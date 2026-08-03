Le Prix du livre pour les bébés : le jury et la sélection 2026

Le ministère de la Culture a dévoilé le jury et les 20 ouvrages retenus pour la deuxième édition du Prix du livre pour les bébés. Présidée par l’autrice et illustratrice Soledad Bravi, cette récompense distingue un titre publié au cours de l’année écoulée et destiné aux enfants de moins de trois ans. Le lauréat sera annoncé prochainement.
Le 03/08/2026 à 13:19 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/08/2026 à 13:19
0
Commentaires
0
Partages
Le Prix du livre pour les bébés s’intéresse aux ouvrages capables de créer une interaction entre le tout-petit et la personne qui l’accompagne — adulte ou enfant plus âgé. Le texte et les illustrations entrent en ligne de compte, tout comme la fabrication du livre ou ses éventuels dispositifs.
L’objectif affiché par le ministère consiste à encourager la lecture dès les premières années et à mettre en lumière la création éditoriale destinée à cette tranche d’âge.
Soledad Bravi présidera le jury de cette édition 2026. L’illustratrice et autrice jeunesse sera entourée d’Agnès Bergonzi, responsable du secteur formation du Centre national de la littérature pour la jeunesse à la Bibliothèque nationale de France, de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, et de Nicole Lambert, créatrice de la série de bande dessinée Les Triplés.
À LIRE - Rachida Dati prend-elle les auteurs pour des bébés ?
Participeront également aux délibérations Guillemette Leneveu, directrice générale de l’Union nationale des associations familiales, Nicole Notat, qui a présidé l’association Coup de pouce de 2020 à 2025, le pédiatre Éric Osika et Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.
La sélection réunit des imagiers, des albums narratifs, des livres à compter ainsi que des ouvrages consacrés aux animaux, à la vie quotidienne ou à la découverte de l’art :
Imagier des Caraïbes, de Magali Attiogbé, publié chez Amaterra
J’aime pas, d’Emmanuelle Bastien, publié chez L’Agrume
Écoute, de Laura Cattabianchi, publié aux Grandes Personnes
Troupeau : l’hiver, l’été, de Sarah Cheveau, publié chez La Partie
Mes petits imagiers – La maison, de Janik Coat, publié chez La Partie
Toute petite encyclopédie, d’Aurélien Farina, publié chez Thierry Magnier
Mon escargot, d’Ilya Green, publié chez Nathan
Crocus fait du vélo, de Sophie Guerrive, publié chez 2042
Lune-ville, de Valérian Henry, publié chez Hélium
Les pieds de papa, d’Émile Jadoul, publié à L’École des loisirs
Bonjour bébé, de Marie Mirgaine, publié aux Fourmis rouges
Méli-mélo en Amérique latine, de Martine Perrin, publié aux Grandes Personnes
Toc, toc dans les bois !, de Joanna Rzezak, publié chez Hélium
Petit ours, Grand grand ours, de Marine Schneider, publié chez Cambourakis
Mon petit musée. My Little Museum – Orsay, conçu par Grégoire Solotareff et publié à L’École des loisirs
Wahou !, d’Hervé Tullet, publié chez Bayard Jeunesse
Animaux à compter, d’Émilie Vast, publié chez MeMo
Un instant, de Liuna Virardi, publié chez L’Agrume
Qui l’a vu ?, de Luca Tortolini et Marie Mignot, publié chez Sarbacane
Sur le sable, de Camille Giordani et Junko Nakamura, publié au Seuil Jeunesse
La remise du prix doit avoir lieu lors d’une cérémonie organisée au ministère de la Culture. La date n’a pas encore été précisée.
Aurore Petit a été la première lauréate du Prix du livre pour les bébés, en 2025, pour Été pop, publié par La Martinière Jeunesse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté - La Maison des histoires
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 13/02/2026
30 pages
Amaterra
14,90 €
Paru le 04/09/2025
16 pages
L'Agrume
9,90 €
Paru le 11/06/2026
16 pages
Des grandes personnes éditions
15,00 €
Paru le 09/10/2025
10 pages
La partie
20,00 €
Paru le 15/01/2026
12 pages
La partie
9,90 €
Paru le 15/04/2026
160 pages
Thierry Magnier
19,90 €
Paru le 15/01/2026
14 pages
Nathan
8,50 €
Paru le 22/08/2025
24 pages
Editions 2024
8,90 €
Paru le 04/02/2026
30 pages
Actes Sud Editions
13,90 €
Paru le 29/04/2026
28 pages
L'Ecole des Loisirs
13,00 €
Paru le 12/09/2025
56 pages
Les Fourmis Rouges
15,50 €
Paru le 02/04/2026
34 pages
Des grandes personnes éditions
14,50 €
Paru le 10/09/2025
30 pages
Actes Sud Editions
11,90 €
Paru le 04/02/2026
30 pages
Cambourakis
13,50 €
Paru le 03/09/2025
190 pages
L'Ecole des Loisirs
17,00 €
Paru le 08/10/2025
48 pages
Bayard jeunesse
17,90 €
Paru le 09/01/2026
28 pages
Editions MeMo
14,00 €
Paru le 02/10/2025
24 pages
L'Agrume
13,90 €
Paru le 07/01/2026
32 pages
Sarbacane Editions
14,90 €
Paru le 15/05/2026
28 pages
Seuil jeunesse
13,50 €
Commenter cet article