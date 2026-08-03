Résidences 2027 à la BnF : les candidatures ouvertes jusqu’au 10 septembre

Le programme « Courants du monde », financé par le ministère de la Culture, est ouvert aux professionnels exerçant à l’étranger dans une administration, une institution ou une structure culturelle. Il couvre notamment le patrimoine, le livre, l’audiovisuel, le cinéma, l’architecture, le spectacle vivant, les arts visuels, le design et les politiques culturelles.

Les étudiants et les artistes présentant un projet lié à leur activité artistique ne sont pas éligibles. Les enseignants-chercheurs sont également exclus, sauf dans le cadre du « Parcours de collections » lorsque le projet n’est pas académique.

La candidature doit être préparée avec la BnF avant le dépôt du dossier. Le professionnel doit prendre contact avec l’établissement pour vérifier la faisabilité de son accueil et définir avec lui le contenu de la résidence. Le projet présenté doit préciser les objectifs du séjour et son lien avec les collections ou les activités de la Bibliothèque.

Le dossier comprend un formulaire rempli conjointement par le candidat et la structure d’accueil, une copie du passeport ou de la carte nationale d’identité, une photographie ainsi que des documents présentant l’organisme employeur et les responsabilités exercées. Il doit ensuite être soumis aux services culturels de l’ambassade de France ou à l’Institut français du pays d’exercice. Leur avis est obligatoire pour que la demande soit recevable.

Deux formats sont proposés : la « Résidence culture » permet de réaliser un projet de coopération, d’approfondir une compétence ou de travailler sur un thème ou un fonds et le « Parcours de collections » concerne les études conjointes consacrées à la provenance de certains objets et collections conservés en France.

La résidence dure un, deux ou trois mois et ne peut pas être répartie en plusieurs périodes. Le ministère de la Culture verse une indemnité de 1 500 euros par mois, cependant, le transport jusqu’en France, les frais de visa et l’hébergement ne sont pas financés par le programme. Une solution de logement doit donc être prévue avant l’arrivée.

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Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

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