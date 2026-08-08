À 22 ans, Louis XIV prépare sa prise de pouvoir dans le plus grand secret

Le Bal des foudroyés, cinquième roman de Camille Pascal, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Robert Laffont. Dans la France de 1661, la mort de Mazarin révèle l’ampleur des détournements commis au détriment du trésor royal et précipite la prise de pouvoir personnelle du jeune Louis XIV.
Le 08/08/2026 à 08:30 par Clotilde Martin
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08/08/2026 à 08:30
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Mazarin agonise au milieu des richesses accumulées pendant ses années au gouvernement. À la cour, Louis XIV, âgé de vingt-deux ans, semble davantage occupé par les fêtes et ses relations avec Henriette d’Angleterre, sa belle-sœur, et Louise de La Vallière. Pendant ce temps, Colbert avance par le calcul, tandis que Fouquet, puissant surintendant des Finances, affiche sa fortune et son influence.
La mort du cardinal met au jour des détournements considérables dans les finances du royaume. Le jeune souverain abandonne alors l’image d’un roi absorbé par les plaisirs de la cour. Dans le secret, il prépare une reprise en main du pouvoir qui menace les hommes les plus influents du royaume. Les bals deviennent le décor d’affrontements politiques où fortunes et alliances peuvent basculer.
Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :
Camille Pascal est romancier et historien. Il a notamment publié L’Été des quatre rois, paru chez Plon en 2018 et récompensé par le Grand Prix du roman de l’Académie française, ainsi que La Reine du labyrinthe, édité par Robert Laffont en 2024. Le Bal des foudroyés est son cinquième roman.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
288 pages
Robert Laffont
22,50 €
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