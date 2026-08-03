Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

Pour ce professionnel de la diffusion, consultant et formateur, préserver la bibliodiversité suppose de reconnaître la valeur de ces services, et de consentir à les payer. Christophe d’Estais s’exprime ici à titre personnel, en tant que consultant indépendant, et non au nom de Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD), dont il est le directeur de la diffusion.

Première leçon sur Makassar

Dans l'écosystème pauvre du livre et tout particulièrement pour les indépendants, le partage de la valeur n'est pas une question de profit mais de survie.

Makassar montre que la capacité d'investissement, en particulier en distribution, est vitale.

Makassar rappelle aussi que le défaut du distributeur perturbe tout l'écosystème. Les éditeurs (impayés de plus de six mois, stocks bloqués, nouveautés non prospectées ou non servies...), les libraires (retours non crédités...) et ses propres diffuseurs (prospection nouveautés non facturée...). Sans oublier ses salariés...

Partager la valeur

La valorisation partagée avec les éditeurs et les libraires, des forces et faiblesses de la diffusion-distribution indépendante, le consentement à des coûts plus élevés pour les éditeurs et des conditions plus faibles pour les libraires, est indispensable à la survie de ce modèle. Rappelons aussi que dans cet écosystème, seule la diffusion-distribution ne bénéficie d’aucune aide de l’État ou des Collectivités.

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Quelles réponses donnez-vous aux questions suivantes ?

- quelle valeur donnez-vous à l'indépendance ? La distribution est un métier d'économies d'échelle, les distributeurs indépendants font ce métier sans possibilité d'économies d'échelle. Êtes-vous prêt à en payer le surcoût?

- quelle valeur donnez-vous à la créativité éditoriale? Les licornes sont trop rares pour que les "gros" groupes investissent dans des pépinières. Les petits indépendants sont les seuls à porter les jeunes éditeurs. Jeunes pousses essentielles pour l’avenir de l'écosystème (et la destruction créatrice).

- quelle valeur donnez-vous à la spécialisation? Une équipe spécialisée dans un champ éditorial (BD, jeunesse, littérature, sciences humaines...) tend à travailler plus en profondeur et sur moins de titres ? Êtes-vous prêts à en payer le coût ?

- quelle valeur donnez-vous à la lecture des nouveautés ? Les représentants BLDD passent une semaine à lire les textes qu'ils vont défendre. Une semaine de lecture qui suit une semaine de présentation éditeurs c'est plus de 20% de leur temps de travail. Les libraires apprécient. Êtes-vous prêts à en payer le coût ?

- quelle valeur donnez-vous à des mises en place raisonnables, favorisant les réassorts pour éviter des retours coûteux pour toute la chaîne ?

- quelle valeur donnez-vous à la connaissance de leur fonds par les représentants ? Il faut 4 ans pour qu'un libraire connaisse son rayon, mais la moitié des libraires a moins de 2 ans d'expérience...

- acceptez-vous une couverture du réseau limitée à un niveau 1, plus ou moins étendu et plus ou moins sélectif, et aux GSS ?

- quel impératif de rapidité donnez-vous à la distribution ? Êtes-vous prêts à arrêter la course aux délais pour limiter les petits cartons (50 % de cartons unitaires chez les petits distributeurs !) et à privilégier une prévisibilité à 3 ou 4 jours ?

- quelle valeur donnez-vous à une automatisation limitée des chaînes de préparation avec des humains soigneux et motivés plutôt que des robots ?

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- quelle valeur donnez-vous au traitement qualitatif des retours et à des coûts de réintégration non dissuasifs? Les coûts directs et indirects des retours pour l'éditeur, le libraire et le distributeur et les impacts sur l'environnement sont considérables.

La liberté a un coût, il doit être partagé, assumé et consenti.

Crédits photo : Terrance Osborne (CC BY-SA 4.0)

Par Auteur invité

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