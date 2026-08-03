En 2007, Alexandrine a dix-huit ans lorsqu’une question jusque-là restée en suspens s’impose à elle : pour quelle raison son frère, sa sœur et elle ont-ils été conçus par fécondation in vitro et sont-ils venus au monde triplés ? En cherchant une réponse auprès de ses proches, la jeune femme ouvre un pan de l’histoire familiale longtemps maintenu dans l’ombre.

Au centre de ce passé se trouve Jean-Luc, son père, né avec une grave malformation. Ses parents, Colette et Gérard, doivent composer avec les limites de la médecine et les obstacles imposés par son état. Ils consacrent leur énergie à lui donner accès aux soins, à l’autonomie et à une existence qui ne soit pas entièrement définie par sa différence. Plus tard, Anne choisit à son tour de construire sa vie avec Jean-Luc, malgré les difficultés qui accompagnent leur relation.

L’enquête d’Alexandrine fait alors apparaître une possible origine médicale à la malformation de son père : un traitement pris par sa grand-mère pendant sa grossesse pourrait avoir joué un rôle dans sa naissance. En remontant cette piste et en recueillant les récits des générations précédentes, elle reconstitue un destin marqué par le handicap, les non-dits et la persévérance. Le Nénuphar suit ainsi trois femmes — une mère, une épouse et une fille — dont les choix successifs permettent à une histoire familiale douloureuse de sortir du silence.

À quoi tient le désir d’écrire, et quel secret est-il capable de lever ?

Alexandrine Descotes se décrit elle-même écrivant, ce livre devenu essentiel. Pour contrer « la honte “, rétablir la vérité, dénoncer une pratique médicale douteuse, rendre hommage, raconter, en enjambant les époques, les générations, l’histoire de trois jeunes mères.

‘Elle tombe amoureuse comme on chute dans la crevasse d’un glacier, lorsque cède un pont de neige suspendu au-dessus du vide : d’un seul mouvement, sans possibilité de se retenir aux parois bleutées ni ralentir la chute. ‘

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026