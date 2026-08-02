Des poèmes sous droit transformés en leçons pour enfants par IA

Kyle Dargan recherche régulièrement son nom sur Google. La méthode manque peut-être de lyrisme, mais elle s’est révélée efficace. Fin juillet, elle l’a conduit vers Giggle Academy, un service gratuit d’apprentissage des langues destiné aux enfants. Quatre de ses textes y étaient repris sans permission.

Chaque page ajoutait au poème une illustration de facture enfantine, une courte biographie et des questions de compréhension. Ces éléments semblaient avoir été produits par intelligence artificielle, selon l’enquête de Publishers Weekly, publiée le 30 juillet. Le magazine professionnel a ensuite identifié des centaines d’autres reproductions non autorisées bâties sur le même modèle.

La piste d’un prélèvement massif sur le site de la Poetry Foundation repose sur les similitudes constatées par le média et sur l’hypothèse de Dargan. Aucun audit technique public ne permet d’établir le procédé exact. Les mentions de droits, elles, sont explicites : la page de States May Sing Their Songs of Praise crédite Kyle Dargan, indique un copyright de 2015 et précise que le texte est reproduit avec l’autorisation de University of Georgia Press.

Deux à huit ans, vraiment ?

Giggle Academy avait classé States May Sing Their Songs of Praise parmi les lectures destinées aux 2-8 ans. Selon son auteur, le texte porte sur l’histoire du lynchage aux États-Unis. La page l’accompagnait d’une image montrant des États américains personnifiés, tout sourire, réunis pour chanter. La poésie résistait ; son emballage pédagogique, nettement moins.

Dargan a résumé son grief : « Si votre objectif est réellement d’éduquer les enfants, les images que vous associez aux poèmes produisent exactement l’effet inverse. » Père de famille, il s’est dit préoccupé par l’ampleur du dispositif autant que par la faible qualité de son traitement automatisé.

University of Georgia Press et Northwestern University Press ont réclamé le retrait immédiat des quatre œuvres. Le 30 juillet, les pages concernées n’étaient plus accessibles. Des centaines d’autres textes demeuraient toutefois en ligne.

Un employé de Giggle Academy identifié comme « David » a répondu que le service entendait respecter les principes du fair use. Il a présenté ses excuses pour un éventuel manquement et assuré respecter les droits des auteurs et des éditeurs. Cette doctrine américaine autorise certains usages sans licence ; seul un tribunal peut toutefois trancher son application à un cas précis.

Demander l’autorisation : une technologie éprouvée

Lisa Bayer, directrice de University of Georgia Press, a rappelé que sa maison recevait chaque année des centaines de demandes d’enseignants souhaitant utiliser des poèmes en classe. Les permissions sont généralement délivrées gratuitement ou contre une somme très faible. Le circuit existait donc déjà — sans robot ni chasse au texte après publication.

Elle estime que les ressources ne font l’objet d’aucune véritable sélection humaine. Son équipe ne dispose cependant pas des moyens nécessaires pour rechercher toutes les réutilisations touchant le catalogue, dont l’ampleur reste impossible à mesurer.

Northwestern University Press a précisé qu’elle refusait que les œuvres de ses auteurs servent à produire du matériel généré par IA sans accord explicite préalable. La Poetry Foundation n’avait pas répondu aux sollicitations de Publishers Weekly. Sa vice-présidente chargée des technologies, Keri Cascio, disait vouloir consulter les juristes de l’organisation, tout en doutant qu’une action globale puisse être engagée contre le site.

Une plateforme conçue pour produire à grande échelle

Giggle Academy a été lancée en 2024 par Changpeng « CZ » Zhao, fondateur de Binance. Sa présentation promet une éducation gratuite, adaptative et « addictive » pour les enfants défavorisés, avec recours à l’IA et à l’automatisation. Il envisage aussi des cours de littérature, de finance, de blockchain ou de négociation.

Le site institutionnel de Giggle Academy met en avant plus de 1000 albums illustrés, un tutorat automatisé, le clonage vocal et un espace invitant les créateurs à produire, modifier puis partager des ressources pédagogiques au moyen d’outils d’intelligence artificielle. Les cours de langue sont annoncés pour les 2-8 ans.

Au moment de l’enquête, le service revendiquait un million d’utilisateurs dans 182 pays, des données non vérifiées indépendamment. Publishers Weekly a également repéré des « albums illustrés » consacrés à des films Disney et des versions générées par IA de classiques jeunesse, parmi lesquels Where the Wild Things Are — Max et les Maximonstres (trad. Bernard Noël) —, Goodnight Moon et If You Give a Mouse a Cookie.

Le 30 juillet, les quatre textes de Kyle Dargan avaient été supprimés. Les centaines d’autres pages recensées par Publishers Weekly restaient accessibles.

Crédits photo : MariCastro CC 0

Par Clément Solym

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