Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

Le 14 juin 2026, Donald Trump a célébré ses 80 ans devant une cage de MMA installée sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Sept combats professionnels et une résidence présidentielle changée en arène : la Maison-Blanche a fourni les images, tandis que Reuters relevait ce mélange de sport, de politique et de spectacle. Le président, le promoteur et l’ancienne vedette de téléréalité tenaient enfin dans le même plan.

Les huit ouvrages convoqués ici ne sont ni des biographies ni des autobiographies. Ils parlent d’héritage culturel, d’un spéculateur sous le Second Empire, d’une idole japonaise, d’un lycée gagné par un mouvement autoritaire, de la cour de Louis XIV, d’un guerrier grec humilié, d’un gouverneur vertueux jusqu’à la tentation et d’un officier déclaré mort.

Très loin de Washington, ils rendent pourtant lisibles les opérations qui ont porté Donald Trump : convertir l’avantage reçu en mérite, le nom en capital, l’audience en électorat et chaque revers en promesse de retour.

1946-1971 — Hériter, puis escamoter l’héritage

Donald Trump naît le 14 juin 1946 dans une famille déjà prospère dans l’immobilier new-yorkais. En 1971, il prend la direction de l’entreprise de Fred Trump, bientôt rebaptisée Trump Organization. Une enquête du New York Times a estimé qu’il avait reçu de son père, sur plusieurs décennies, l’équivalent d’au moins 413 millions de dollars de 2018. Donald Trump et ses représentants en ont contesté les conclusions. Il n’est donc pas parti de rien. Le self-made-man avait déjà un service après-vente.

Dans Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron étudient les inégalités devant l’enseignement supérieur. Les enfants favorisés arrivent avec un patrimoine discret : vocabulaire, références, aisance, connaissance des règles tacites. L’institution transforme ensuite ces avantages transmis en qualités personnelles. L’essai met ainsi au jour le geste inaugural de la légende trumpienne : faire d’un privilège reçu la preuve rétrospective que son bénéficiaire le méritait. L’héritage triomphe lorsqu’il réussit à se faire oublier.

1971-2004 — Un nom qui rapporte davantage que les murs

À Manhattan, Donald Trump comprend qu’un immeuble peut produire deux loyers : celui des mètres carrés et celui de la renommée. Hôtels, tour de la Cinquième Avenue, casinos d’Atlantic City : la façade devient argument commercial, puis le patronyme se change en marchandise. Cinq procédures relevant du chapitre 11 concernent des sociétés liées à ses hôtels et casinos entre 1991 et 2004 ; une sixième interviendra en 2009. Trump n’a jamais déposé de bilan personnel. Les entreprises se restructuraient, le nom restait éclairé sur le toit.

Dans La Curée, Émile Zola suit Aristide Saccard au milieu des travaux haussmanniens. Informé des percées à venir, le spéculateur achète, revend, emprunte et transforme le dépeçage de Paris en fortune. Cette fièvre gagne son foyer, où terrains, corps et réputations semblent également disponibles. La parenté avec Trump tient moins aux opérations qu’à la méthode : traiter la ville comme une scène, le crédit comme un accélérateur et l’apparence de richesse comme une richesse supplémentaire. Quand la façade crée la valeur, le propriétaire finit par louer son nom plutôt que ses murs.

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2004-2015 — La télévision fabrique le patron qu’elle filme

En janvier 2004, The Apprentice installe Donald Trump face à des candidats soumis à son jugement et à sa formule terminale : « You’re fired ». Durant quatorze saisons, l’émission ne mesure ni sa fortune ni la qualité de ses décisions. Elle compose un milliardaire souverain, maître du montage, du calendrier et de l’élimination. Après les difficultés des casinos, la télévision ne documente plus un chef d’entreprise : elle produit sa version la plus rentable.

Le premier tome d’Oshi no Ko (trad. Nesrine Mezouane, Kurokawa), scénarisé par Aka Akasaka et dessiné par Mengo Yokoyari, s’ouvre sur Ai Hoshino, idole adulée dont la grossesse doit rester secrète. Après sa mort, son fils Aqua entreprend de remonter les coulisses du spectacle. Le manga fait du mensonge une matière première du show-business : le public désire moins une personne qu’une image capable d’accueillir ses projections. The Apprentice accomplit cette opération pour Trump. Avant de réclamer des voix, il avait bénéficié de quatorze années de répétition générale.

2015-2016 — Un slogan devenu signe d’appartenance

Le 16 juin 2015, Donald Trump descend l’escalator de sa tour et annonce sa candidature. Dix-sept mois plus tard, il obtient 304 voix au collège électoral, contre 227 à Hillary Clinton, selon les Archives nationales américaines. Entre-temps, les provocations occupent les écrans et « Make America Great Again » cesse d’être une formule électorale. Casquettes, meetings et répétitions en font le mot de passe d’une communauté. La campagne ne propose plus seulement un candidat : elle offre une manière de se reconnaître.

Dans La Vague (trad. Aude Carlier, Pocket), Todd Strasser raconte une expérience pédagogique qui échappe à son créateur. Pour expliquer l’autoritarisme, le professeur Ben Ross fonde un mouvement régi par trois mots d’ordre : discipline, communauté, action. Une posture, un salut et un emblème suffisent bientôt à recruter, surveiller et exclure.

Le rapprochement ne transforme ni le trumpisme en nazisme américain ni ses électeurs en adolescents manipulés. Il montre comment un groupe se consolide lorsqu’il fournit à chacun une place, un langage et des adversaires. Le slogan réussit quand il ne résume plus un programme, mais répond à la question : « De quel côté es-tu ? »

Janvier 2017-novembre 2020 — Gouverner en distribuant les places

Investi 45e président le 20 janvier 2017, Donald Trump gouverne sous une exposition permanente : affrontements avec les médias et les institutions, rotation des conseillers, fidélités testées en public. La proximité avec le chef acquiert une valeur autonome. Être reçu, consulté ou maintenu dans le cercle peut compter autant que la fonction officielle. La Maison-Blanche ne devient pas Versailles — les perruques auraient contrarié les casquettes —, mais elle redécouvre les vertus administratives de la faveur.

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Dans La Société de cour (trad. Pierre Kamnitzer et Jeanne Etoré-Lortholary, Flammarion), Norbert Elias analyse l’organisation construite autour de Louis XIV. Le souverain règle les distances, distribue l’accès à sa personne et entretient la concurrence entre les rangs. Les courtisans observent le roi, leurs rivaux et leur propre conduite, car une place près du centre ne garantit jamais sa durée. Sans confondre monarchie et démocratie, l’essai révèle ce qui arrive à une institution lorsque l’attention personnelle du dirigeant devient une monnaie, que la loyauté concurrence la compétence et que la disgrâce sert d’avertissement.

Novembre 2020-janvier 2021 — Perdre comme si l’on avait été volé

L’élection de 2020 attribue 306 grands électeurs à Joe Biden et 232 à Donald Trump. Les objections visant l’Arizona et la Pennsylvanie sont rejetées par le Congrès ; après l’assaut contre le Capitole, la certification s’achève à 3 h 44 le 7 janvier 2021, consignent les Archives nationales. Le rapport final de la commission parlementaire documentera ensuite les démarches entreprises pour empêcher ou renverser la validation du résultat. Dans le discours trumpien, la défaite devient une offense, donc une dette à recouvrer.

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Dans Ajax (trad. Paul Mazon, Les Belles Lettres), Sophocle met en scène un guerrier auquel les armes d’Achille ont été refusées au profit d’Ulysse. Persuadé d’avoir été dépouillé, Ajax veut massacrer les chefs grecs ; Athéna détourne sa fureur vers le bétail. La tragédie isole le ressort du refus : lorsque rang, honneur et victoire supposée due se confondent, perdre ne peut plus relever d’une procédure régulière. Il faut qu’un vol, une fraude ou un complot ait déplacé le monde de son axe. Le vaincu réclame alors moins un nouveau décompte que le retour de la réalité où sa défaite était impossible.

Avril 2023-août 2026 — Le pouvoir rencontre la règle

Inculpé le 4 avril 2023 à New York pour 34 chefs de falsification de documents commerciaux au premier degré, Donald Trump est déclaré coupable de chacun d’eux le 30 mai 2024. Le 10 janvier 2025, le juge Juan Merchan prononce une dispense de peine sans condition : la déclaration de culpabilité demeure, sans prison, amende ni probation. Son appel était en état d’être jugé en mai 2026 ; au 3 août, aucune décision au fond n’avait été publiée par la juridiction. L’élection avait rendu le condamné à la présidence. Elle n’avait pas réécrit le verdict.

Dans Mesure pour mesure (trad. Jean-Michel Déprats, Gallimard), Shakespeare imagine un duc confiant Vienne à Angelo. Celui-ci réactive les lois contre les relations sexuelles hors mariage et condamne Claudio à mort. Lorsque sa sœur Isabella implore sa grâce, le gouverneur exige sa soumission sexuelle. L’administrateur de la vertu révèle alors l’abîme entre la règle proclamée et l’homme qui s’en sert. La pièce pose la question centrale de cette séquence : l’autorité confère-t-elle une exception à celui qui la détient ? Shakespeare fait revenir le jugement vers le juge. La démocratie tente, plus laborieusement, de conserver la même mesure pour le puissant et pour les autres.

Nov. 2024-août 2026 — Revenir pour empêcher l’histoire de se refermer

Le 5 novembre 2024, Donald Trump reconquiert la présidence avec 312 grands électeurs contre 226 à Kamala Harris, selon les Archives nationales. Investi comme 47e président le 20 janvier 2025, il devient, après Grover Cleveland, le deuxième chef de l’État américain à exercer deux mandats non consécutifs. Les procédures judiciaires, les deux mises en accusation par la Chambre — suivies de deux acquittements au Sénat — et la défaite de 2020 n’ont pas clos son parcours. Elles ont rejoint la légende de l’homme que chaque tentative d’écarter aurait rendu plus nécessaire.

Dans Le Colonel Chabert, Balzac fait revenir un officier laissé pour mort à Eylau. Sa succession a été liquidée, son épouse s’est remariée et l’administration ne sait plus accueillir cet homme supprimé par les documents. Chabert tente de retrouver son nom, son rang et ses biens, avant de comprendre que sa résurrection dérange davantage que son décès. Trump revient dans la situation inverse : il ne supplie pas le présent de lui rendre une place, il l’oblige à se réorganiser autour de lui. Reparaître, c’est contraindre tous les autres à rouvrir ce qu’ils pensaient classé. La victoire de 2024 ne supprime pas les revers. Elle les rebaptise « entracte ».

Ces huit œuvres ne livrent aucune clé psychologique de Donald Trump. Elles isolent des procédés : recevoir et appeler cela conquérir ; convertir le crédit en décor ; faire d’une image une compétence ; donner au slogan la force d’un signe de ralliement ; organiser la proximité autour du chef ; traduire la défaite en spoliation ; éprouver enfin la règle depuis la position de celui qui gouverne.

L’Octogone dressé devant la Maison-Blanche réunissait ces mouvements dans une seule scénographie. Donald Trump n’y célébrait pas seulement ses 80 ans ou son goût pour les sports de combat. Il présidait une représentation où la fonction, la marque et le personnage redevenaient indissociables. Son principal actif politique demeure peut-être celui-ci : apparaître comme l’organisateur du spectacle dont ses propres chutes fournissent les épisodes.

Crédits photo : Gage Skidmore CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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