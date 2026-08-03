Les Gendarmes, comédie estivale inspirée d'une série de BD

Olivier Sulpice, coauteur de la série Les Gendarmes et PDG du groupe Bamboo, a lui-même démarché les réalisateurs François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard en 2022. Après une lecture attentive des 17 albums alors disponibles, un scénario est né, cosigné par le duo...

Plusieurs personnages ont été réinventés pour le grand écran, tandis que l'intervention d'un jeune stagiaire a été retenue comme élément central en raison de son aspect universel. « Tout le monde ou presque a déjà eu un enfant qu’il fallait placer en stage, soit un gamin qu’il fallait gérer au boulot », souligne Stephan Archinard.

Un 19e tome de la série Les Gendarmes, toujours publié par Bamboo, est attendu en octobre 2026 : Le radar de la méduse, cosigné par Bast, Olivier Sulpice et Christophe Cazenove.

Par Antoine Oury

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