Sauf la frontière : un voyage du Liban à la Jordanie au lendemain du 7 octobre

Le 7 octobre 2023, Elisa Shua Dusapin quitte un festival littéraire organisé à Beyrouth et prend la direction du sud du Liban. Tôt ce matin-là, elle ignore encore les événements qui se déroulent de l’autre côté de la frontière, en Israël.

Quelques mois après son retour en Europe, elle décide de repartir au Proche-Orient et s’installe d’abord à Amman. Dans une ville et une culture qu’elle connaît peu, elle apprend l’arabe et participe à des ateliers de plomberie avec des Jordaniennes. Elle rencontre aussi des réfugiés syriens et recueille les paroles de Palestiniens et d’Israéliens.

Le récit se construit à partir de ces échanges, mais aussi des gestes, des silences et des confidences. Elisa Shua Dusapin décrit une région traversée par la guerre et les déplacements de population, en privilégiant les expériences individuelles plutôt qu’une lecture uniquement politique du conflit.

Les éditions Zoé vous proposent un extrait en avant-première :

Née d’un père français et d’une mère sud-coréenne, Elisa Shua Dusapin grandit entre Paris, Séoul et Porrentruy, en Suisse. Elle publie en 2016 son premier roman, Hiver à Sokcho, aux éditions Zoé. Le livre reçoit notamment le prix Robert-Walser, le prix Régine-Desforges et, dans sa traduction anglaise, le National Book Award.

En 2023, Le Vieil Incendie figure parmi les finalistes du prix Médicis et dans la sélection du prix Femina, avant de recevoir le prix Wepler. Ses quatre romans ont été traduits dans plusieurs langues.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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