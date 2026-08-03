L'adaptation du Royaume d’Orïsha rejetée par sa propre autrice

Publié en 2018 aux États-Unis, De sang et de rage est le premier tome de la trilogie Le Royaume d’Orïsha. Le roman est paru en France en 2019 chez Nathan, dans une traduction de Sophie Lamotte d’Argy, avant une suite intitulée D’ombre et de vengeance. Son adaptation, initialement développée par Disney, a finalement été produite par Paramount Pictures.

Gina Prince-Bythewood réalise le film, dont la distribution réunit notamment Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba et Viola Davis. Tomi Adeyemi a participé à l’écriture du scénario et figure parmi les producteurs exécutifs.

La première controverse publique liée au projet remonte au choix d’Amandla Stenberg pour interpréter la princesse Amari. Dans le roman, le personnage est décrit comme ayant la peau cuivrée foncée et subit le colorisme au sein de sa famille. Selon The Cut, les lecteurs ont estimé que le rôle aurait dû être confié à une actrice à la peau plus sombre.

Amandla Stenberg avait répondu en février 2025 dans une vidéo TikTok ensuite supprimée. Elle expliquait tenir compte de sa couleur de peau et de sa place dans l’industrie lorsqu’elle choisissait ses rôles. « Je veux voir toutes les couleurs de peaux représentées dans les médias », déclarait-elle, avant de décrire le colorisme comme « un système insidieux qui touche sans relâche toutes les facettes du divertissement ».

Du soutien au film à la rupture avec Amandla Stenberg

Dans cette même vidéo, Stenberg racontait que Tomi Adeyemi avait évoqué leur première rencontre pour légitimer sa présence dans le film. L’autrice lui aurait expliqué que les réactions racistes provoquées par son interprétation de Rue dans Hunger Games avaient nourri l’écriture du Royaume d’Orïsha. Adeyemi aurait voulu créer une histoire dans laquelle les jeunes filles noires, quelle que soit leur couleur de peau, pourraient se reconnaître.

En juin 2025, Tomi Adeyemi soutenait encore publiquement le projet malgré des difficultés évoquées à demi-mot. Invitée du podcast Quiet Conversations, elle déclarait : « Je respecte Gina et sa vision. » Elle assurait aussi aux lecteurs déçus par le casting qu’ils pourraient changer d’avis devant le film.

Un an plus tard, l’autrice a publié sur TikTok des captures d’un échange privé daté du 25 février 2025 avec Amandla Stenberg. Dans son dernier message, elle lui écrivait : « N’utilise plus jamais mon nom dans une interview ou une vidéo. Ne m’écris pas. Ne m’appelle pas. » La capture montrait ensuite qu’elle avait bloqué l’actrice. Adeyemi indiquait par ailleurs à ses lecteurs qu’elle ne ferait pas la promotion de l’adaptation et qu’elle ne regarderait pas le film.

Le 29 juillet 2026, au lendemain de la diffusion de la bande-annonce, Tomi Adeyemi a publié une nouvelle vidéo de cinq minutes, aujourd'hui également supprimée. Elle y affirme avoir quitté le plateau « en hyperventilation et en sanglots », puis avoir souffert de fortes douleurs somatiques et de nombreuses crises de panique. Elle ajoute que les responsables du projet connaissaient sa situation et qu’elle continuait à être prise à partie en coulisses.

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L’autrice présente désormais le film comme « la pire chose que j’aie jamais eu à vivre ». Elle explique avoir pris la parole parce que le lancement de la campagne promotionnelle avait aggravé sa souffrance. « Je ne veux plus jamais entendre parler de ce projet », déclare-t-elle. « Je n’ai rien à dire sur les personnes qui l’ont réalisé. Je m’en moque désormais. J’essaie de passer à autre chose. »

Crédits photo : Fuzheado, CC BY 4.0

Par Ewen Berton

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