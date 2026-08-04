Infernus Iohannes plonge la mémoire dans un monde de cauchemars

Leur mémoire ne constitue plus un refuge. Effacée, mouvante ou incertaine, elle nourrit leurs doutes jusqu’à leur faire perdre le sentiment de leur propre existence. Certains soupçonnent un double disparu ou un intrus de parler à leur place. Pour continuer à avancer, ils s’accrochent à des fragments de souvenirs, aussi fragiles qu’improbables.

Les récits traversent des espaces obscurs, entre au-delà lugubre et aventures intra-utérines. Malgré la peur et le poids du passé, les personnages poursuivent leur marche. Ils attendent une fin qui, désirée ou redoutée, demeure toujours hors d’atteinte.

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Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Infernus Iohannes est la signature collective choisie pour clore l’édifice post-exotique dont Antoine Volodine est le porte-parole depuis ses débuts. Mémoire, mode d’effroi s’inscrit dans Retour au goudron, 49e et ultime titre de ce vaste projet romanesque.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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