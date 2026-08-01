L’IA donne une voix au piratage des livres en Grèce

Le pirate avait déjà la photocopieuse, le scanner et le fichier PDF. Il dispose désormais du narrateur — infatigable, bon marché et, à l’oreille, parfois aussi expressif qu’un répondeur. Dans son bilan publié le 30 juillet 2026, l’OSDEL, organisme grec de gestion collective des œuvres de l’écrit, décrit un déplacement du problème : à côté des ouvrages numérisés circulent désormais des versions audio fabriquées sans l’autorisation des ayants droit.

Au cours des six premiers mois de l’année, son service anti-piratage a examiné 11.833 liens renvoyant vers des contenus en langue grecque. Parmi eux, 1.897 correspondaient à des livres identifiés grâce à la base bibliographique BookPoint. L’organisme indique avoir adressé autant de demandes de retrait aux plateformes et obtenu la suppression de tous les ouvrages signalés.

Ces chiffres restent ceux de l’OSDEL : le communiqué ne fournit ni liste des titres concernés, ni ventilation par plateforme, ni relevé indépendant permettant de les contrôler. Mais sa partie sonore révèle une évolution plus embarrassante pour l’édition. Copier un livre audio supposait autrefois de récupérer l’enregistrement officiel. Une voix de synthèse permet maintenant de repartir du texte.

Le livre pirate prend la parole

Huit signalements reçus pendant le semestre portaient sur des audiolivres proposés sans autorisation, sur des plateformes de contenus audiovisuels, notamment YouTube. Jusqu’alors, l’OSDEL rencontrait surtout des lectures artisanales de publications jeunesse. Les nouveaux dossiers concernent également des ouvrages pour adultes et plusieurs catalogues éditoriaux.

À LIRE - YouTube dépassé par l’IA : les pirates fabriquent de faux livres audio sans limites

Une grande partie de ces fichiers semble, selon l’organisme, avoir été produite à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. L’identification repose sur le résultat sonore et la manière de narrer ; plus rarement, il s’agirait de lectures humaines enregistrées en temps réel. L’OSDEL ne publie toutefois aucune expertise technique permettant d’établir la part exacte des productions synthétiques.

Le procédé change l’échelle. Plus besoin de dérober la version commercialisée : un texte numérisé peut être transformé en narration, puis décliné sur plusieurs comptes. Dans son bilan annuel publié en janvier 2026, l’organisme affirmait déjà que certains outils pouvaient traduire un fichier en grec et produire sa version sonore en moins de dix minutes, sans coût de production apparent.

Les interventions du service grec ont abouti à la suppression de 35 fichiers et à la désactivation de six comptes hébergeant ces contenus, sur décision des équipes de YouTube et Spotify. Nuance indispensable : l’OSDEL parle bien de 35 fichiers, et non de 35 ouvrages distincts. Plusieurs enregistrements peuvent donc correspondre au même titre.

Une demande de retrait n’est pas un jugement

L’OSDEL qualifie ses notifications de demandes « DMCA », en référence à la législation américaine sur le droit d’auteur. Elles ne constituent pas des décisions de justice. YouTube précise qu’une demande de suppression est une démarche légale, examinée avant un éventuel retrait. Spotify prévoit de son côté un formulaire consacré aux contenus susceptibles de porter atteinte à la propriété intellectuelle, accompagné d’éléments justificatifs.

À LIRE - John Grisham en guerre contre YouTube et les livres audio générés par IA

Ce travail ne vise pas uniquement l’audio. L’OSDEL surveille 4.799 comptes sur différentes plateformes, notamment Scribd et Issuu — deux services qui ne sont pas, en eux-mêmes, des sites pirates, mais dont les espaces de dépôt peuvent être détournés. Les suppressions successives auraient presque mis à l’arrêt la majorité des profils suivis. Le service n’a reçu que quatre nouvelles alertes d’éditeurs ou de créateurs au premier semestre, résultat qu’il présente comme un signe d’efficacité de sa surveillance.

Mis en place en 2019, le programme anti-piratage combine recherche automatisée, identification des ouvrages et démarches auprès des hébergeurs. L’OSDEL est une coopérative à but non lucratif, autorisée par le ministère grec de la Culture et administrée par ses membres, auteurs et éditeurs.

L’IA des pirates, l’IA des ayants droit

Le 21 mai 2026, l’Association of American Publishers annonçait ainsi un partenariat avec Vermillio. Sa technologie TraceID doit aider à repérer et faire retirer les copies qui reproduisent, imitent ou interprètent des œuvres protégées, y compris sur YouTube. Une machine fabrique le problème ; une autre est priée de le retrouver. Joies et merveilles de l’automatisation…

L’OSDEL entend suivre la même direction en modernisant sa plateforme de signalement. Les éditeurs sous contrat doivent pouvoir y suivre leurs dossiers, consulter les fichiers détectés ou supprimés et obtenir des analyses produites avec des outils d’intelligence artificielle.

Crédits photo : pixabay

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com