Heures sauvages : 360 minutes heures au bord de l’abîme

Il y a du pain, du miel, une rose, des chaînes, des lames. Et un revolver. « Une balle, une seule balle. On ne voit que ça. » Dès lors, chaque page vit sous cette menace calme. Marina Abramović restera debout, silencieuse, disponible. Les visiteurs pourront disposer d’elle comme des objets alignés devant eux. Le protocole tient en une inversion : « L’objet, c’est moi, les artistes, c’est eux. »

Marie Petitcuénot ne contemple pas la scène depuis l’histoire de l’art. Elle entre dans les muscles, les tempes, les souffles courts. Elle fait sentir la laine humide, le froid de la galerie, l’huile sur la nuque, la brûlure d’une épine. Sa phrase avance par secousses, questions brèves, reprises obsédantes. Le présent comprime le temps. On attend. On touche. On ose davantage. La lecture devient physique, presque irrespirable.

Quand les gestes perdent leur nom

La foule constitue la grande réussite du livre. Elle n’est jamais seulement une meute commode. Des existences se détachent : le photographe revenu du Japon, la femme qui aide clandestinement d’autres femmes, le fonctionnaire enfermé dans ses procédures, les amis d’Andrea venus assister à une soirée mondaine. Chacun apporte sa fatigue, ses frustrations, son désir d’être enfin quelqu’un. Puis les positions sociales glissent. « L’animalité n’est pas loin, celle des cours de récréation sans surveillant. »

Ce mouvement est rendu avec une précision remarquable. La brutalité ne tombe pas du ciel : elle gagne par imitation, curiosité, ennui, lâcheté. Un premier geste autorise le suivant. Les témoins regardent, hésitent, laissent faire. Le récit saisit cette dilution de la responsabilité sans transformer tous les participants en monstres identiques. Il montre aussi la douceur, fragile et provisoire : une femme recoiffe Marina, protège sa plaie, essuie ses larmes. Au milieu de l’épreuve, un visage demeure hors d’atteinte : « On ne peut pas posséder un visage. »

L’art expliqué jusqu’à la blessure

Andrea porte l’autre ligne de force du récit. Héritier d’un monde saturé de tableaux devenus signes de rang, il rêve d’une création qui traverse au lieu de décorer. « Le beau, c’est trop facile. » Cette opposition donne au texte sa tension intellectuelle : que reste-t-il de l’œuvre lorsqu’il n’existe plus ni tableau, ni sculpture, ni objet à vendre, seulement une présence exposée et les réactions qu’elle provoque ?

Petitcuénot documente avec vigueur l’enfance yougoslave de Marina, la discipline maternelle, le communisme, les armes, l’apprentissage de l’endurance. Ces retours éclairent la radicalité de l’artiste et empêchent de réduire son engagement à une recherche spectaculaire de la douleur. Ils ralentissent toutefois le huis clos. À force d’attribuer un passé explicatif à presque chaque geste, le livre resserre parfois ce qu’il devrait laisser trouble. Plusieurs personnages finissent par incarner une thèse avant d’exister pleinement.

Après le silence, la peur

La même réserve vaut pour certaines insistances. Peur, pulsion, barbarie, animalité : le texte nomme à plusieurs reprises ce que la scène a déjà rendu évident. Sa puissance est plus grande lorsqu’il se tait, lorsqu’une image suffit, lorsqu’un mouvement reste sans réponse. Dans ses moments les moins retenus, il souligne son verdict. Dans les meilleurs, il abandonne le lecteur face à l’irréparable.

Le dernier mouvement retrouve cette sécheresse. Le revolver circule, le canon rejoint la tempe, la chambre reste vide. Andrea jette l’arme dans la rue. « Tous les monstres sont ici. » La formule frappe avec une netteté presque trop parfaite. La mèche blanchie par la terreur et l’homme aperçu sous la fenêtre poussent ensuite l’après-coup vers un registre horrifique plus appuyé que nécessaire. Le récit ne s’arrête pourtant pas au choc.

Il suit la retombée, la plaie, la douche, l’hôtel, l’adrénaline disparue. Ce qui demeure n’est plus l’œuvre, encore moins la gloire : « La peur seule, la peur sans protocole, inutile. » C’est là que Heures sauvages atteint sa vérité la plus forte. Quand le dispositif s’effondre. Quand le corps redevient un corps. Quand survivre ne ressemble plus à une victoire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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