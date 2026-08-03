Ce que les parents transmettent : “Nous sommes nos choix. Mais pas que

« Nous sommes nos choix. Mais pas que. » Dans Par la force des choses, Claire Norton retire d’emblée à la volonté individuelle son confortable monopole. Une existence se construit à travers les décisions que l’on prend, certes, mais aussi sous l’effet de celles qui nous précèdent, nous échappent ou s’imposent sans prévenir. Le titre du roman ne désigne donc pas une capitulation : il installe la lutte entre ce que chacun dirige et ce que la vie déplace.

Publié en 2023 chez Robert Laffont, le livre suit Lisa, femme farouchement indépendante qui considère le couple comme un partenariat et croit pouvoir ordonner son parcours à force d’arbitrages raisonnés. Sa rencontre avec Victor, puis les conséquences de décisions prises par d’autres, éprouvent cette certitude. Pour le sixième épisode de L’été dans les pages, la romancière revient sur cette tension, qui traverse également la filiation et sa propre pratique d’écriture.

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Choisir sans décider de tout

Claire Norton confronte deux conceptions de l’existence : « Dans ce roman, on a une confrontation entre une argumentation volontariste qui consiste à penser qu’il suffit de décider, de faire un choix pour prendre une trajectoire, et une autre qui consisterait à penser que tout est lié au hasard, au destin ou à la fatalité. »

Aucune des deux ne l’emporte entièrement. L’héroïne demeure responsable de ses actes, sans pour autant contrôler leurs conditions ni leurs répercussions. L’autrice admet ainsi combien une existence reste exposée aux volontés étrangères : « Beaucoup de décisions se prennent à votre insu et vont malgré tout impacter le reste de votre existence. » Le roman ne nie pas la liberté ; il mesure ce qu’elle doit négocier avec les circonstances et les renoncements d’autrui.

MICHRONIQUE - Par la force des choses, de Claire Norton

Claire Norton refuse donc de fournir une réponse verrouillée. « Je n’apporte jamais de réponse toute fermée, mais je crois quand même que les deux peuvent vivre l’un à côté de l’autre. » Certaines voies sont empruntées délibérément ; d’autres surgissent avec une brutalité qui oblige à recomposer le parcours. Reste la possibilité de résister : « Tant qu’on a la capacité de prendre un peu le contre-pied de certains choix faits par d’autres, on a la chance de pouvoir aller plus loin dans nos propres décisions. »

L’héritage discret des parents

Cette tension prend une autre ampleur dès qu’elle touche les enfants. Les adultes tranchent pour eux, parfois par nécessité, et leur transmettent les effets de ces arbitrages. Claire Norton élargit toutefois cet héritage au-delà des décisions explicites. « On ne leur laisse pas que ça. Il y a aussi ce que nous incarnons, notre manière de vivre. Cela va également les influencer : ça fait partie du patrimoine qu’on leur laisse. »

Céleste, la fille de Lisa, recueille ainsi moins un mode d’emploi qu’une expérience. Elle observe sa mère affronter des carrefours difficiles et reçoit, à travers elle, de quoi éclairer ses propres bifurcations. « Notre histoire va à la fois leur servir de modèle et de contre-modèle. » La transmission ne condamne donc pas à répéter. Elle procure également des appuis pour s’écarter, corriger ou inventer une autre manière d’avancer.

Le mot « patrimoine » prend ici un sens intime. Il ne désigne ni des biens ni une vérité familiale soigneusement rangée, mais des attitudes, des résistances, des prudences et des non-dits. Les enfants héritent de ce que leurs parents ont décidé pour eux ; ils regardent surtout comment ces adultes ont habité leurs propres décisions.

Écrire sous le regard des autres

La souveraineté de l’écrivaine connaît elle aussi des limites. Choisir une phrase, une construction ou un registre paraît relever de sa seule autorité. Claire Norton rappelle pourtant que les attentes déjà attachées à son œuvre pèsent sur chaque déplacement : « On ne vous attendra pas forcément dans tel registre. »

Ce regard extérieur peut transformer une continuité en rupture apparente. Lorsqu’on lui suggère un « virage » dans l’un de ses livres, elle défend au contraire une fidélité : « Finalement, je n’ai pas fait de virage. Je suis toujours sur une quête d’authenticité et, cette fois-ci, je suis allée la chercher dans l’histoire. » Changer de matière ne signifie pas nécessairement abandonner ce qui guide l’écriture.

Le silence ne reste jamais vide

Dans Par la force des choses, les mots retenus agissent autant que les paroles prononcées. Ils protègent, entretiennent un secret ou laissent mûrir une pensée ; ils peuvent également être mal compris et orienter une décision sur une interprétation fragile. Le silence devient alors un acte sans formulation, dont les conséquences se propagent d’un personnage à l’autre.

Pour Claire Norton, cet espace constitue une matière romanesque particulièrement dense : « Je trouve que les silences sont peut-être les espaces dans lesquels on trouve le plus de résonance, de puissance. » L’absence de mots ne suspend pas le récit. Elle oblige le lecteur à entendre ce qui manque, à mesurer ce qui demeure enfoui et à comprendre comment une vie peut être déplacée par une phrase qui n’a jamais été dite.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences

Par Nicolas Gary

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