Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute

Au commencement était le bouchon. Puis Bison Futé sépara les juilletistes des aoûtiens, les coffres remplis de linge sale de ceux encore chargés d’espérance. Entre les deux files apparut l’aire de repos, territoire neutre où les vacanciers se transmettent les clés des locations, les dernières glaces et quelques conseils mensongers sur l’état de la circulation.

Près du gonfleur à pneus, six livres attendaient.

Trois avaient été oubliés par les juilletistes, ces pionniers du transat qui rentrent persuadés d’avoir découvert la Méditerranée. Trois appartenaient aux aoûtiens, voyageurs plus contemplatifs, déjà vaguement contrariés que septembre soit prévu juste après. Il fallait les départager.

Les juilletistes : partis les premiers, oubliés les premiers

Eau de rose et soda bread, Marsha Mehran (Picquier — juin 2026, trad. Santiago Artozqui)

On l’a retrouvé sur le toit d’un monospace, entre un ticket de péage et un paquet de biscuits éventré. Il avait pourtant tout fait pour être remarqué : trois sœurs iraniennes installées sur la côte ouest de l’Irlande, un café où la cuisine persane répare davantage que les estomacs, une jeune fille échouée dans la baie et, peut-être, une sirène.

Marjan tente de soigner l’inconnue avec des plats au safran, aux prunes et aux épinards, tandis que le village observe les opérations avec cette discrétion toute particulière qui consiste à rester derrière un rideau. Marsha Mehran mêle exil, sororité, sensualité culinaire et merveilleux sans forcer le passage. Sa gourmandise n’adoucit pas l’exil ; elle lui rend seulement des odeurs, des gestes et un peu de chaleur.

Juilletiste incontestable : solaire, généreux, arrivé avant l’ouverture de l’aire et muni de portions pour douze. On l’a oublié parce qu’il nourrissait tout le monde. Ce qui constitue une faute d’inattention, mais une excellente raison de faire demi-tour.

De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste, Charlotte Puiseux (La Découverte — janvier 2026)

De chair et de fer n’a pas été abandonné : il a refusé de remonter dans une voiture dont la place réservée servait au coffre de toit.

Dans cet essai autobiographique, Charlotte Puiseux démonte le validisme, ce système qui transforme des normes sociales, médicales et administratives en hiérarchie des corps et des existences. École, emploi, logement, déplacements, amour, militantisme ou parentalité : l’obstacle n’est pas présenté comme une propriété naturelle de la personne handicapée, mais comme le produit d’un monde bâti pour certains et facturé à tous.

L’autrice retrace une politisation nourrie par les mouvements féministes, queer et crip, puis retourne l’identité assignée en instrument d’émancipation. Sur l’aire, le livre examine l’itinéraire moins pour savoir où mène la route que pour vérifier qui peut réellement l’emprunter.

Juilletiste combatif, il était arrivé tôt. Les autres l’ont cru tatillon. Il avait simplement lu les petites lignes du voyage collectif.

Facile ou difficile ?, Mary McBurney Green et Len Gittleman (MeMo — avril 2026, trad. collectif)

À 7 h 2, Facile ou difficile ? avait déjà repéré la table près des jeux et annoncé que l’arrêt ne durerait « pas plus de dix minutes ». Pur juilletiste : organisé, matinal, légèrement persuadé que le monde attendait son passage.

Cet album photographique observe quatre enfants confrontés à des gestes ordinaires : sauter à cloche-pied, lacer des chaussures, enfoncer un clou, se servir de ciseaux. L’opération paraît simple jusqu’à ce que l’on demande : simple pour qui ? Ce que l’un accomplit sans y penser devient l’épreuve de l’autre, et les rôles s’inversent à la page suivante.

Les images et la construction répétitive déplacent le regard de la performance vers la singularité, puis de la comparaison vers l’entraide. Le résultat tient moins de la morale que d’une petite expérience collective, précise, concrète et sans vainqueur désigné.

Près des machines à café, le livre avait fini par organiser des olympiades du parking. Il en avait surtout conclu que gagner consistait parfois à tenir le lacet pendant que l’autre faisait la boucle.

Les aoûtiens : à peine partis, déjà nostalgiques

Printemps bleu, Taiyô Matsumoto (Delcourt/Tonkam — janvier 2026, trad. Kévin Stocker)

Le manga avait juré qu’il ne dépenserait qu’une pièce dans la machine à pinces. On l’a retrouvé quarante-sept euros plus tard, sans peluche, avec le regard de celui qui vient de comprendre le capitalisme récréatif.

Printemps bleu rassemble sept nouvelles de Taiyô Matsumoto consacrées à des adolescents, de jeunes hommes et des voyous pris dans la violence urbaine, les désillusions et le malaise d’une société qui distribue davantage d’impasses que de modes d’emploi. L’étrangeté, la folie et une poésie sombre traversent ces récits où la jeunesse teste ses limites et transforme les toits, les couloirs ou les marges de la ville en territoires provisoires.

Aoûtien, évidemment : il porte le printemps dans son titre comme on conserve un bracelet de festival après le retour, preuve matérielle qu’une saison a existé. Sur l’aire, il regarde les juilletistes rentrer et les aoûtiens partir.

Sept histoires, donc sept redémarrages, et aucune illusion sur la fluidité du trafic.

La plus belle personne, Marianne Garnier-Surles (6 Pieds sous terre — mars 2026)

La plus belle personne assure connaître un raccourci. Il faut quitter la nationale, longer un lycée de campagne, traverser une forêt inquiétante et ne surtout pas demander pourquoi personne n’a revu Éva depuis l’été précédent.

Lia, adolescente isolée et mal dans sa peau, entre en seconde avec cette disparition pour seul bagage : Éva était son unique amie et son premier amour. Les rumeurs circulent plus vite que les élèves, l’aisance sociale lui manque, puis Ingrid, charismatique et populaire, s’approche d’elle.

Marianne Garnier-Surles emprunte les codes du teen drama — amitiés, désir, deuil, secrets — pour faire affleurer des violences enfouies et interroger le rapport adolescent au corps, entre volonté de s’effacer et besoin d’être regardé.

Aoûtien jusqu’aux rabats de couverture : déjà tourné vers la rentrée, il sait que l’été ne se termine jamais proprement. On l’a oublié au bord du bois parce qu’il affirmait que la voiture passerait. Elle ne passait pas. Mais certains raccourcis sont des enquêtes déguisées.

Je te menace d’une colombe blanche, Maram al-Masri (Bruno Doucey — janvier 2026, trad. François-Michel Durazzo)

Je te menace d’une colombe blanche n’a pas quitté le banc près du distributeur. Il regardait les voitures partir comme on suit des phrases dont on ne connaît pas encore le point final.

Dans ce recueil bilingue arabe-français, Maram al-Masri rassemble des poèmes traversés par les amours juvéniles, la sensualité, les premières blessures, la séparation et l’exil à venir. La langue avance avec peu d’images, nette, presque nue, et laisse la douceur porter sa propre menace — celle d’une colombe qui ne confond pas la paix avec le silence.

Aoûtien contemplatif, le livre sait avant les autres que chaque départ contient un retour impossible à l’identique. Il ne réserve pas de transat ; il garde une place pour les absents. Il refuse surtout de rentrer à Paris : « rentrer » suppose qu’un seul lieu puisse trancher la question du chez-soi.

On l’a cru oublié. Il s’était peut-être simplement arrêté entre deux langues, sur cette aire où les voyageurs se croisent sans avoir à justifier la direction prise.

Juilletistes contre aoûtiens : le verdict

Le jury était composé d’un gobelet vide, de deux automobilistes à bout de nerfs et d’un employé qui venait précisément de terminer son service. Toutes les garanties d’indépendance étaient donc réunies.

Meilleur compagnon de bouchon : Printemps bleu. Sept nouvelles, sept avancées de trois mètres et une vision du monde parfaitement compatible avec l’autoroute A7.

Meilleure lecture sur serviette humide : Eau de rose et soda bread. Le safran, l’Irlande et une sirène résistent mieux à l’eau chlorée que la plupart des thrillers domestiques.

Ouvrage le plus susceptible de réserver un transat à 7 heures : Facile ou difficile ?. Officiellement, il ne réserve rien : il étudie seulement les différentes manières d’occuper l’espace.

Livre qui refuse catégoriquement de rentrer à Paris : Je te menace d’une colombe blanche. Paris n’a reçu aucune compétence officielle pour décider où commence et s’achève l’exil.

Deux partout.

De chair et de fer conteste toutefois l’accessibilité du podium. La plus belle personne, de son côté, prétend connaître un raccourci pour déposer une réclamation. Personne ne l’a suivie.

Les juilletistes remontent. Les aoûtiens descendent. Les six livres restent au milieu, vaguement étonnés que personne n’ait envisagé la solution la plus simple : couper le moteur et lire.

Crédits photo : Tabl-trai CC BY SA 4.0 - intégrations supplémentaires avec Canva. Et oui, l'un des deux panneaux n'est pas dans le bon sens. Mais si on l'avait mis de dos, personne n'aurait vu de quoi il en retournait...

Par Victor De Sepausy

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