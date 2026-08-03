Au nord gronde l’orage : sous la bruyère, le passé veille

AJannes Kohlmeyer garde trois cent cinquante-sept jaglus et quarante-deux chèvres sur la lande de Lunebourg. Chez lui, chacun se tait à sa façon. Sibylle soigne les bêtes, tient les comptes et absorbe les tensions. Friedrich, son mari, oublie des mots, répète les mêmes histoires et se laisse happer par le retour du loup. Wilhelm, le grand-père, défend la ferme, les fusils et ses certitudes avec une égale obstination. Quant à Jannes, il comprend que son avenir est déjà écrit : « À dix-neuf ans, il est enchaîné à ce paysage. Il est le bélier attaché en bordure de son pré, qui ne peut plus partir. »

Voilà l’une des grandes réussites du livre : faire du territoire une condition matérielle, et non une carte postale. La vie pastorale, ici, signifie les clôtures hors de prix, les formulaires renvoyés, les vêtements mouillés, les mises bas difficiles, les carcasses et la peur de perdre une seule bête. Cette précision donne du poids au huis clos familial.

Un téléphone consulté trop souvent, une tasse laissée dans le bureau, un mot qui ne revient pas : Thielemann raconte les troubles de Friedrich et l’inquiétude de son fils sans jamais poser un diagnostic commode. La traduction de Céline Maurice préserve cette oralité rurale, sèche et concrète, sans la convertir en folklore.

Puis une jeune femme apparaît à l’orée du bois. Pieds nus, couverte de boue, des pétales accrochés à ses vêtements. Jannes la voit près d’une cabane, dans la neige, au milieu des arbres. Fantôme, hallucination ou souvenir à la recherche d’un témoin ? Le récit maintient longtemps l’incertitude et laisse la terreur pousser dans les angles morts. Cette présence relie peu à peu les absences du présent à ce que les générations précédentes ont enterré. Elle donne aussi un autre sens à la panique suscitée par les loups : « Y a des choses pires que les loups, tu sais. »

Car l’animal devient bientôt l’écran sur lequel chacun projette ses rancœurs. Les mêmes mots finissent par désigner le prédateur, l’étranger, le pauvre, tous ceux qu’il faudrait tenir à distance. « À chacun son espace vital, et tout le monde s’en sort mieux. » La formule tombe dans une conversation presque banale ; elle ouvre pourtant un gouffre.

Autour d’elle se répondent le culte de l’écrivain Hermann Löns, les clubs de tir, le récit héroïque de la lande, l’industrie militaire et l’extrême droite contemporaine. La filiation idéologique est solidement construite, parfois trop. Karl Röder porte tant de signes compromettants que le lecteur le déchiffre longtemps avant Jannes. Le roman explicite alors ce qu’il avait déjà parfaitement fait sentir.

La progression fantastique souffre d’une insistance comparable. Jannes aperçoit la jeune femme, se fige, perd connaissance, puis doute de sa raison : cette séquence revient jusqu’à rendre visible le mécanisme. Les tournées avec le troupeau, les débats sur les clôtures et les scènes d’angoisse alourdissent ainsi le milieu du volume. La reproduction intégrale d’une lettre historique suspend également l’intrigue. Le document apporte un ancrage indispensable à ce qui remonte du sol, mais son insertion rompt brutalement le mouvement. Le livre est plus inquiétant lorsqu’il suggère que lorsqu’il démontre.

Reste une écriture d’une remarquable densité physique : la laine humide, le café au goût de bergerie, la boue qui aspire les bottes, les os polis par la terre. Les longues phrases épousent les paniques de Jannes ; les notations brèves les coupent comme des détonations. « Les coups de fusil, ça ramène l’ordre. » Répétée d’un homme à l’autre, la sentence devient une permission de tuer et le socle d’une légende destinée à blanchir les coupables.

Au bout de cette marche, le loup importe moins que le besoin d’en fabriquer un. Thielemann refuse toute réparation confortable : Jannes reçoit un secret, mais aucun moyen de le rendre public ni de relever les morts. Il lui reste des fragments d’os et cette certitude : « Même une bête, on ne la laisse pas crever comme ça. »

La bruyère peut refleurir, les touristes cadrer leurs photos et les calèches poursuivre leur ronde ; sous le violet demeurent « les couleurs de l’hématome, de la blessure jamais guérie ». Malgré quelques effets trop appuyés, Au nord gronde l’orage (trad. Céline Maurice) transforme avec force un décor admiré en scène de crime, et un jeune berger silencieux en dépositaire d’une mémoire que les siens avaient choisi de travestir.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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