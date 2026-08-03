Catherine Pégard, encore une locataire millionnaire pour la rue de Valois

De Rachida Dati à Catherine Pégard, l'analyse semblait aisée : la première avait été débauchée aux Républicains, la seconde était fidèle à Macron, qui lui rendait bien, l'une gesticulait — souvent en vain —, l'autre adoptait une attitude plus mesurée. Mais toutes les deux jouissent d'un patrimoine bien supérieur au million d'euros, confirme la déclaration de situation patrimoniale de Pégard, tout juste publiée par la HATVP.

La ministre de la Culture y mentionne en effet un Plan d'Épargne en Actions (PEA), qui permet d'investir en Bourse au sein d'entreprises européennes, d'une valeur de 230.580 €, ainsi qu'un autre dispositif d'investissement boursier, un compte-titres (51.131 €).

Trois assurances vie consolident ce patrimoine, dont les valeurs de rachat atteignent 1.086.077 €, 134.594 € et 73.005 €.

Le solde du compte courant de Pégard s'élevait, au 3 juillet dernier, à 185.257 €, auquel s'ajoutent 24.367 € sur un livret A, 14.197 € sur un livret de développement durable et quelques autres modiques sommes (sur un autre compte courant, un compte d'épargne et un compte épargne logement).

Par une déclaration modificative, la ministre de la Culture a mentionné dans son patrimoine une participation de 0,046 % dans le capital social de la société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Avenir 2, dont la valeur vénale est estimée à 31.484 €.

Au total, le patrimoine déclaré par Catherine Pégard s'élève donc à plus d'1,83 million €. Par rapport à Rachida Dati, dont le patrimoine en faisait une multimillionnaire, l'actuelle ministre semble presque tirer le diable par la queue. Mais sa situation financière rappelle néanmoins que le pouvoir politique, en France, s'associe à une certaine classe sociale.

Notons par ailleurs que Pégard marque sa différence avec sa prédécesseure : elle déclare en effet une bague d'une valeur de 11.000 € et un bracelet estimé à 10.500 €. Rachida Dati avait omis de signaler à la HATVP des biens mobiliers dont la valeur dépasse les 10.000 € : Libération avait identifié 19 bijoux, dont la valeur cumulée dépassait les 420.000 €... La brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police avait ouvert une enquête sur cette « non-déclaration » de bijoux.

La déclaration de situation patrimoniale modificative de Catherine Pégard est accessible à cette adresse ou en fin d'article.

Versailles et l'Arabie saoudite

Côté déclaration d'intérêts, Catherine Pégard fait bien sûr état de ses années passées à la direction de l'Établissement public du château du musée et du domaine national de Versailles (entre 2011 et 2024), pour laquelle elle a été rémunérée 172.174 € en 2021, 215.606 € en 2022, 193.677 € en 2023 et 60.164 € en 2024 [elle quitte ce poste en mars de cette année-là, NdR].

Elle signale ensuite un passage au sein de l'agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA), présidée par un certain Jean-Yves Le Drian. Cet organisme copilote le développement touristique d’Al-Ula, zone désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite qui abrite néanmoins des ruines nabatéennes au fort potentiel touristique. La monarchie islamique espère en faire une destination lucrative, à l'instar de Petra, en Jordanie.

Pégard y fut directrice du développement culturel entre octobre 2024 et août 2025, avec un salaire qui lui a sans doute permis de conserver son train de vie : 46.472 € en 2024 et 132.109 € l'année suivante. Signalons qu'AFALULA a fait l'objet d'un audit de l’inspection des finances, révélé par Le Monde en 2024, quand un rapport sénatorial établissait, fin 2024, un point d'étape en demi-teinte.

Ensuite, le temps de quelques mois, entre septembre 2025 et février 2026, Catherine Pégard se rapproche d'Emmanuel Macron pour devenir sa conseillère spéciale pour la culture. Elle touchera, pour cette mission 28.701 € en 2025 et 15.982 € pour janvier et février 2026.

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La ministre de la Culture signale ensuite ses présidences passées du conseil d'administration de la Fondation Malandain Ballet Biarritz, de l'Académie équestre du domaine national de Versailles et des Promenades musicales du Pays d'Auge, et sa qualité de membre des CA de la Fondation Les Arts Florissants - William Christie et du Fonds de dotation Francis Kurkdjian. Elle n'était pas rémunérée pour ces participations, et a démissionné après sa nomination rue de Valois.

Enfin, la ministre déclare des participations financières au sein des entreprises Saint-Gobain (13.101 €), BNP Paribas (2673 €) et, donc, la SCPI Pierre Avenir 2 (31.484 €).

La déclaration d'intérêts modificative de Catherine Pégard est disponible à cette adresse, ou ci-dessous, à la suite de la déclaration de situation patrimoniale.

Photographie : Catherine Pégard, en avril 2026, lors d'une rencontre avec le commissaire de l’Agence pour les Affaires culturelles du Japon, Gakuji Ito (Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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