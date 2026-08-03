Aladdin et moi : frotter la lampe, refaire le monde

Cette phrase est la lampe. Elle la frotte, et tout sort à la fois : Shahrazade, Darwin, Ada Lovelace, Disney, sa mère adoptive, les bibliothèques, le patriarcat, les djinns et l’intelligence artificielle. Le désordre reproduit le mouvement des Mille et une nuits, leur manière de voyager et de survivre en changeant de forme : « Les histoires ont tendance à s’échapper. À se réagencer. À défier le bel ordonnancement. »

Une idée appelle un souvenir. Le souvenir ouvre un conte. Le conte devient argument. Winterson entre dans les récits, déplace leur centre, leur demande ce qu’ils cachent et ce qu’ils pourraient encore produire.

Shahrazade reprend le pouvoir

Aladdin fournit le titre. Shahrazade gouverne le livre. Condamnée à mourir au matin, elle ne renverse pas le sultan par la force : elle modifie le temps et transforme celui qui ordonne en celui qui écoute. L’autrice y voit l’inverse du héros occidental, cet élu solitaire dont la supériorité garantit le dénouement. Ici, une existence dépend d’une sœur, d’un animal, d’un inconnu croisé au bon moment. « La vie n’est pas une série de solos. C’est un ensemble. »

Cette relecture féministe compte parmi les réussites les plus nettes de l’ouvrage. L’autrice rend aux mères, aux princesses, aux servantes et aux créatures surnaturelles ce que les adaptations contemporaines ont souvent escamoté : leur intelligence, leur pouvoir d’intervention, leur part dans l’issue. Elle relie surtout cette émancipation à sa propre enfance, lorsque la littérature lui permettait d’imaginer une sortie hors de la pauvreté, de l’emprise religieuse et d’un destin déjà rédigé.

À cet endroit, la démonstration devient expérience. Winterson ne dit plus seulement que les récits sauvent : elle montre comment ils l’ont sauvée. L’émotion reste tenue. Pas de violons. Une porte. Une bibliothèque. Un recueil des Mille et une nuits qui devient lampe magique et tapis volant.

Le bazar et ses limites

Colonisation, eugénisme, hiérarchies sociales, enseignement, capitalisme numérique : l’écrivaine examine les fictions qui se déguisent en vérités naturelles. Sa distinction est limpide : « Les faits sont les faits. Ils sont immuables. C’est l’histoire qui évolue. » Déplacer le point de vue change ce qui devient visible, qui parle, qui disparaît et à qui profite la conclusion.

La pensée est généreuse, souvent stimulante, parfois grisante. Elle produit aussi la principale faiblesse du livre : tout peut conduire à tout. Certaines bifurcations ressemblent à un tapis volant ; d’autres, à un changement de quai annoncé au dernier moment. L’accumulation dilue parfois les analyses les plus fortes. Des rapprochements séduisent avant d’être pleinement étayés. Quelques adversaires idéologiques sont réduits à des silhouettes si commodes que la contradiction n’a plus grand-chose à combattre.

Cette profusion correspond au propos, sans rendre chaque détour nécessaire. Le texte gagne en liberté ce qu’il perd parfois en précision. Il convainc davantage lorsqu’il raconte que lorsqu’il tranche, davantage lorsqu’il met deux images en tension que lorsqu’il referme le débat par une formule.

Des explosifs dans les chocolats

La vigueur revient dès que le texte parle de lecture. « Les histoires sont des contrebandières. » Elles franchissent les frontières, transportent d’autres existences et introduisent du trouble dans les récits officiels. L’image concentre ce que le livre réussit de mieux : unir le plaisir, le danger et le déplacement. Lire n’est pas recevoir une leçon. C’est laisser entrer quelqu’un qui changera peut-être la disposition des pièces.

La dernière partie rapproche la lampe magique de l’intelligence artificielle. Le génie devient une puissance non biologique que quelques propriétaires rêvent de commander. La comparaison soulève une question féconde : qui formule les souhaits, qui fournit le travail, qui recueille l’abondance ? Puis le propos saute plus loin : « C’est pour ça que j’espère que l’intelligence artificielle deviendra sensible. »

Le pari est audacieux. Il est aussi moins solide que le reste. L’IA devient parfois un personnage mythologique avant d’être considérée comme un dispositif économique et technique. La spéculation ouvre des fenêtres, mais laisse au sol plusieurs questions concrètes. Cette fragilité appartient au tempérament du livre : l’autrice préfère une hypothèse trop vaste à une prudence sans imagination.

Aladdin et moi (trad. Céline Leroy) déborde, digresse, se répète à l’occasion et force certains passages. Il agace lorsqu’il prêche. Il emporte lorsqu’il raconte. Et il brille quand les deux gestes se confondent, quand une idée prend la forme d’une grotte, d’un tapis ou d’une femme qui gagne du temps en parlant. La conclusion tient en une ligne : « L’imagination, c’est le pouvoir de changer. » Ce n’est pas une morale. C’est le souhait accordé.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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