Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes

« Précomptes prescrits » : pour la création d'un Fonds solidaire pour les artistes

La Maison des Artistes a géré le régime social des artistes des arts graphiques et plastiques pendant près de 60 ans, des années 1965 à 2022. De façon « unitaire » pendant trente ans — jusqu'en 1995 —, puis à travers une entité administrative distincte pendant près de trente nouvelles années. Cet établissement secondaire, souvent nommé par l'acronyme « MDA », était géré par un Conseil d'Administration composé de syndicats et des tutelles de l'État, en parallèle des activités associatives du siège rue Berryer, qui perdurent et se développent encore aujourd'hui.

Avec le transfert de la charge de perception des cotisations à l'URSSAF Limousin en 2019, et la fin de l'agrément de gestion par La Maison des Artistes — gestionnaire en 2022, une nouvelle ère s'ouvrait. L'AGESSA et la MDA (ex Maison des Artistes-gestionnaire du régime social) « fusionnaient » en quelque sorte pour créer la Sécurité sociale actuelle (SSAA) avec ses 5 branches de la création réunies en un seul régime. Le SMdA CFDT, qui siège dans toutes les instances représentatives des artistes-auteurs, dont la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA), fut créé en 2008 par La Maison des Artistes, afin d'assurer une représentation des artistes des arts visuels et de toutes les branches de la création.

Ce qui s'est passé le 19 mai 2026

Lors de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) le 19 mai 2026, un point financier a mis en lumière l'existence de 31,5 millions d'euros de « précomptes prescrits » — c'est-à-dire des cotisations versées par des diffuseurs au nom d'artistes-auteurs, mais qui n'ont pas pu être attribuées à leurs bénéficiaires, faute d'identification complète de ces derniers. Autrement dit, des versements pour lesquels l'obligation légale de transmission de l'attestation de précompte à l'Organisme de gestion n'avait pas été remplie par les diffuseurs.

Ce montant, qui recouvre plusieurs décennies de gestion du régime a légitimement suscité de vives réactions. Le Conseil d'administration a voté le report du vote du Budget, dans l’attente de formuler un vœu auprès des ministères de tutelle.

Ce que cela signifie concrètement : des droits perdus, et parfois des doubles paiements

Ces sommes correspondent à des cotisations réelles, prélevées sur des revenus artistiques réels. Même si elles représentaient majoritairement des montants très modestes, liés à des cessions de droits d'auteurs versées en traitements et salaires, elles auraient dû être fléchées vers des bénéficiaires afin d'ouvrir ou compléter des droits à des prestations sociales, y compris pour des bénéficiaires au statut mixte (salariés et indépendants).

Le processus a été dévoilé, tout comme ces montants ont fait l'objet du traitement exigé par la loi : relance des diffuseurs, recherche des artistes lorsqu'un nom était finalement transmis, péréquation automatique avec la base des artistes inscrits à la « MDA ». Puis, en cas d'impossibilité d'attribution avérée après envoi des relances, placement des montants en compte d'attente le temps d'écoulement du délai de prescription de trois ans, lors duquel tout artiste pouvait faire valoir ses droits. À l'issue des trois ans, les montants étaient versés au régime général, c'est à dire à l'ACOSS.

Toutefois, même s'il n'y a pas eu de gestion « illégale », il faut admettre que le système était défaillant. En effet : qui dit « cotisations versées » dit « prestations rendues ».

Des artistes-auteurs ont cotisé. Ces cotisations ont été versées à L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour abonder la solidarité interprofessionnelle, sans mention des bénéficiaires. En toute logique, les artistes-auteurs doivent pouvoir en bénéficier d’une manière ou d’une autre.

Ce que nous demandons : une réponse politique à un problème politique

En l'occurrence, il convient d'admettre une responsabilité collective des acteurs, que ce soit les dirigeants de la MDA, le Conseil d'Administration (syndicats), les Tutelles, les commissaires aux comptes, les contrôleurs des comptes, l'URSSAF ou l'ACOSS, qui tous ont entériné à l'époque et pendant des années durant, ce fonctionnement aléatoire. D'autre part, l'argent a bien été reversé et est à présent « fondu » dans la solidarité propre au régime général.

Le sujet est donc éminemment politique. C'est la raison pour laquelle il nous semble que la réponse doit être politique. La Maison des Artistes et le syndicat SMdA CFDT formulent ainsi le vœu du vote d'une loi créant un ‘Fonds solidaire de rétablissement des droits’ dédié à toutes formes d'aide aux artistes concernant la formation, l'aide sociale, la santé, et pourquoi pas, dédié à une aide massive au rachat des cotisations vieillesse non appelées par l'ex AGESSA.

Sur ce dernier sujet, le SMdA CFDT demande une simplification du dispositif de rachat des cotisations vieillesse non appelées par l'AGESSA.

Les démarches actuelles de rachat des cotisations vieillesse sont complexes, longues (jusqu'à 2 ans de traitement) et coûteuses. Le syndicat a proposé à la SSAA et à l'URSSAF un mécanisme de simplification de ces démarches.

En parallèle, la création de ce « Fonds solidaire de rétablissement des droits » pourrait permettre d'attribuer automatiquement un droit vieillesse forfaitaire à chaque artiste concerné par les non-appels de cotisation, tout en laissant la possibilité à celles et ceux qui le souhaiteraient de faire valoir des droits plus élevés sur justificatifs. Les trop-perçus ici permettant de réparer la privation des droits vieillesse de l'AGESSA du fait d'absence de perception des cotisations de 190.000 artistes, dans une boucle enfin vertueuse.

Un appel à l'union

Ce combat dépasse nos seules organisations. Il concerne tous les artistes-auteurs, dans toutes les disciplines, affiliés à tous les syndicats et organisations professionnelles. Nous lançons donc un appel à l'ensemble des syndicats et organisations d'auteurs à nous rejoindre dans cette démarche. Plus nous serons nombreux à porter ces demandes d'une seule voix, plus nous aurons de chances de les voir aboutir rapidement. L'unité du secteur est notre meilleur levier de sensibilisation et de négociation.

Ce que nous voulons éviter

La confusion et les raccourcis. Ces sommes prescrites ne résultent pas d'une fraude, ni d'une spoliation organisée. Elles sont le fruit d'un système administratif imparfait, que l'État, les tutelles, et toutes les parties prenantes, dont La Maison des Artistes — Organisme agréé (OA), auraient pu améliorer bien plus tôt — et que nous nous engageons collectivement à corriger aujourd'hui. Elles n'ont en outre pas de rapport direct avec l'actuelle Maison des Artistes — association, qui accompagne les artistes dans leurs démarches et leur professionnalisation, et se soucie comme d'autres organisations de faire rétablir une situation à laquelle elle est très sensible.

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Depuis 2023, l'URSSAF a rendu obligatoire la mention du numéro de sécurité sociale (NIR) par tous les diffuseurs lors des déclarations sur son site internet. C'est un progrès réel. Mais il ne suffit pas pour les générations qui ont déjà cotisé sans pouvoir faire valoir leurs droits, y compris côté AGESSA.

La suite : la rédaction et proposition d'une PPL sur la création d'un « Fonds solidaire de rétablissement des droits »

Un groupe de travail est en cours sur la simplification des procédures de rachat des cotisations vieillesse non appelées (AGESSA) et le sujet des précomptes prescrits. Nous y contribuons avec nos propres propositions. Nous proposons dès maintenant aux partenaires de s'associer à l'écriture d'une Proposition de Loi (PPL) sur le sujet des précomptes prescrits.

La Maison des Artistes & le SMdA CFDT

Photographie : illustration, Images Money, CC BY 2.0

Par Auteur invité

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