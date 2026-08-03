Les Enracinés : vers l'avenir, et au-delà ?

Marie reçoit très tôt une mission qui dépasse son âge : tenir la maison, veiller sur la famille, préserver la ferme. Cette transmission brutale donne au livre son centre de gravité. Autour d’elle, Lucienne, Mathurin, Rozenn et les habitants du bourg composent une communauté traversée par les hiérarchies sociales, les solidarités concrètes et les vieilles rancœurs. Puis la guerre dérègle les équilibres : les départs, les lettres, les nouvelles du front et le manque de bras changent la valeur des gestes les plus ordinaires.

La prose se distingue ici par son attention soutenue aux matières. Le blé, la paille, les sabots, la cafétière, les réserves de lait, les vêtements ou le pain ne décorent pas le récit : ils organisent une mémoire sensible du quotidien.

Cette densité descriptive ralentit parfois la progression, mais elle sert le projet d’une saga qui veut faire sentir la vie rurale avant et pendant la Grande Guerre. « Sois aussi solide que cette terre qui nous porte, mais garde toujours la tête haute et le cœur libre. » La parole de Katell résume la tension qui traverse le livre, entre attachement au sol et aspiration à choisir sa vie.

Claire Norton conserve son goût des trajectoires bouleversées, mais l’élargit à une histoire collective. Les Enracinés gagne en ampleur lorsqu’il fait de la guerre une affaire de cuisines, de champs et de courriers attendus, plutôt qu’un arrière-plan héroïque. Le roman s’attache à celles et ceux qui restent, organisent, nourrissent, espèrent.

Une attention aux survivances quotidiennes donne au tome sa chaleur et sa force, même lorsque le récit accentue les signes du destin.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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