Nos vies sauvages : l’amour, la peur et le pays en héritage

« Regarde la route et pas l’obstacle, la voiture obéit à ta vision. » La leçon du père donne au roman son mouvement et son angle mort. Ndolo avance comme elle conduit : vite, droit devant, persuadée que la volonté suffit à dompter la trajectoire.

Elle conquiert l’espace politique, électrise les foules, repousse la peur. Mais cette énergie, qui fait d’elle un personnage immédiatement magnétique, l’empêche aussi de voir son fils, sa mère, sa sœur, ses alliés et les hommes hostiles qu’elle a crus inoffensifs.

La prison brise l’élan. Elle ne réduit pourtant pas Ndolo à une victime édifiante. Hemley Boum lui conserve sa superbe, ses contradictions, son humour, sa part d’aveuglement. « Je ne suis pas née le jour où je t’ai rencontré. Tout peut passer, tout est fragile, sauf ça. » Cette fermeté traverse le livre : l’identité ne se négocie pas, même lorsque tout vacille autour d’elle.

Le pouvoir jusque dans l’intime

La construction alterne la confession de Ndolo et des chapitres à la troisième personne consacrés à Zeinabou, Pascal, Fokam ou Sippora. Ce déplacement du regard constitue l’une des grandes réussites du roman.

Les silhouettes secondaires gagnent une histoire, une logique, parfois une chance de bifurquer. Le mari traître n’est pas seulement lâche ; il est rongé par la conscience de sa propre insignifiance. Zeinabou, rouage essentiel de la police politique, connaît si bien la machine qu’elle devient capable d’en dérégler les engrenages.

Le diagnostic porté sur le régime atteint alors sa plus grande précision : « La corruption était pire que la torture ou le bannissement, elle vous atteignait à l’endroit, dans votre espace intime, où toute foi se putréfie. » Le pouvoir ne se contente pas de punir. Il achète, humilie, transforme chacun en gardien de sa propre peur. Les familles reproduisent sa violence : culte du chef, silences, chantage affectif, confusion entre protection et emprise.

Des femmes sans pureté, donc vivantes

La langue mêle l’ampleur du discours politique à une matière très physique : chaleur de Douala, sueur, nourriture, corps vieillissants, odeur de prison, forêt humide. Le lyrisme reste ancré dans la chair. Il peut devenir incandescent, puis laisser surgir une remarque sèche, une moquerie, un éclat de rire. « Il nous faudra survivre, pour écrire l’évangile de notre temps. » La phrase pourrait paraître solennelle ; elle gagne sa force parce que le livre montre ce que survivre exige de compromissions, d’endurance et de ruse.

L’héroïsme change ainsi de camp. Il ne réside plus dans l’homme providentiel ni dans la figure solitaire dressée face à la foule. Il circule entre des femmes longtemps sous-estimées. Sippora en formule la morale : « Une femme doit faire tout ce qu’elle peut pour survivre face à des hommes hostiles. » Aucune n’est innocente, aucune n’est intacte. Leur puissance vient précisément de là : elles savent ce qu’elles ont subi, ce qu’elles ont commis et ce qu’elles refusent désormais de laisser se reproduire.

Une fresque parfois trop démonstrative

Cette ambition produit aussi des longueurs. Hemley Boum veut embrasser plusieurs générations, les espoirs démocratiques des années 1990, les désillusions de 2018, la corruption, l’exil, les violences sexuelles, les conflits familiaux et la transmission. Certains développements historiques suspendent le mouvement romanesque.

Plusieurs métaphores — la route, le feu, la vague — sont parfois expliquées après avoir déjà déployé leur puissance. Fokam frôle à quelques reprises la toute-puissance narrative, tandis que la médiocrité de Pascal est si méthodiquement établie qu’elle laisse peu de place à l’ambiguïté. Le plan conçu dans les dernières pages paraît également presque trop bien ajusté au chaos décrit jusque-là.

Ces réserves pèsent peu face à la richesse du tableau. En prison, Ndolo découvre que « la joie se convoquait, que les plaisanteries acerbes, les mots piquants et les grands éclats de rire sont une façon de faire refluer le malheur. » Le collectif commence là, dans une cellule, autour d’un repas et d’une parole rendue à celles que le pouvoir croyait avoir réduites au silence.

Le dénouement refuse toute propreté morale. Ndolo hérite d’un père adoré et monstrueux, d’une fortune souillée, d’un pays abîmé qu’elle ne veut plus quitter. « J’accepte le legs de mon père, forfaitures et espérances comprises. Tout, je prends tout. » Cette dernière décision donne au roman sa profondeur : recevoir l’héritage ne signifie ni l’absoudre ni s’y soumettre, mais choisir enfin ce que l’on fera de ses ruines.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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