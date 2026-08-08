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Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.

Le 08/08/2026 à 08:01 par Nicolas Gary

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Publié le :

08/08/2026 à 08:01

Nicolas Gary

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Depuis des siècles, nous ânonnons peut-être moins une histoire de plomberie qu’un étrange stratagème amoureux. Car entre Eugène et Élise, le seau n'était certainement qu'un prétexte : derrière la fuite se profile en effet un dossier conjugal assez complet : charge mentale, infantilisation, partage des connaissances, dépendance affective et déclaration d’amour déguisée en panne hydraulique. Parler d’une simple comptine serait imprudent.

Un seau, deux bras et une cellule de crise

La mission initiale ne comportait aucun piège : aller chercher de l’eau au puits, une saynète champêtre classique qui, a priori, ne justifiait nullement que soit réuni ce conseil de famille.

Seulement, ô enfer : le seau est percé. Il faut de la paille pour le boucher. Laquelle doit être coupée, sauf que la faux pour ce faire est émoussée et nécessite de passer sur la pierre – qui demande à être mouillée pour fonctionner. Pour cela, il faut de l’eau. Et rapporter cette eau implique un contenant qui ne ressemble pas à une passoire. Le serpent se mord la queue, la progéniture est hilare de ce monsieur définitivement un peu balourd... et le père se mord les lèvres pour ne pas hurler au scandale.

En quelques couplets, une opération n'exigeant qu'un récipient et deux bras mobilise une chaîne logistique effarante, où cette épouse de bonne volonté se retrouve sous astreinte. L'enjeu n'a plus rien d'hydraulique : il devient civilisationnel. Chaque solution réclame l’outil qui manque : le puits attendra, goguenard. 

Dans ce désastre, l'attitude d'Eugène demeure admirable : il n’abandonne sa tâche, cherchant tous les moyens de mener à bien sa quête. Ce qui serait presque rassurant, s'il ne harcelait pas son épouse d'objections l'empêchant d'avancer. Cher Eugène, fais un effort, b*rdel  de m*rde !

Le seau est percé ? « Chère Élise… »

La paille doit être coupée ? « Chère Élise… »

La faux ne coupe plus ? « Chère Élise… »

Eugène démultiplie les tickets d'interventions auprès d'un SAV auprès duquel il s'enquiert et s'en remet aveuglément. À Élise de dérouler la chaîne opérationnelle depuis le seau qui fuit. Certes. La réflexion de son conjoint aussi : une fuite de cerveau, pas dans le sens usuel du terme. « Cher Eugène... Cher Eugène... Cher Eugène... », on s'attend à tout moment que la pauvre Élise explose de rage. 

Élise pense pour deux

Impossible, lorsqu’on élève un enfant, de ne pas entendre autre chose. Les couplets alignent en effet les demandes d'assistanat quant aux procédures à suivre, à mesure qu'on découvre les incidents. Dans une maison où il faut penser aux repas, aux vêtements, aux rendez-vous, aux couches et à l’objet transitionnel volatilisé cinq minutes avant le coucher, « Chère Élise, que faut-il faire ? » devient presque un genre littéraire.

Le diagnostic accable : le dialogue vire au quasi-socratique. Élise pratique une maïeutique qui dessine sa propre carte mentale et l'ampleur du problème relationnel. Elle, elle connaît les méthodes de réparation, les matériaux à employer, les outils nécessaires, leur état d'usure et l’ordre des opérations. Elle possède toute la chaîne causale. Elle seule semble avoir lu le dossier. Pendant ce temps, Eugène bute, d’obstacle en obstacle.

L'épouse submergée cumule les fonctions de responsable logistique, technicienne, formatrice et support utilisateur – dur de croire que le salaire est à l'aune, face à une équipe monopersonnelle de bras cassés. Et moins encore qu'on lui a octroyé le droit à la déconnexion.

Sauf que.... sauf que la caricature serait facile : l’homme constate, la femme anticipe, l’un pose une question, l’autre hérite de l'accompagnement-conseil. Mais posez-vous les bonnes questions : pourquoi Eugène est-il si désemparé, aussi vif qu'une moule morte ? 

La comptine, dans sa rigueur, m'obligeait à pousser l’examen plus loin, et la réponse la plus évidente tient en deux mots : parce que c'était lui, parce que c'était elle. Elle ? Oui, elle et sa politique de transmission tant de l'information que des savoirs.

Le secret industriel d’Élise

Car Élise répond toujours à la question posée, jamais à la suivante. Elle distribue son savoir par doses homéopathiques : une consigne, une difficulté, et hop, nouvelle consultation. Toujours aider Eugène, ne jamais le rendre autonome. « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson », disait Confucius, qu'Élise n'a manifestement pas lu.

Or, elle sait tout. Omnisciente. Admirable. Plus discutable en revanche est sa manière de conserver l’information, à la limite du secret industriel. Aucun mode d’emploi, aucun schéma, aucun transfert de compétences : l’expertise reste concentrée chez une seule personne. Les consultants parleraient d’un « point de défaillance unique ». Si Élise s’accorde un week-end, toute la logistique hydraulique du foyer s’effondre. Aucun plan de continuité n’a été prévu.

Le couple souffre peut-être moins d’un défaut de communication que d’une catastrophe de gestion des connaissances : une experte métier et un stagiaire permanent, réunis par une formation qui n’aboutit jamais. À force de répondre à tout, Élise fabrique malgré elle l’adulte qui reviendra demander le reste.

Voilà qui ne décharge pas Eugène. Mais cela nuance le dossier. Un peu. Pas assez pour lui confier une faux sans surveillance, évidemment.

Et si Eugène jouait l’imbécile ?

À la quarantième redite de la comptine, une hypothèse vint ruiner mes brillantes démonstrations : Eugène sait peut-être parfaitement réparer un seau. Il se ferait passer pour un demeuré parce qu’il admire Élise. Il est le fou d'Élise, à l'instar de l'autre qui était le fou d'Elsa. 

Il ne sollicite pas son épouse parce qu’il ignore, mais parce qu’il veut la voir savoir. Chaque question constitue un hommage déguisé à sa compétence.

Il ne demande pas une réponse. Il sollicite un éclat, dans une logique d'effacement amoureux total.

Incapable de formuler un compliment, Eugène organise des situations dans lesquelles Élise peut déployer son intelligence. D’autres offrent des fleurs. Lui émousse une faux et provoque une panne d’approvisionnement en eau. Il accepte de paraître petit afin qu’Élise puisse sembler immense.

Son incompétence devient une forme sacrificielle de galanterie : passer pour un enfant afin de donner à la femme qu’il aime le rôle principal. L’inverse de la charge mentale serait donc, dans son esprit assez mal rangé, la création volontaire d’occasions permettant à son épouse de briller.

Le procédé demeure discutable. L’intention, presque bouleversante. À condition, bien sûr, qu’Élise apprécie qu’on lui témoigne son amour sous la forme d’une succession d’incidents domestiques.

Une épouse, une mère et un enfant de trop

Cette lecture prend une autre tournure lorsqu’elle traverse la relation parentale. À 17 mois, ma fille entend une femme répondre, expliquer et guider, tandis qu’un homme demande, hésite et revient. Elle découvre un théâtre miniature du couple : celle qui sait, celui qui cherche ; celle qui rassure, celui qui se fait rassurer. Celle qui sert, l'autre qui... bref.

Un mari peut devenir père sans cesser d’être l’homme qui cherche l’objet posé devant lui. Une mère peut devenir le centre logistique du foyer sans jamais avoir postulé. L’enfant, lui, observe cette répartition des rôles avec le sérieux de ceux qui apprennent comment le monde fonctionne.

Si Eugène se fait enfant devant Élise, il ne la place plus seulement dans le rôle de l’épouse compétente. Il lui confie, par une régression affective soigneusement entretenue, une fonction presque maternelle.

Autrement dit, Élise n’a pas seulement épousé Eugène. Elle l’a manifestement adopté. Et voici la psychanalyse, qui n’attendait qu’un récipient défectueux pour entrer dans la pièce.

Chaque « Chère Élise… » est peut-être moins une demande d’information qu’une réassurance affective. La réparation importe moins que la certitude qu’Élise répondra encore. Eugène ne cherche pas l’eau : il vérifie une présence.

Le seau devient un objet transitionnel, la paille une tentative de colmater l’angoisse d’abandon, la faux une agressivité mal sublimée, la pierre la dureté du réel. Quant à l’eau, elle demeure, comme souvent en psychanalyse, ce que chacun voudra bien facturer à la séance. Le trou n’est peut-être pas dans le seau. Il est en Eugène.

Il ne demande plus : « Comment réparer ce récipient ? », mais, sous une forme socialement plus acceptable : « Vas-tu encore t’occuper de moi ? » Les romantiques parleront d’amour, les psychanalystes de régression infantile. Les parents se demanderont, tout consumérisme mis à part, pourquoi personne n’a simplement acheté un autre seau. Mais la réponse qu'apportent malgré eux les Beatles fera aussi sourire : 

L’amour, faute de mieux

Il faut pourtant rendre à Eugène une part de dignité. Peut-être est-il fou amoureux d’une femme dont il ne sait célébrer l’intelligence qu’en lui offrant des problèmes à résoudre. Chaque panne lui permet de l’entendre, chaque consigne repousse la fin de la conversation.

Depuis des siècles, nous chantons peut-être l’histoire d’un homme qui invente des difficultés pour entendre Élise lui parler encore un peu. Il aurait pu lui dire qu’il l’aimait, mais cela supposait de formuler une phrase sans lui demander d’abord comment s’y prendre.

Pendant que je diagnostiquais une charge mentale, une rétention des savoirs, une infantilisation conjugale et un complexe d’Œdipe hydrologique, ma fille continuait simplement à chanter.

Le véritable problème n’est peut-être ni le seau ni Eugène ni même Élise.

Ça pourrait bien être son père.

Illustration : parodie d'une image d'Epinal

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

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La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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