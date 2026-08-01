Scandale et soupçons d’IA : un roman à 2 millions $ retiré des enchères

Deux millions de dollars, quatorze éditeurs et une publication envisagée pour 2028 : les débuts de Jerry Falade avaient pris la voie rapide. Il ne manquait qu’un détail, mais de taille — que ses représentants puissent encore certifier comment le texte avait été élaboré. À la fin de juillet, ce doute a emporté le reste.

Selon l’enquête publiée le 31 juillet par The Bookseller, Call Me, I’ll Hide the Body a été retiré des soumissions internationales après l’apparition de soupçons portant sur un possible usage d’outils génératifs. La décision est venue des agents du romancier, sans qu’une expertise concluante ait été rendue publique.

The Guardian rapporte une proposition supérieure à 2 millions $ de Minotaur Books, label de Macmillan aux États-Unis, au terme d’enchères réunissant quatorze maisons. Au Royaume-Uni, Sandy Hodgman, de Hodgman Literary, aurait reçu plusieurs offres à six chiffres. Les éléments accessibles ne permettent pas d’établir si tous ces accords avaient été définitivement signés : mieux vaut donc parler de négociations interrompues que de contrats exécutés.

Un mois pour affoler les enchères

L’ascension avait été brève. D’après le Wall Street Journal, Marc Gerald, de l’agence Europa Content, avait signé Jerry Falade environ un mois auparavant, après réception d’un manuscrit non sollicité. Il avait ensuite rencontré l’auteur à Dallas, avant d’adresser le projet aux éditeurs et à des professionnels de l’audiovisuel.

À mi-parcours des soumissions, un éditeur aurait signalé des indices susceptibles de traduire une intervention de l’IA. Marc Gerald affirme que son agence n’a pas utilisé de logiciel de détection. Europa Content a interrogé l’écrivain et jugé ses premières explications « claires et crédibles ». La situation aurait changé lors d’un entretien, le 29 juillet : certains éléments de son récit n’auraient plus concordé, conduisant l’agence à rompre leur collaboration au nom de la « confiance totale » requise entre auteur et représentant.

Le jugement littéraire, lui, n’a pas bougé. Marc Gerald continue de qualifier le texte de « génial », ajoutant qu’il demeure remarquable « quelle que soit la manière dont il a été rédigé ». Un compliment devenu peu pratique : dans l’édition, admirer un manuscrit ne suffit pas à garantir les droits que l’on entend céder.

L’auteur nie, les éléments décisifs restent privés

Jerry Falade conteste avoir utilisé une intelligence artificielle pour écrire ou réviser le livre. Il souligne que son travail a été examiné par des lecteurs, des éditeurs et des comités d’acquisition de plusieurs maisons sans que son origine soit alors mise en cause. Selon lui, les rumeurs ont entraîné en quelques heures la rupture avec son agence et la suspension des discussions.

L’écrivain estime aussi que l’affaire révèle un biais racial. Il rapproche sa situation de celles d’autres auteurs noirs dont les contrats ou les publications ont été perturbés après des accusations comparables. Cette interprétation lui appartient : aucun élément public ne permet d’établir son influence sur les décisions prises.

Les pièces nécessaires pour conclure n'ont pas été rendues publiques, bien évidemment : aucun des passages contestés, pas plus que la chronologie des versions ni les explications de ce qui aurait varié n'a été divulgué.

Ce qu’un éditeur achète avec un manuscrit

L’usage d’une intelligence artificielle n’annule pas automatiquement la protection d’un ouvrage. Dans son rapport sur l’IA et le copyright, l’US Copyright Office distingue les outils qui assistent la création de ceux qui se substituent aux choix expressifs humains. Les apports originaux d’un auteur demeurent protégeables ; les éléments purement générés ne le sont pas.

Le risque se déplace alors vers les garanties contractuelles. L’Authors Guild rappelle que les contrats prévoient habituellement que le manuscrit constitue une création originale de l’écrivain. L’intégration non déclarée de texte généré peut contrevenir à cette assurance et, selon les clauses, justifier une résiliation.

ActuaLitté avait déjà examiné cette difficulté avec l’affaire Shy Girl. Hachette avait annulé la sortie américaine du roman de Mia Ballard et interrompu sa diffusion britannique après publication. Avec Jerry Falade, le contrôle intervient plus tôt : avant la librairie, mais après que les enchères, les droits étrangers et les perspectives audiovisuelles ont atteint un niveau exceptionnel. Le manuscrit n’est plus proposé et l’échéance annoncée pour 2028 ne tient plus.

Crédits illustration : Thor_Deichmann CC 0

Par Clément Solym

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