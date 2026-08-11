Divorce, emprise, procès : trois récits de Marie Pavlenko où la peur change de camp

Après un divorce éprouvant, une femme cherche à reprendre le cours de sa vie. Son corps connaît pourtant d’étranges transformations, comme s’il abritait une présence inconnue. Une rencontre vient bientôt bouleverser son existence, mais aussi celle de l’homme qui l’a agressée.

Dans une forêt, une adolescente sous emprise accompagne un homme passionné de chasse, convaincu de sa domination sur elle et sur son environnement. La nature pourrait cependant renverser le rapport de force.

Le troisième récit se déroule dans un tribunal, lors d’un procès pour violences. Appelé à témoigner, un homme expose sans détour sa conception masculiniste du monde. Ces trois histoires associent suspense psychologique, horreur et critique sociale pour interroger la violence, la domination et la possibilité d’une justice différente.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Marie Pavlenko partage sa vie entre la région parisienne et les Cévennes. Écrivaine et poétesse, elle travaille également comme scénariste pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée. Elle publie aussi bien en littérature générale que pour la jeunesse.

Depuis près de quinze ans, ses textes explorent notamment la métamorphose, l’altérité et les relations entre les êtres humains et le vivant. Lauréate du Grand Prix de la Société des gens de lettres en 2020, elle est traduite dans une vingtaine de langues.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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