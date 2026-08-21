Invité à dîner, ce PDG se retrouve soudain sur le banc des accusés

Erik Dogam profite d’une journée de repos à la campagne lorsque son téléphone cesse de fonctionner. Privé d’horaires de bus et de taxi, il se résout à rentrer à pied. Une jeune femme croisée en chemin lui vient en aide, le conduit chez elle et l’invite à partager une soirée avec trois de ses amies.

Les quatre femmes ont l’habitude de soumettre leurs invités à un jeu : examiner leur existence et décider si elle mérite d’être vécue. Au cours du dîner, plusieurs traits de la personnalité d’Erik apparaissent. Mensonges, infidélités et opportunisme nourrissent d’abord les accusations.

Le ton change lorsqu’il révèle diriger Prospéra, une multinationale spécialisée dans les semences et les produits phytosanitaires. Le jugement d’un homme s’élargit alors à celui d’un modèle économique fondé sur le profit et l’exploitation des ressources naturelles.

Les éditions Zoé vous proposent un extrait en avant-première :

Né à Fribourg en 1963 et installé à Lausanne, Michel Layaz compte parmi les auteurs romands contemporains. Son œuvre comprend une quinzaine de romans, dont plusieurs ont reçu des distinctions.

Il publie notamment Les Larmes de ma mère en 2003, récompensé par le prix Michel-Dentan, puis La Joyeuse Complainte de l’idiot en 2004. Son livre Louis Soutter, probablement, paru en 2016, obtient le Prix suisse de littérature. Les Vies de Chevrolet paraît en 2021 aux éditions Zoé.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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