Marcel Cohen, écrivain du fragment et de la mémoire

Né le 9 octobre 1937 à Asnières, dans un foyer juif séfarade originaire d’Istanbul, il avait cinq ans lorsque plusieurs des siens furent arrêtés en 1943. Huit membres de sa famille, parmi lesquels ses parents et sa sœur Monique, furent déportés et assassinés à Auschwitz.

Annette, employée de son grand-père, qui se trouvait avec lui au parc Monceau, le cacha jusqu’à la fin de la guerre à Messac, en Bretagne.

Après des études de journalisme et d’histoire de l’art, Marcel Cohen publie Galpa au Seuil en 1969. À partir de Miroirs, paru chez Gallimard en 1981, il privilégie une forme brève, débarrassée de l’intrigue et de la dramatisation. Sa trilogie Faits, publiée en 2002, 2007 et 2010, rassemble scènes ordinaires, lectures, rencontres et notations sans les soumettre à une hiérarchie romanesque. Il qualifiait cette démarche de « factographie ».

Cette exploration se poursuit avec Détails en 2017, puis Détails, II et Villes en 2021. Un geste, un objet ou une parole y suffisent à révéler une existence et, parfois, les secousses de l’Histoire. Proche d’Edmond Jabès, Cohen avait aussi publié avec lui les entretiens Du désert au livre. Il signa par ailleurs des récits de voyage et de nombreux textes sur l’art.

En 2013, Sur la scène intérieure. Faits restitue, à partir de quelques objets, photographies et documents, ce qui subsiste de huit proches disparus. Le récit reçoit le prix Wepler-Fondation La Poste, puis le prix Ève-Delacroix de l’Académie française en 2014.

Dix ans plus tard, Cinq femmes. Sur la scène intérieure, II. Faits, son ultime publication, rend hommage à celles auxquelles il estimait devoir sa survie, son éducation et une part décisive de sa formation. Ce second volet obtient le prix Jean-Jacques-Rousseau de l’autobiographie en 2024.

La même année, l’Académie française lui attribue le Grand Prix de littérature Paul-Morand pour l’ensemble de son travail. Le lauréat décide d’en reverser les 45.000 € à la Licra. Il laisse une bibliographie discrète et rigoureuse, où la mémoire procède de l’attention portée aux preuves, aux absences et aux détails.

Crédits photo : Libre à vous

Par Clément Solym

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