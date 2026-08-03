Marvel au Japon : fin de l'accord avec la Shueisha, quand Kadokawa entre en jeu

Dans l’édition, le vide aime être comblé. Encore davantage lorsqu’il porte un masque, grimpe aux murs et appartient à Disney. Le 25 juillet, pendant la San Diego Comic-Con, Marvel et Kadokawa ont dévoilé une ligne de cinq volumes de mangas originaux attendus d’ici à la fin de 2026. L’annonce est intervenue trois semaines après celle de Shueisha : son contrat avec Walt Disney Japan pour les adaptations en manga des personnages Marvel s’achèvera le 30 septembre.

Le rapprochement est tentant. Il mérite cependant une précaution : Marvel ouvre bien un nouveau chantier avec Kadokawa, mais rien ne permet, à ce stade, de parler d’un transfert des droits précédemment exploités par Shueisha.

Shibuya plutôt que Manhattan

Présentée lors du panel Marvel Fanfare, la première création détaillée porte un titre qui économise tout détour géographique : Spider-Man of Shibuya. Le manga, confié à Tokitokoro, mettra en scène un lycéen devenu l’homme-araignée du quartier tokyoïte. Les dessins préparatoires montrent également un Daredevil de Shinjuku, reconnaissable à son masque inspiré des oni, et un Punisher revisité en figure de yakuza, katana à la main.

Ces deux personnages ne correspondent toutefois pas, en l’état des informations disponibles, à deux ouvrages distincts. Ils figurent parmi les concepts présentés autour de Spider-Man of Shibuya. Le deuxième volume identifié sera consacré à Spider-Gwen et signé Ryuusei Yamada. Les trois autres titres de cette première vague restent inconnus, d’après les comptes rendus.

Marvel et Kadokawa n’ont communiqué ni dates précises, ni prix, ni rythme de publication. Aucune traduction ou diffusion internationale n’a davantage été annoncée. Cinq volumes sont promis avant la fin de l’année ; deux seulement disposent pour l’instant d’une identité publique. La Maison des idées conserve donc quelques tiroirs fermés.

Quatorze volumes en fin de commercialisation

Chez Shueisha, le calendrier est autrement plus précis. Dans un avis publié le 1er juillet par le compte officiel de Shonen Jump+, l’éditeur japonais indique que son accord avec Walt Disney Japan prendra fin le 30 septembre 2026. La décision concerne quatorze volumes répartis entre cinq ensembles éditoriaux.

Deux sont des recueils unitaires : Marvel × Shonen Jump+ Super Collaboration et Secret Reverse. S’y ajoutent les quatre tomes de Spider-Man : Octo-Girl, les quatre de Spider-Man : Kizuna et les quatre de Deadpool : Samurai.

Pour le papier, Shueisha ne prévoit pas de rappel général : les exemplaires resteront proposés jusqu’à épuisement des stocks disponibles en librairie. Les éditions numériques seront retirées progressivement des plateformes entre le 28 et le 30 septembre, puis leur commercialisation cessera partout le 30 septembre à 23 h 59, heure japonaise. Les acheteurs qui les auront acquises auparavant pourront continuer à les consulter depuis les services concernés.

L’éditeur n’a fourni aucune explication à la fin du contrat. Son message se limite à présenter ses excuses aux lecteurs et à les inviter à commander rapidement les ouvrages souhaités, sous réserve des disponibilités.

De Kazuki Takahashi à Kadokawa

Le fonds appelé à quitter les rayons numériques japonais ne relevait pas d’un simple habillage graphique. Secret Reverse, réalisé par Kazuki Takahashi, réunissait Iron Man et Spider-Man dans une intrigue située au Japon. Deadpool: Samurai, écrit par Sanshiro Kasama et dessiné par Hikaru Uesugi, avait été présenté par Marvel comme son titre le plus lu sur Shonen Jump+ en 2021.

Cette collaboration avait ainsi confié les personnages de la firme américaine à des auteurs issus de l’écosystème éditorial nippon, au lieu de se contenter de traduire des comics produits aux États-Unis. La nouvelle ligne poursuit ce principe d’appropriation locale : elle ne déplace pas Peter Parker à Tokyo, mais imagine un autre Spider-Man né à Shibuya.

Le partenariat accompagne également une réorganisation interne de Marvel. Le 16 juillet, l’entreprise a annoncé la nomination de Stephen Wacker au poste de rédacteur en chef, en remplacement de C.B. Cebulski. Ce dernier doit rejoindre le Japon comme « Editor, Asia Originals », chargé des créations originales développées en Asie. La ligne conçue avec Kadokawa constitue la première manifestation éditoriale publique de cette nouvelle fonction.

Reste une frontière nette entre les deux opérations. Rien n’indique que Kadokawa rééditera Deadpool : Samurai, Secret Reverse ou les mangas Spider-Man publiés par Shueisha. L’avis du 1er juillet concerne leur commercialisation au Japon et ne précise aucune conséquence pour les licences étrangères.

Par Clément Solym

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