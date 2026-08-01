Jean-Sébastien Blanck, l’auteur-éditeur qui refusait d’appauvrir la littérature jeunesse

ActuaLitté a appris la disparition de Jean-Sébastien Blanck, auteur de contes et de romans pour la jeunesse, éditeur indépendant et ancien journaliste. Son parcours réunissait l’écriture, le journalisme et la fabrication des livres. Après des études de lettres modernes à la Sorbonne, il publie en 1990 une première nouvelle en feuilleton dans la Nouvelle Revue de la Sorbonne.

Il travaille ensuite pour la presse quotidienne régionale, comme grand reporter, jusqu’en 2004, puis devient responsable éditorial au sein d’une agence d’édition.

Concevoir le texte avec l’image

En juin 2007, Jean-Sébastien Blanck fonde Alzabane éditions avec plusieurs partenaires. La maison concrétise un projet mûri depuis l’adolescence : ne pas seulement écrire des histoires, mais penser dans un même mouvement le récit, les illustrations, la mise en page et l’objet imprimé.

Dans un entretien accordé aux Histoires Sans FIn en 2010, il racontait avoir commencé, dès l’âge de 17 ans, à publier des nouvelles et un feuilleton dans un magazine étudiant. Cette expérience avait déjà fait naître une démarche d’éditeur : « Concevoir un texte avec des images, concevoir un texte dans un livre… »

Les trois premiers ouvrages d’Alzabane paraissent en 2007 : L’Un et l’Autre, Alzabane, l’oiseau de la lune et Un ver sous les étoiles. Jean-Sébastien Blanck les conçoit avec leurs illustrateurs, auxquels il accordait un véritable statut de coauteurs. Quinze personnes avaient participé à leur fabrication, de la direction artistique à la mise en page.

Alzabane s’adresse alors notamment aux enfants qui ont quitté les premiers albums, mais pour lesquels l’image peut encore accompagner l’entrée dans des récits plus longs. Jean-Sébastien Blanck défend des textes travaillés, susceptibles d’enrichir le vocabulaire et l’imaginaire, sans renoncer à une présence visuelle forte.

Cette orientation s’accompagne d’un refus de simplifier artificiellement les histoires. Ses contes peuvent accueillir l’étrangeté, la mélancolie, l’humour ou l’inquiétude, sans garantir à leurs personnages une conclusion consolatrice. Il disait vouloir raconter le monde « en couleur, en nuances », sans héros invincibles ni fins réservées à la petite enfance.

Des fables aux récits historiques

Au fil des années paraissent notamment L’Oiseau des steppes, La Vigne qui aimait un lierre, Les Maîtres parleurs, Chronique du bon roi Philibert, Heureux qui comme Ulysse, Tournelune, les deux volumes des Naufragés de la Cité d’or ou encore ceux de Zéphyr. Une bibliographie qui témoigne d’un goût marqué pour les contes philosophiques, les récits de voyage et la fiction historique.

Publié en 2009 avec des illustrations de José Ignacio Fernández, Ils ne sont pas comme nous occupe une place particulière dans son œuvre. Le récit suit, à partir de 1938, un homme interné dans un établissement psychiatrique allemand, qui écrit à sa mère et raconte son quotidien sans mesurer pleinement la tragédie qui se prépare. À travers ses lettres et les autres pensionnaires, l’ouvrage fait apparaître la menace du programme nazi d’extermination Aktion T4.

Le livre reçoit en 2010 le prix « Tu l’as lu ? » 15-17 ans de la Foire du livre de Brive. Le texte avait également été retenu par la Bibliothèque nationale de France dans sa sélection annuelle de romans pour la jeunesse.

Jean-Sébastien Blanck s’est parallèlement consacré à l’adaptation de classiques. Il a travaillé à partir de Don Quichotte, du Roman de Renart, de Pinocchio et de Rabelais, avec La Vie très horrifique des géants Gargantua et Pantagruel, illustré par Gaëtan Noir. Ces volumes associaient réécriture, scénario graphique et fabrication soignée, notamment dans la collection « Histoires d’Antan ».

Avec Jonathan Bousmar, il publie en 2025 L’Île de l’homme volant, premier volume des Voyages des illustres Arlequin et Polichinelle. Son adaptation du Magicien d’Oz, également illustrée par Jonathan Bousmar, paraît le 9 avril 2026.

Écrire, éditer et transmettre

Son activité ne se limitait ni à l’écriture ni à la direction d’une maison. Jean-Sébastien Blanck participait régulièrement aux salons et festivals, rencontrait des classes et animait des ateliers dans les écoles et les collèges. Il y présentait les différentes étapes de la création d’un ouvrage, du manuscrit au travail de l’illustrateur, puis de la maquette à l’impression.

Dans un secteur où les petites structures doivent continuellement défendre leur visibilité et leur accès aux librairies, il avait maintenu Alzabane pendant près de deux décennies. Installée à l’origine à Clamart, puis à Méré, dans les Yvelines, la maison présentait un catalogue de plus d’une trentaine de titres, répartis entre contes, romans illustrés, fables, livres-CD et adaptations littéraires.

Jean-Sébastien Blanck aura défendu une idée constante : l’image ne détourne pas de la littérature et ne dispense pas du soin accordé aux mots. Elle peut, au contraire, conduire vers des récits plus exigeants et accompagner durablement leur lecture. Les ouvrages qu’il a écrits et la maison qu’il a créée portent la trace de cette conviction.

Crédits photo © Alzabane éditions

Par Nicolas Gary

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