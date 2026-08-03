Résidences 2027 à la BnF : les candidatures ouvertes jusqu’au 10 septembre

Les professionnels confirmés employés par une institution culturelle étrangère peuvent déposer leur candidature pour effectuer, en 2027, une résidence d’un à trois mois à la Bibliothèque nationale de France. Le projet doit être préparé avec la BnF et porter sur une coopération, l’étude d’un fonds ou la recherche de provenance. Les dossiers doivent parvenir à l’établissement au plus tard le jeudi 10 septembre 2026.
Le 03/08/2026 à 14:44 par Dépêche
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03/08/2026 à 14:44
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Le programme « Courants du monde », financé par le ministère de la Culture, est ouvert aux professionnels exerçant à l’étranger dans une administration, une institution ou une structure culturelle. Il couvre notamment le patrimoine, le livre, l’audiovisuel, le cinéma, l’architecture, le spectacle vivant, les arts visuels, le design et les politiques culturelles.
Les étudiants et les artistes présentant un projet lié à leur activité artistique ne sont pas éligibles. Les enseignants-chercheurs sont également exclus, sauf dans le cadre du « Parcours de collections » lorsque le projet n’est pas académique.
La candidature doit être préparée avec la BnF avant le dépôt du dossier. Le professionnel doit prendre contact avec l’établissement pour vérifier la faisabilité de son accueil et définir avec lui le contenu de la résidence. Le projet présenté doit préciser les objectifs du séjour et son lien avec les collections ou les activités de la Bibliothèque.
Le dossier comprend un formulaire rempli conjointement par le candidat et la structure d’accueil, une copie du passeport ou de la carte nationale d’identité, une photographie ainsi que des documents présentant l’organisme employeur et les responsabilités exercées. Il doit ensuite être soumis aux services culturels de l’ambassade de France ou à l’Institut français du pays d’exercice. Leur avis est obligatoire pour que la demande soit recevable.
Deux formats sont proposés : la « Résidence culture » permet de réaliser un projet de coopération, d’approfondir une compétence ou de travailler sur un thème ou un fonds et le « Parcours de collections » concerne les études conjointes consacrées à la provenance de certains objets et collections conservés en France.
La résidence dure un, deux ou trois mois et ne peut pas être répartie en plusieurs périodes. Le ministère de la Culture verse une indemnité de 1 500 euros par mois, cependant, le transport jusqu’en France, les frais de visa et l’hébergement ne sont pas financés par le programme. Une solution de logement doit donc être prévue avant l’arrivée.
Plus d'informations sur les candidatures à cette adresse.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.
29/07/2026, 17:17
Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.
29/07/2026, 16:25
Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
29/07/2026, 14:00
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.
29/07/2026, 11:56
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
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