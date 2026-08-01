216.000 $ de manuscrits rares volés : le voleur assigné à domicile

Jeffrey Ying n’ira finalement pas passer un an derrière les barreaux. Le Californien de 39 ans, qui avait reconnu avoir remplacé par des volumes factices plusieurs manuscrits chinois rares obtenus auprès des bibliothèques de l’UCLA, a été condamné le 8 juillet à la détention déjà accomplie, assortie d’un an de confinement à domicile et de trois années de liberté surveillée. La réparation financière du préjudice, évalué par l’accusation à 216.000 $, sera fixée ultérieurement.
Le 01/08/2026 à 12:09 par Nicolas Gary
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01/08/2026 à 12:09
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Le premier communiqué avait au moins l’avantage de la simplicité : un an et un jour de prison fédérale. Puis le ministère américain de la Justice a corrigé sa copie. Jeffrey Ying a en réalité écopé du « temps déjà purgé », d’une année confiné chez lui, de trois ans sous surveillance judiciaire et d’aucune amende. Le juge fédéral John F. Walter a renvoyé à plus tard la détermination du montant de la restitution.
La rectification n’est pas accessoire. Reprise dans les premières dépêches, la peine d’emprisonnement a continué de circuler alors que le parquet fédéral de Californie centrale avait amendé son annonce. CBS Los Angeles, puis plusieurs médias californiens, ont confirmé le dispositif définitif.
Pour celui qui avait transformé les procédures de consultation patrimoniale en mécanique de substitution, la sanction se déroulera donc, pour l’essentiel, hors d’un établissement pénitentiaire.
Jeffrey Ying avait plaidé coupable en octobre 2025 d’un chef fédéral de vol d’une œuvre majeure. Cette reconnaissance concernait directement la disparition, en décembre 2024, d’un manuscrit du XVIIe siècle remontant à la dynastie Qing. Lors de l’audience consacrée à son plaidoyer, il avait également admis avoir soustrait d’autres pièces entre décembre 2024 et juillet 2025.
Le procédé, lui, ne variait guère. Sous les identités de « Jason Wang », « Alan Fujimori » ou « Austin Chen », Ying réservait des ouvrages trop précieux pour rejoindre les rayonnages de prêt ordinaire. Il les conservait plusieurs jours, puis rendait à la bibliothèque un volume factice à la place de l’original. Peu après plusieurs de ces opérations, il effectuait des voyages vers la Chine, selon le dossier présenté par l’accusation.
La supercherie reposait moins sur une imitation parfaite que sur le délai nécessaire pour découvrir l’échange. Quand les équipes de l’UCLA ont constaté la disparition de plusieurs documents, les registres ont ramené les enquêteurs vers un lecteur enregistré sous le nom d’Alan Fujimori. Ce visiteur n’existait pas davantage que les manuscrits remis en retour.
Lors de son arrestation, en août 2025, le reste du décor est apparu. Dans la chambre qu’occupait Ying à Brentwood, les policiers ont découvert des supports vierges et des papiers conçus dans le style des ouvrages consultés, mais aussi des étiquettes patrimoniales préparées à l’avance. De quoi fabriquer ces « manuscrits factices » destinés à reprendre discrètement la place laissée vide dans les collections.
Les agents avaient également saisi une fausse pièce d’identité californienne au nom d’Austin Chen et deux cartes de bibliothèque établies sous les noms d’Austin Chen et Jason Wang. L’enquête a été menée par l’Art Crime Team du FBI avec l’appui de la police de l’UCLA. Les livres et manuscrits concernés ont été estimés à près de 216.000 $ par le parquet fédéral.
Le mode opératoire exploitait une faille très concrète. Les volumes concernés, conservés notamment par la bibliothèque d’Asie orientale et les collections spéciales de l’université, n’étaient pas en circulation ordinaire : leur rareté et leur valeur imposaient de les réserver et de les faire enregistrer avant consultation. Ying n’a pas forcé une vitrine blindée ; il a détourné ce circuit d’accès et le délai séparant le retour matériel d’une vérification approfondie.
ActuaLitté avait relaté son arrestation en août 2025, alors que Jeffrey Ying restait présumé innocent. Depuis, l’accusation est devenue aveu, et la peine est désormais connue. Le jugement du 8 juillet ne règle toutefois pas le montant de la restitution. Les sources publiques consultées ne précisent pas davantage si l’ensemble des originaux a été retrouvé.
Crédits photo : photo de Jeffrey Ying (le fond a été ajouté par IA)
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Les comptes 2025 de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques affichent 4,4 millions d’euros de recettes, une trésorerie supérieure à 6 millions et un résultat net à l’équilibre. Derrière ces chiffres rassurants, le rapport révèle toutefois une forte dépendance aux subventions, un congrès mondial déficitaire et la nécessité de préparer la fin du financement régulier de la Fondation Gates.
28/07/2026, 17:18
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.
28/07/2026, 13:22
La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.
28/07/2026, 12:50
Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.
28/07/2026, 12:05
À l’heure des messages instantanés, 64 % des adultes en France assurent encore adresser des cartes postales pendant les vacances. La proportion atteint 68 % chez les 18-24 ans, selon une enquête YouGov commandée par Fizzer. Un signe encourageant pour la correspondance brève — et opportun pour cette entreprise, qui vend précisément des cartes personnalisées en ligne.
28/07/2026, 10:47
Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale.
27/07/2026, 15:40
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.
27/07/2026, 11:50
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