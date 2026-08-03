Au nord gronde l’orage : sous la bruyère, le passé veille

Du sable, des genévriers, un troupeau gris. Puis deux chiens et un garçon de dix-neuf ans, courbé sur son bâton comme un vieil homme. Au loin, les tirs d’essai de Rheinmetall scandent la journée. « Au nord, l’orage gronde puis s’évanouit, sans éclair. » Markus Thielemann n’a besoin que de quelques pages pour installer la menace. Elle ne surgit pas : elle était déjà là, enfouie sous la bruyère, confondue avec les gestes ordinaires et le vacarme auquel personne ne prête plus attention. Tonnerre grondant le 18 août.
Le 03/08/2026 à 07:00 par Nicolas Gary
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03/08/2026 à 07:00
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AJannes Kohlmeyer garde trois cent cinquante-sept jaglus et quarante-deux chèvres sur la lande de Lunebourg. Chez lui, chacun se tait à sa façon. Sibylle soigne les bêtes, tient les comptes et absorbe les tensions. Friedrich, son mari, oublie des mots, répète les mêmes histoires et se laisse happer par le retour du loup. Wilhelm, le grand-père, défend la ferme, les fusils et ses certitudes avec une égale obstination. Quant à Jannes, il comprend que son avenir est déjà écrit : « À dix-neuf ans, il est enchaîné à ce paysage. Il est le bélier attaché en bordure de son pré, qui ne peut plus partir. »
Voilà l’une des grandes réussites du livre : faire du territoire une condition matérielle, et non une carte postale. La vie pastorale, ici, signifie les clôtures hors de prix, les formulaires renvoyés, les vêtements mouillés, les mises bas difficiles, les carcasses et la peur de perdre une seule bête. Cette précision donne du poids au huis clos familial.
Un téléphone consulté trop souvent, une tasse laissée dans le bureau, un mot qui ne revient pas : Thielemann raconte les troubles de Friedrich et l’inquiétude de son fils sans jamais poser un diagnostic commode. La traduction de Céline Maurice préserve cette oralité rurale, sèche et concrète, sans la convertir en folklore.
Puis une jeune femme apparaît à l’orée du bois. Pieds nus, couverte de boue, des pétales accrochés à ses vêtements. Jannes la voit près d’une cabane, dans la neige, au milieu des arbres. Fantôme, hallucination ou souvenir à la recherche d’un témoin ? Le récit maintient longtemps l’incertitude et laisse la terreur pousser dans les angles morts. Cette présence relie peu à peu les absences du présent à ce que les générations précédentes ont enterré. Elle donne aussi un autre sens à la panique suscitée par les loups : « Y a des choses pires que les loups, tu sais. »
Car l’animal devient bientôt l’écran sur lequel chacun projette ses rancœurs. Les mêmes mots finissent par désigner le prédateur, l’étranger, le pauvre, tous ceux qu’il faudrait tenir à distance. « À chacun son espace vital, et tout le monde s’en sort mieux. » La formule tombe dans une conversation presque banale ; elle ouvre pourtant un gouffre.
Autour d’elle se répondent le culte de l’écrivain Hermann Löns, les clubs de tir, le récit héroïque de la lande, l’industrie militaire et l’extrême droite contemporaine. La filiation idéologique est solidement construite, parfois trop. Karl Röder porte tant de signes compromettants que le lecteur le déchiffre longtemps avant Jannes. Le roman explicite alors ce qu’il avait déjà parfaitement fait sentir.
La progression fantastique souffre d’une insistance comparable. Jannes aperçoit la jeune femme, se fige, perd connaissance, puis doute de sa raison : cette séquence revient jusqu’à rendre visible le mécanisme. Les tournées avec le troupeau, les débats sur les clôtures et les scènes d’angoisse alourdissent ainsi le milieu du volume. La reproduction intégrale d’une lettre historique suspend également l’intrigue. Le document apporte un ancrage indispensable à ce qui remonte du sol, mais son insertion rompt brutalement le mouvement. Le livre est plus inquiétant lorsqu’il suggère que lorsqu’il démontre.
Reste une écriture d’une remarquable densité physique : la laine humide, le café au goût de bergerie, la boue qui aspire les bottes, les os polis par la terre. Les longues phrases épousent les paniques de Jannes ; les notations brèves les coupent comme des détonations. « Les coups de fusil, ça ramène l’ordre. » Répétée d’un homme à l’autre, la sentence devient une permission de tuer et le socle d’une légende destinée à blanchir les coupables.
Au bout de cette marche, le loup importe moins que le besoin d’en fabriquer un. Thielemann refuse toute réparation confortable : Jannes reçoit un secret, mais aucun moyen de le rendre public ni de relever les morts. Il lui reste des fragments d’os et cette certitude : « Même une bête, on ne la laisse pas crever comme ça. »
La bruyère peut refleurir, les touristes cadrer leurs photos et les calèches poursuivre leur ronde ; sous le violet demeurent « les couleurs de l’hématome, de la blessure jamais guérie ». Malgré quelques effets trop appuyés, Au nord gronde l’orage (trad. Céline Maurice) transforme avec force un décor admiré en scène de crime, et un jeune berger silencieux en dépositaire d’une mémoire que les siens avaient choisi de travestir.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
360 pages
Jean-Claude Lattès
22,90 €
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« Eunomia, 2062. La Nation Unie gouverne 95 % de la planète sous l'autorité de Gábor Varga, le "Conservateur", dont le système d'intelligence artificielle Babel garantit à l'humanité une mémoire unifiée, une vérité officielle et une paix sans failles. Ariane Delaunay, vingt-cinq ans, archiviste au Bureau Central des Archives Unifiées, est une citoyenne modèle, jusqu'au soir du Grand Discours, quand une intuition sourde lui souffle que quelque chose, sous la surface impeccable de son monde, cloche… »
28/07/2026, 14:03
Copenhague, 1991. Kai rencontre Miriam Bang. Une artiste fascinante, envoûtante. Ils échangent, se jaugent du regard. Connexion instantanée, d’une puissance inexpliquée. Cette première nuit ensemble, presque irréelle, va totalement bousculer leur vie. Miriam est enceinte. Si Kai est fou de joie, la femme en face de lui est claire : à plus de cinquante ans, elle ne veut pas de cet enfant. Elle ne veut pas être mère. Mais elle souhaite qu’il soit père.
28/07/2026, 12:07
Dans Le Meurtre du commandeur (éditions Belfond, 2018, traduction d’Hélène Morita, avec la collaboration de Tomoko Oono), le narrateur-héros, peintre lui-même, écrit au sujet des œuvres du peintre illustre sous le toit duquel il vit seul, retiré du monde : « Bien sûr, chez lui qui deviendrait plus tard un des peintres les plus reconnus, il y avait plus de profondeur que dans mes propres toiles, et aussi plus de force de persuasion. Sa technique également était éblouissante. »
28/07/2026, 10:35
À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.
28/07/2026, 10:24
Bien avant que la France ne s'impose comme la référence mondiale en matière de parfumerie, des artisans posaient déjà les fondements d'un savoir-faire appelé à traverser les siècles. C'est à cette histoire méconnue qu'Alice Camus Mignen consacre Les Parfumeurs de la cour de France. De Louis XIV à Louis XVI, publié chez Perrin.
28/07/2026, 10:00
Inventaire des disparus a son origine dans les répressions qui ont suivi les élections de 2009 en Iran et eu pour cible le Mouvement Vert. Une œuvre qui se lit comme le prélude anticipatoire à Femme, Vie, Liberté et les massacres récents du peuple iranien par la théocratie au pouvoir. Et qui se distingue par sa richesse formelle exceptionnelle. Plusieurs strates de textes s’y entrelacent et dialoguent entre elles pour composer un roman à la fois intime, poétique et politique.
28/07/2026, 09:00
Judith a rendez-vous avec le comité Sandor pour connaître enfin la vérité sur le célèbre et mystérieux écrivain Sandor Orklësi. Pendant trois ans et jusqu’à sa mort, son père, Nathanaël Fink, a réuni, de cahier en cahier, les preuves que Sandor Orklësi et Ossip, l’ami d’enfance, se trouvaient être la même personne.
28/07/2026, 08:00
Lorsqu’Aleksander allume le générateur, toute la colonie lunaire se trouve anéantie. Il rentre alors sur Terre, accompagné d’Edrigu et d’Agafia, où il découvre que les dépollueurs s’activent et nettoient l’atmosphère et les océans.
28/07/2026, 07:00
Les adaptations des romans d'Alexandre Dumas semblent ne jamais se démoder. Il suffit de voir le triomphe du Comte de Monte-Cristo, porté à l'écran par Pierre Niney, ou, quelques mois auparavant, celui des Trois Mousquetaires. Au cinéma comme à la télévision, l'univers de Dumas continue de séduire un public toujours plus large. Pourtant, cette popularité a parfois un effet pervers : elle relègue dans l'ombre d'autres pans de son œuvre, tout aussi ambitieux.
27/07/2026, 16:24
Irina, un opéra russe est l'intitulé du dernier ouvrage de l'écrivain algérien Anouar Benmalek. Le livre est publié en 2025 aux éditions Dalimen en Algérie et Emmanuelle Collas en France. Par Ghozlène Benabi.
27/07/2026, 10:44
Désir des hommes, le nouveau roman d’Annie Ferret, paraîtra aux éditions Gallimard le 20 août 2026. Entre Ouagadougou et Lomé, le livre suit Daouda, un guérisseur itinérant qui recueille les douleurs de celles et ceux qu’il rencontre, jusqu’au jour où se pose la question de sa succession.
27/07/2026, 08:16
Six sirènes, premier roman d’Agnès Maupré, paraîtra aux éditions Sarbacane le 19 août 2026. À Marseille, Irène, 11 ans, découvre que sa mère lui a caché ses origines et que cinq sœurs grandissent sans elle dans les profondeurs de la Méditerranée.
27/07/2026, 07:00
Dominique Dudan compose avec Actes gratuits et autres rêveries un livre noir, d’une construction implacable, où le crime se mue à la fois en moteur narratif, en objet de pensée et en forme de style. Sous l’apparente légèreté du récit et l’humour mondain, c’est une méditation féroce sur la liberté, le vide moral et l’ivresse du passage à l’acte.
25/07/2026, 11:46
Ah, les vacances... cette délicieuse période où l'on quitte son bureau, ses habitudes, son quotidien... et surtout, on cesse de travailler. Du moins lorsque l’on est la personne installée sur le transat, et non celle qui apporte la boisson fraîche, ouvre l’aquarium, remplit le réservoir, surveille les enfants ou empêche les pensionnaires d’une colonie de s’entretuer...
25/07/2026, 11:37
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