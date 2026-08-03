Le Prix du livre pour les bébés : le jury et la sélection 2026

Le Prix du livre pour les bébés s’intéresse aux ouvrages capables de créer une interaction entre le tout-petit et la personne qui l’accompagne — adulte ou enfant plus âgé. Le texte et les illustrations entrent en ligne de compte, tout comme la fabrication du livre ou ses éventuels dispositifs.

L’objectif affiché par le ministère consiste à encourager la lecture dès les premières années et à mettre en lumière la création éditoriale destinée à cette tranche d’âge.

Soledad Bravi à la tête du jury

Soledad Bravi présidera le jury de cette édition 2026. L’illustratrice et autrice jeunesse sera entourée d’Agnès Bergonzi, responsable du secteur formation du Centre national de la littérature pour la jeunesse à la Bibliothèque nationale de France, de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, et de Nicole Lambert, créatrice de la série de bande dessinée Les Triplés.

À LIRE - Rachida Dati prend-elle les auteurs pour des bébés ?

Participeront également aux délibérations Guillemette Leneveu, directrice générale de l’Union nationale des associations familiales, Nicole Notat, qui a présidé l’association Coup de pouce de 2020 à 2025, le pédiatre Éric Osika et Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

20 livres pour les moins de trois ans

La sélection réunit des imagiers, des albums narratifs, des livres à compter ainsi que des ouvrages consacrés aux animaux, à la vie quotidienne ou à la découverte de l’art :

Imagier des Caraïbes, de Magali Attiogbé, publié chez Amaterra

J’aime pas, d’Emmanuelle Bastien, publié chez L’Agrume

Écoute, de Laura Cattabianchi, publié aux Grandes Personnes

Troupeau : l’hiver, l’été, de Sarah Cheveau, publié chez La Partie

Mes petits imagiers – La maison, de Janik Coat, publié chez La Partie

Toute petite encyclopédie, d’Aurélien Farina, publié chez Thierry Magnier

Mon escargot, d’Ilya Green, publié chez Nathan

Crocus fait du vélo, de Sophie Guerrive, publié chez 2042

Lune-ville, de Valérian Henry, publié chez Hélium

Les pieds de papa, d’Émile Jadoul, publié à L’École des loisirs

Bonjour bébé, de Marie Mirgaine, publié aux Fourmis rouges

Méli-mélo en Amérique latine, de Martine Perrin, publié aux Grandes Personnes

Toc, toc dans les bois !, de Joanna Rzezak, publié chez Hélium

Petit ours, Grand grand ours, de Marine Schneider, publié chez Cambourakis

Mon petit musée. My Little Museum – Orsay, conçu par Grégoire Solotareff et publié à L’École des loisirs

Wahou !, d’Hervé Tullet, publié chez Bayard Jeunesse

Animaux à compter, d’Émilie Vast, publié chez MeMo

Un instant, de Liuna Virardi, publié chez L’Agrume

Qui l’a vu ?, de Luca Tortolini et Marie Mignot, publié chez Sarbacane

Sur le sable, de Camille Giordani et Junko Nakamura, publié au Seuil Jeunesse

La remise du prix doit avoir lieu lors d’une cérémonie organisée au ministère de la Culture. La date n’a pas encore été précisée.

Aurore Petit a été la première lauréate du Prix du livre pour les bébés, en 2025, pour Été pop, publié par La Martinière Jeunesse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté - La Maison des histoires

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com