, le droit à l’oubli et la possibilité d’une seconde chance. Les personnes concernées avaient été condamnées en Italie pour des faits liés aux violences politiques des « années de plomb », parfois à de lourdes peines.

Ses prises de position concernent aussi la guerre à Gaza et les droits du peuple palestinien. En octobre 2023, Pierre Lemaitre a signé une tribune qui condamnait à la fois les massacres de civils commis par le Hamas le 7 octobre, les crimes de guerre attribués à l’État israélien à Gaza et les violences de colons en Cisjordanie. Le texte dénonçait parallèlement les restrictions apportées en France aux manifestations et expressions de solidarité avec les Palestiniens. Annie Ernaux et Éric Vuillard comptaient également parmi les signataires.

En juin 2025, les trois écrivains ont participé à de nouveaux appels réclamant un cessez-le-feu immédiat, la reconnaissance d’un État palestinien et l’arrêt de ce que les auteurs de ces textes qualifiaient de « génocide ».

Au-delà de ses prises de position électorales, Pierre Lemaitre mène plusieurs engagements sociaux. Ambassadeur du Secours populaire, il est également attentif aux conditions de détention, aux difficultés liées au langage judiciaire et à l’inclusion des personnes handicapées. Parrain de Dyspraxie France Dys, il défend notamment une école mieux adaptée aux enfants concernés par les troubles dys.

Une tradition française

L’intervention des écrivains dans la vie politique française ne date pas des campagnes contemporaines. L’affaire Dreyfus a consacré la figure de l’intellectuel mettant sa notoriété et sa plume au service d’une cause : la Bibliothèque nationale de France présente ainsi Émile Zola comme l’un des premiers grands modèles de l’écrivain engagé. Au XXe siècle, cette implication a parfois pris une forme directement partisane.

Louis Aragon adhère au Parti communiste français en 1927, avant d’entrer à son comité central en 1954. Les artistes communistes furent parmi les premiers à soutenir collectivement leur parti et ses candidats lors des campagnes électorales.

À l’autre extrémité de l’échiquier de l’époque, André Malraux fut délégué à la propagande du Rassemblement du peuple français, le mouvement fondé par Charles de Gaulle, avant de devenir son ministre des Affaires culturelles et l’une des grandes voix du gaullisme.

Les campagnes présidentielles ont ensuite régulièrement donné lieu à des prises de position publiques. En 1981, les écrivains Jean d’Ormesson, Eugène Ionesco, Didier Decoin et François Nourissier figuraient parmi les signataires d’un appel à voter pour Valéry Giscard d’Estaing. À l’inverse, l’écrivain royaliste Pierre Boutang annonçait, de manière plus surprenante, son vote en faveur de François Mitterrand, tandis que Françoise Sagan se rapprochait durablement du président socialiste et de son entourage. 

Boualem Sansal aux côtés de Bruno Retailleau

Jean d’Ormesson a également été un fervent soutien de Nicolas Sarkozy en 2007, campagne durant laquelle le philosophe et essayiste André Glucksmann, père de Raphaël Glucksmann, s’est également engagé publiquement en faveur du candidat de l’UMP. Erik Orsenna, qui avait travaillé auprès de François Mitterrand, soutient pour sa part Emmanuel Macron depuis 2017.

À l’extrême droite, l’écrivain Renaud Camus a appelé à voter pour Marine Le Pen à partir de la présidentielle de 2012, avant de tenter lui-même d’entrer dans la compétition électorale. 

À LIRE - Catherine Pégard, encore une locataire millionnaire pour la rue de Valois

Pour l'élection présidentielle de 2027, la mobilisation des écrivains n’est pas réservée au camp insoumis. À droite, Boualem Sansal a participé, le 20 juin 2026, au premier meeting présidentiel de Bruno Retailleau et annoncé qu’il voterait « très probablement » pour le candidat des Républicains. 

Crédits photo : Pierre Lemaitre, au Salon du livre de Paris en 2014 (Wikinade, CC BY-SA 2.0)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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12/06/2026, 12:01

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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse

L’Université Paris Cité a décidé de retirer à Étienne Klein son doctorat en philosophie des sciences, après une enquête ouverte à la suite des révélations d’Arrêt sur images sur le plagiat de sa thèse. D’après le média, la procédure, menée pendant 20 mois, a confirmé l’ampleur des copiés-collés et identifié des passages plagiés dans environ deux tiers des pages du travail doctoral. 

11/06/2026, 16:45

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Le Maroc forme ses élites pour l’Occident

Paris. Lundi, 25 mai 2026. Peu d’études universitaires, de recherches approfondies, de statistiques fiables, de chroniques documentées transparaissent sur la fuite des cerveaux au Maroc. La société française est en déficit d’étudiants dans ses filières scientifiques et techniques. Elle manque de 8000 apprenants en ingénierie. Les Marocains compensent le manque. Il est rare aujourd’hui d’entrer dans un hôpital français sans y croiser un clinicien marocain. Par Mustapha Saha.

26/05/2026, 13:19

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Suisse : Né pour lire devient une association nationale dédiée à la petite enfance

Le 23 avril 2026, l’association Né pour lire – Buchstart – Nati per leggere – Naschì per leger a été fondée afin de renforcer durablement l’éveil au langage, à la lecture et aux livres en Suisse. Cette nouvelle structure autonome doit permettre de développer le programme et d’assurer son ancrage à long terme au niveau national.

12/05/2026, 12:11

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La Région Île-de-France défend ses manuels scolaires libres contre les éditeurs

Après l’audience du 6 mai devant le tribunal administratif de Montreuil, la Région Île-de-France et les Éditeurs d’Éducation revendiquent chacun un point clé des conclusions du rapporteur public. La collectivité défend sa compétence à produire des manuels libres numériques ; les éditeurs y voient une atteinte à la concurrence et réclament la fin du dispositif. Le jugement pèsera aussi sur la rentrée 2026 et sur tout le marché scolaire français.

07/05/2026, 16:19

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Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS

Une erreur dans un sujet du concours de l’École normale supérieure interroge : le nom de l’écrivain d’origine libanaise Wajdi Mouawad, mal retranscrit dans l’énoncé, met en cause les conditions de relecture et la rigueur attendue dans un cadre aussi exigeant, tout en soulevant la question des ressorts d’une telle négligence.

21/04/2026, 16:20

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Un éditeur américain mise sur l’IA pour changer ses livres en dessins animés

HarperCollins signe avec Toonstar un accord qui dépasse la simple adaptation audiovisuelle. En partant de Friendship List, l’éditeur américain teste une chaîne complète de valorisation : livres transformés en séries animées courtes, diffusion numérique directe, puis prolongement en roman graphique. L’intelligence artificielle n’y sert pas d’ornement : elle réduit les délais et change la cadence d’exploitation des catalogues.

08/04/2026, 16:16

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Les Petits champions de la lecture passent aux finales régionales

Les finales régionales des Petits champions de la lecture débutent le 8 avril 2026. Pendant plus d’un mois, les lauréats départementaux s’affrontent dans 15 rendez-vous organisés en France et à l’étranger pour décrocher leur place en finale nationale, prévue le 24 juin au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Ce concours de lecture à voix haute, destiné aux élèves de CM1 et CM2, rassemble cette année plus de 205.000 participants.

23/03/2026, 16:57

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Lecture chez les 10-22 ans : qui lit, qui décroche, et pourquoi ?

On croyait la lecture reléguée entre deux notifications, dissoute dans le flux sans fin des écrans. Elle réapparaît pourtant là où on ne l’attend pas, dans les cartables froissés, sur les smartphones saturés, entre un match et une story. En Ibéro-Amérique, lire n’a rien d’un geste sage : c’est un marqueur d’identité, un choix, parfois un acte de résistance face au vacarme numérique.

28/02/2026, 16:31

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En prison, une formation inédite aux métiers de libraire

L’École de la Librairie, référence nationale dans la formation aux métiers du livre, lance un dispositif inédit : une formation qualifiante en librairie destinée aux personnes détenues. Le projet est mené en collaboration avec l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP) du ministère de la Justice, avec le soutien de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Paris et du ministère de la Culture.

25/02/2026, 18:22

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30 milliards $ d’écrans à l’école : une promesse numérique qui a fragilisé l’apprentissage

Au début des années 2000, l’idée paraît simple : mettre Internet « au bout des doigts » des élèves, et faire entrer l’école dans l’ère numérique. Le laboratoire s’appelle le Maine. Dès 2002, l’État lance un programme d’équipement à grande échelle (MLTI) qui distribue plus de 17.000 appareils dès la première année, avant d’étendre progressivement le dispositif. 

24/02/2026, 17:33

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Ils doutent de l’IA, mais l’utilisent massivement : le paradoxe des étudiants européens

Trois ans après l’arrivée de ChatGPT, l’intelligence artificielle générative s’est installée dans les pratiques universitaires européennes. Une enquête menée auprès de 2294 étudiants révèle une adoption massive - 61 % l’utilisent régulièrement - mais traversée de doutes profonds. 98 % identifient des risques et 79 % redoutent une érosion de leurs compétences académiques. Entre efficacité immédiate et inquiétude durable, l’IA s’impose comme un outil aussi incontournable que contesté...

20/02/2026, 17:51

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Lire avant de savoir lire : comment naît le rapport au livre dès la petite enfance ?

On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.

02/02/2026, 17:22

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Droits de l'enfant : l'UNICEF souligne les inégalités dans l'apprentissage de la lecture

L'UNICEF, Fonds des Nations unies pour l'enfance, publie ce 29 janvier le premier rapport de l’Observatoire des droits de l’enfant en France, afin de rendre visibles leurs situations, leurs problématiques et surtout leurs droits. « [L]’absence de données complètes, fiables et couvrant l’ensemble du territoire ainsi que de suivi systématique empêche encore de garantir l’effectivité des droits de tous les enfants », déplore l'organisation, notamment dans les domaines culturel et éducatif.

29/01/2026, 13:26

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Vivre entre les langues : Antoine Compagnon interroge notre rapport aux mots

Dans le cadre des conférences publiques organisées par l’Institut de France, Antoine Compagnon proposera, de février à juin 2026, un cycle intitulé Vivre entre les langues. Huit conférences, données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, réuniront plusieurs membres de l’Académie française autour d’une question centrale : notre rapport intime, culturel et intellectuel aux langues.

21/01/2026, 16:24

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Au Texas, des passages de Platon censurés dans un cours universitaire

À l’université Texas A&M, un professeur de philosophie a été contraint de retirer des passages du Banquet de Platon de son enseignement avant le début du semestre de printemps. La décision découle de nouvelles règles internes excluant certains contenus liés aux « questions de genre et de sexualité » dans les cours du tronc commun. 

21/01/2026, 14:19

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Le Collège de France ouvre une chaire d’histoire de la pensée indienne

Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.

19/01/2026, 13:20

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Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives

À l’approche de la Journée mondiale de l’écriture manuscrite, la place accordée à l’écriture à la main revient au cœur du débat public. Loin d’un attachement nostalgique, les Français expriment une conviction largement partagée : le recul de cette pratique ne serait pas sans conséquences sur le niveau scolaire. Le constat est massif, presque unanime.

 

16/01/2026, 16:33

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Les Petits champions de la lecture reçus au château de Versailles pour leurs finales écoles

À l’heure des dernières répétitions, les Petits champions de la lecture s’apprêtent à vivre une étape hors du commun de leur parcours. À l’occasion des Nuits de la lecture, organisées du 21 au 25 janvier, 36 classes de CM1 et CM2 d’Île-de-France auront le privilège de franchir les portes du château de Versailles pour y organiser leurs finales écoles. Une première étape décisive, dans un cadre exceptionnel, avant les finales départementales.

14/01/2026, 16:22

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10 ans d’éloquence : l’héritage et l'avenir de Lysias Paris VIII, association de l’Université Paris 8

L’association Lysias Paris VIII a pour mission de promouvoir l’art oratoire chez les étudiants par le biais de concours d’éloquence et de plaidoirie au sein de la faculté de droit de Paris 8. À l’occasion de son 10eanniversaire, ils mettent en lumière leur parcours et les réalisations auprès du grand public. ActuaLitté leur fournit ici une tribune, pour raconter cette histoire, avec le soin oratoire nécessaire.

15/12/2025, 11:29

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Jeunes et culture : une envie de découverte, mais des limites bien présentes

Une étude indépendante de l'institut Ipsos, dévoilée par le pass Culture et menée auprès de jeunes de 15 à 21 ans, dresse un portrait contrasté de leur rapport à la culture. Si une grande majorité exprime l’envie d’élargir ses connaissances artistiques, de nombreux obstacles persistent, qu’ils soient sociaux, financiers ou liés aux représentations. L’enquête met en lumière des aspirations fortes mais aussi un sentiment d’éloignement vis-à-vis des lieux culturels et des pratiques jugées « légitimes ».

10/12/2025, 12:57

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Kyoto : le site de la bibliothèque universitaire piraté pendant neuf mois

L'Université de Kyoto, et plus précisément sa faculté des lettres, a révélé le 26 novembre 2025 qu’une partie de son site de bibliothèque avait été la cible d’un piratage prolongé. L’établissement explique que des accès non autorisés ont entraîné la modification du contenu du site — par insertion de code malveillant – affectant quelque centaine de pages. 

06/12/2025, 15:07

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Annulation d’un colloque sur la Palestine : 300 universitaires dénoncent une "ère de censure"

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif de plus de 300 universitaires dénonce une « atteinte sans précédent à la liberté académique ». 

12/11/2025, 16:33

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Formation FLE en entreprise : un levier pour la diversité de vos équipes

Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous. 

 

12/11/2025, 09:23

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Colloque sur la Palestine annulé au Collège de France : une atteinte à la liberté académique ?

Prévu les 13 et 14 novembre, le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » n’aura finalement pas lieu au Collège de France. L’établissement a annoncé, dimanche 9 novembre, l’annulation de l’événement « en réaction à la polémique entourant sa tenue », déclenchée après des accusations de « foire antisioniste », formulées notamment par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

10/11/2025, 13:11

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Mélissa Da Costa devient ambassadrice de l’UNICEF France

L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.

06/11/2025, 11:32

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France Culture s’invite sur les campus avec artistes et écrivains

La station publique lance deux nouveaux dispositifs pour renforcer sa présence dans les universités : une série de Masterclasses des étudiants et une nouvelle édition du Prix roman des étudiants France Culture. Ces événements, organisés avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le Centre national du livre, se dérouleront tout au long du mois de novembre dans plusieurs établissements à travers la France.

28/10/2025, 17:03

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Un programme de mentorat tourné vers la diversité

La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.

22/10/2025, 15:10

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En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège

Une professeure de français du collège Alexandre Soljenitsyne d'Aizenay, en Vendée, a été visée par une campagne numérique de l'association d'extrême droite Parents Vigilants, réseau du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Les activistes réactionnaires reprochent à l'enseignante le choix de Lettre à Adama, d'Assa Traoré et Elsa Vigoureux (Seuil), comme lecture pour les élèves de 3e au cours de l'année.

22/10/2025, 12:24

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Le Réseau Canopé recherche sa direction générale

Pensé depuis 2014 pour accompagner les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants, le Réseau Canopé recherche son ou sa nouvelle directrice générale. Marie-Caroline Missir, titulaire du poste, le quitte à la fin du mois d'octobre.

22/10/2025, 09:26

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Langues régionales en danger : le Sénat parle d’une disparition “imminente”

Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...

15/10/2025, 18:24

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