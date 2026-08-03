Catherine Pégard, encore une locataire millionnaire pour la rue de Valois

Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.
Le 03/08/2026 à 11:13 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/08/2026 à 11:13
0
Commentaires
0
Partages
De Rachida Dati à Catherine Pégard, l'analyse semblait aisée : la première avait été débauchée aux Républicains, la seconde était fidèle à Macron, qui lui rendait bien, l'une gesticulait — souvent en vain —, l'autre adoptait une attitude plus mesurée. Mais toutes les deux jouissent d'un patrimoine bien supérieur au million d'euros, confirme la déclaration de situation patrimoniale de Pégard, tout juste publiée par la HATVP.
La ministre de la Culture y mentionne en effet un Plan d'Épargne en Actions (PEA), qui permet d'investir en Bourse au sein d'entreprises européennes, d'une valeur de 230.580 €, ainsi qu'un autre dispositif d'investissement boursier, un compte-titres (51.131 €).
Trois assurances vie consolident ce patrimoine, dont les valeurs de rachat atteignent 1.086.077 €, 134.594 € et 73.005 €.
Le solde du compte courant de Pégard s'élevait, au 3 juillet dernier, à 185.257 €, auquel s'ajoutent 24.367 € sur un livret A, 14.197 € sur un livret de développement durable et quelques autres modiques sommes (sur un autre compte courant, un compte d'épargne et un compte épargne logement).
Par une déclaration modificative, la ministre de la Culture a mentionné dans son patrimoine une participation de 0,046 % dans le capital social de la société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Avenir 2, dont la valeur vénale est estimée à 31.484 €.
Au total, le patrimoine déclaré par Catherine Pégard s'élève donc à plus d'1,83 million €. Par rapport à Rachida Dati, dont le patrimoine en faisait une multimillionnaire, l'actuelle ministre semble presque tirer le diable par la queue. Mais sa situation financière rappelle néanmoins que le pouvoir politique, en France, s'associe à une certaine classe sociale.
Notons par ailleurs que Pégard marque sa différence avec sa prédécesseure : elle déclare en effet une bague d'une valeur de 11.000 € et un bracelet estimé à 10.500 €. Rachida Dati avait omis de signaler à la HATVP des biens mobiliers dont la valeur dépasse les 10.000 € : Libération avait identifié 19 bijoux, dont la valeur cumulée dépassait les 420.000 €... La brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police avait ouvert une enquête sur cette « non-déclaration » de bijoux.
La déclaration de situation patrimoniale modificative de Catherine Pégard est accessible à cette adresse ou en fin d'article.
Côté déclaration d'intérêts, Catherine Pégard fait bien sûr état de ses années passées à la direction de l'Établissement public du château du musée et du domaine national de Versailles (entre 2011 et 2024), pour laquelle elle a été rémunérée 172.174 € en 2021, 215.606 € en 2022, 193.677 € en 2023 et 60.164 € en 2024 [elle quitte ce poste en mars de cette année-là, NdR].
Elle signale ensuite un passage au sein de l'agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA), présidée par un certain Jean-Yves Le Drian. Cet organisme copilote le développement touristique d’Al-Ula, zone désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite qui abrite néanmoins des ruines nabatéennes au fort potentiel touristique. La monarchie islamique espère en faire une destination lucrative, à l'instar de Petra, en Jordanie.
Pégard y fut directrice du développement culturel entre octobre 2024 et août 2025, avec un salaire qui lui a sans doute permis de conserver son train de vie : 46.472 € en 2024 et 132.109 € l'année suivante. Signalons qu'AFALULA a fait l'objet d'un audit de l’inspection des finances, révélé par Le Monde en 2024, quand un rapport sénatorial établissait, fin 2024, un point d'étape en demi-teinte.
Ensuite, le temps de quelques mois, entre septembre 2025 et février 2026, Catherine Pégard se rapproche d'Emmanuel Macron pour devenir sa conseillère spéciale pour la culture. Elle touchera, pour cette mission 28.701 € en 2025 et 15.982 € pour janvier et février 2026.
À LIRE - Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
La ministre de la Culture signale ensuite ses présidences passées du conseil d'administration de la Fondation Malandain Ballet Biarritz, de l'Académie équestre du domaine national de Versailles et des Promenades musicales du Pays d'Auge, et sa qualité de membre des CA de la Fondation Les Arts Florissants - William Christie et du Fonds de dotation Francis Kurkdjian. Elle n'était pas rémunérée pour ces participations, et a démissionné après sa nomination rue de Valois.
Enfin, la ministre déclare des participations financières au sein des entreprises Saint-Gobain (13.101 €), BNP Paribas (2673 €) et, donc, la SCPI Pierre Avenir 2 (31.484 €).
La déclaration d'intérêts modificative de Catherine Pégard est disponible à cette adresse, ou ci-dessous, à la suite de la déclaration de situation patrimoniale.
Photographie : Catherine Pégard, en avril 2026, lors d'une rencontre avec le commissaire de l’Agence pour les Affaires culturelles du Japon, Gakuji Ito (Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, CC BY 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.
23/07/2026, 11:00
Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.
23/07/2026, 09:47
Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.
22/07/2026, 16:09
Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.
22/07/2026, 12:55
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.
10/07/2026, 13:07
Commissaire du gouvernement auprès de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), Yves Rousset deviendra le président du groupement d'intérêt public à compter du 1er septembre 2026. Il succédera à Christian Janin, en poste depuis 2020.
08/07/2026, 13:13
Les premiers résultats d’Erfi 2, publiés par l’Ined, confirment à la fois le recul des intentions d’avoir un enfant et la diversification des parcours familiaux. Dans l’édition, l’année 2025 dessine un contraste saisissant : la jeunesse a perdu 3 % de chiffre d’affaires, tandis que le scolaire progressait de 8,2 %. Deux mouvements qui ne se contredisent pas tant ils obéissent à des calendriers différents.
07/07/2026, 11:46
À l'occasion du Bicentenaire de la Photographie, qui se déroule sur une année, de septembre 2026 à septembre 2027, le ministère de la Culture a ouvert un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre. Après examen des candidatures, 32 projets ont été retenus et bénéficieront d'un soutien.
07/07/2026, 09:27
Le ministère de la Culture a nommé à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie Maylis Descazeaux-Roques, depuis le 1er juillet dernier. Elle était auparavant directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
06/07/2026, 09:28
Déclaration obligatoire de l’usage de l’IA, perte des droits d’auteur en cas de fraude, exclusion des aides publiques et de certains régimes fiscaux ou sociaux : le rapport parlementaire avance une doctrine volontariste face aux contenus entièrement générés. Mais il reconnaît dans le même mouvement qu’aucun outil technique ne permet aujourd’hui de les identifier sans risque d’erreur. Pour le livre, cette contradiction devient immédiatement concrète.
03/07/2026, 12:40
Le rapport sur l’intelligence artificielle et la culture recommande de poursuivre l’examen d’une proposition de loi destinée à faciliter la preuve de l’usage d’œuvres protégées par les fournisseurs d’IA. Mais Roger Chudeau, président de la mission, y expose une position opposée : selon lui, le droit ne suffira pas sans stratégie industrielle européenne. Pour le livre, ce désaccord touche au cœur de la valeur des catalogues, des licences et des corpus d’entraînement.
03/07/2026, 12:15
Trois ans après un avis sur le sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'est à nouveau penché sur la surpopulation carcérale, une problématique qui reste toujours aussi vive, en l'absence de « mesure d'envergure nationale ». Outre les atteintes à la dignité des personnes détenues, la situation compromet « l'accès à l'enseignement, à la bibliothèque, au sport et aux activités socioculturelles », relève ce nouvel avis.
03/07/2026, 11:23
Le 30 juin, la reine Camilla a reçu J.K. Rowling au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, pour un échange consacré à la lecture des jeunes. Pensée comme une séquence de promotion du livre, la rencontre a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux : son annonce, publiée le dernier jour du Mois des fiertés, a ravivé les critiques visant les prises de position de la créatrice de Harry Potter sur les droits des personnes transgenres.
01/07/2026, 11:25
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Sous-directeur des professions de la création, au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture, mais par intérim, depuis le début du mois d'avril dernier, Fabrice Benkimoun est finalement confirmé à ce poste, à compter du 1er juillet prochain.
25/06/2026, 09:14
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
Le Syndicat national de l’édition et le Centre national du livre lancent une deuxième campagne estivale de promotion du livre et de la lecture. Ils sont rejoints cette année par le Syndicat de la librairie française, associé à l’opération pour encourager le public à renouer avec le plaisir de lire durant l’été.
23/06/2026, 10:45
À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.
22/06/2026, 09:55
Laurent Trupin, inspecteur général des finances, est nommé médiateur auprès de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins. Désigné par Yves Rolland, président de la Commission, il prend ses fonctions à compter du 16 juin 2026 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
19/06/2026, 17:04
21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.
18/06/2026, 16:07
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.
16/06/2026, 15:52
Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.
15/06/2026, 10:11
La proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, très suivie et encouragée par les ayants droit, notamment les éditeurs et les auteurs, n'a pas été examinée, ce 11 juin, par l'Assemblée nationale. L'agenda était particulièrement chargé, certes, mais le groupe macroniste Ensemble pour la République a fait preuve d'une étrange assiduité dans le dépôt d'amendements, compromettant un peu plus la perspective d'un vote... Le Syndicat national de l'édition, dans un texte reproduit ci-dessous, dénonce une « obstruction ».
12/06/2026, 14:38
Le mercredi 10 juin, l'examen en première lecture, au Sénat, de la proposition de loi relative au contrat d’édition, a été l'occasion pour la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), coauteure du texte, d'avancer une « clause de confiance ». Cette dernière visait à renforcer la protection des auteurs en cas de changement de ligne éditoriale ou de rachat de maison d'édition, dans la foulée de l'affaire Grasset. Malgré un soutien surprise du gouvernement, la mesure n'a pas été retenue en raison de la mobilisation de la droite et du centre.
12/06/2026, 11:47
Autres articles de la rubrique Métiers
Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.
03/08/2026, 12:55
L’écrivain français Marcel Cohen, auteur d’une œuvre exigeante fondée sur l’observation, le souvenir et la précision des faits, est mort à Paris le 31 juillet 2026, à l’âge de 88 ans, a annoncé son éditeur Gallimard. La cause de son décès n’a pas été précisée, mais Gallimard a confirmé sa disparition au Monde.
02/08/2026, 22:36
Les bibliothèques grecques ont déclaré 876.885 prêts de livres en 2025, soit 3,6 % de plus que l’année précédente selon l’OSDEL. La progression réjouit, mais le relevé raconte une histoire moins triomphale : seuls 85 établissements sur 247 ont transmis des données, plusieurs autres ne disposant même pas des outils nécessaires pour les extraire. Entre succès de la fiction, collections vieillissantes et statistiques lacunaires, le réseau grec se mesure encore à vue.
02/08/2026, 14:47
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Auteur jeunesse, ancien journaliste et fondateur d’Alzabane éditions, Jean-Sébastien Blanck est décédé, apprend ActuaLItté. Né en 1970, il avait consacré près de vingt ans à défendre une littérature illustrée qui ne réduisait ni les ambitions du texte ni les jeunes lecteurs auxquels elle s’adressait.
01/08/2026, 13:49
Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
01/08/2026, 12:09
Avec « Astérix – Une Histoire Totale », Nicolas Rouvière nous invite à redécouvrir comme jamais l’un des plus grands monuments de la bande dessinée. Bien plus qu’un simple retour sur les aventures du petit Gaulois, cet ouvrage propose une exploration vivante, érudite et passionnante de l’univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo.
01/08/2026, 10:00
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
En Floride, une professeure d’anglais affirme avoir été suspendue puis écartée pour avoir fait lire à ses étudiants une nouvelle d’Ottessa Moshfegh. Derrière ce conflit autour d’un texte littéraire se dessine une bataille plus vaste dans l'État dirigé par le Républicain Ron DeSantis : celle de la liberté d’enseigner, face à l’emprise croissante du politique sur les universités publiques et à une frontière toujours plus fragile entre exigence pédagogique et censure.
31/07/2026, 12:47
Après un demi-siècle d'existence, la librairie Greenfield Bookstore, à Hong Kong, cessera ses activités et baissera son rideau, a annoncé l'enseigne sur le réseau social Instagram, le mercredi 29 juillet dernier. En un mois, trois commerces de livres ont ainsi mis la clé sous la porte, alors que les perquisitions et arrestations se multiplient.
31/07/2026, 12:22
Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.
30/07/2026, 18:28
Hadi Matar a été reconnu coupable, mercredi 29 juillet 2026 à Buffalo, de trois infractions fédérales liées à l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, commise quatre ans plus tôt dans l’État de New York. L’accusation soutenait que l’homme de 28 ans avait préparé son geste en référence à la fatwa visant l’écrivain et dans le but de soutenir le Hezbollah.
30/07/2026, 16:11
La Haute Cour de Delhi a refusé, le 24 juillet 2026, d’interdire provisoirement à OpenAI de stocker les contenus de l’agence ANI pour entraîner ChatGPT. Cet emploi peut relever de l’« usage équitable » prévu pour la recherche par le droit indien, estime le juge Amit Bansal. Victoire majeure, mais circonscrite : le procès n’est pas terminé.
30/07/2026, 14:28
Après plusieurs années de forte hausse, l'inflation annuelle a ralenti, en 2025, pour s'établir à 0,9 %. Néanmoins, les difficultés économiques n'ont pas forcément reflué, alors que les conflits et les catastrophes environnementales se multiplient. Louis Hachette Group, dont Bolloré SE détient environ 30 % du capital, a toutefois pensé à son équipe dirigeante, payée à un taux horaire (pour 35h) qui atteint 1648 € brut...
30/07/2026, 13:42
Que lit un humoriste avant d’écrire une plaisanterie ? À Shibuya, la Gallery Conceal on présente des livres, pour mieux disséquer les blagues. Jusqu’au 9 août, l’exposition « Geinin kasetsu toshokan » rassemble les exemplaires personnels que plusieurs artistes comiques japonais tiennent pour leurs « bibles » ou des influences décisives. Un fonds temporaire, des commentaires de lecteurs très particuliers et, les 1er et 8 août, un retour sur scène.
30/07/2026, 13:05
Cultura ouvrira le 2 septembre prochain son premier magasin dans la métropole grenobloise. Installé à Neyrpic, à Saint-Martin-d’Hères, ce nouvel espace réunira livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, loisirs créatifs, beaux-arts et instruments de musique.
30/07/2026, 13:02
Les œuvres littéraires demandées au collège et au lycée peuvent-elles peser moins lourd dans le budget de rentrée ? Ammareal l’assure, sur la base d’un panier de dix classiques proposés d’occasion. L’entreprise avance une économie globale de 60 %, mais la comparaison, dépourvue d’ISBN, ne permet pas de vérifier que les éditions sont strictement identiques.
30/07/2026, 12:58
À 16 ans, Simone O. Elias, qui vit à Berkeley, a mis en ligne le 24 juillet 2026 son deuxième livre, Porcelain Rage : A Manifesto for the Gen Z Woman, sur Internet Archive. Elle dit avoir retenu cette diffusion gratuite pour ne pas attendre un contrat d’édition et atteindre directement le public auquel elle s’adresse. Déposé par l’autrice dans la collection « Community Texts » sous licence Creative Commons, le livre est aussi présenté sur le blog d’Internet Archive, qui accueillera une rencontre à San Francisco le 4 août.
30/07/2026, 12:52
En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.
30/07/2026, 12:40
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.
30/07/2026, 10:42
Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.
30/07/2026, 10:33
La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.
29/07/2026, 17:49
Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.
29/07/2026, 17:17
Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.
29/07/2026, 16:25
Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
29/07/2026, 14:00
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.
29/07/2026, 11:56
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.
28/07/2026, 13:22
Commenter cet article