216.000 $ de manuscrits rares volés : le voleur assigné à domicile

Le premier communiqué avait au moins l’avantage de la simplicité : un an et un jour de prison fédérale. Puis le ministère américain de la Justice a corrigé sa copie. Jeffrey Ying a en réalité écopé du « temps déjà purgé », d’une année confiné chez lui, de trois ans sous surveillance judiciaire et d’aucune amende. Le juge fédéral John F. Walter a renvoyé à plus tard la détermination du montant de la restitution.

La rectification n’est pas accessoire. Reprise dans les premières dépêches, la peine d’emprisonnement a continué de circuler alors que le parquet fédéral de Californie centrale avait amendé son annonce. CBS Los Angeles, puis plusieurs médias californiens, ont confirmé le dispositif définitif.

Pour celui qui avait transformé les procédures de consultation patrimoniale en mécanique de substitution, la sanction se déroulera donc, pour l’essentiel, hors d’un établissement pénitentiaire.

Emprunter l’original, rapporter sa doublure

Jeffrey Ying avait plaidé coupable en octobre 2025 d’un chef fédéral de vol d’une œuvre majeure. Cette reconnaissance concernait directement la disparition, en décembre 2024, d’un manuscrit du XVIIe siècle remontant à la dynastie Qing. Lors de l’audience consacrée à son plaidoyer, il avait également admis avoir soustrait d’autres pièces entre décembre 2024 et juillet 2025.

Le procédé, lui, ne variait guère. Sous les identités de « Jason Wang », « Alan Fujimori » ou « Austin Chen », Ying réservait des ouvrages trop précieux pour rejoindre les rayonnages de prêt ordinaire. Il les conservait plusieurs jours, puis rendait à la bibliothèque un volume factice à la place de l’original. Peu après plusieurs de ces opérations, il effectuait des voyages vers la Chine, selon le dossier présenté par l’accusation.

La supercherie reposait moins sur une imitation parfaite que sur le délai nécessaire pour découvrir l’échange. Quand les équipes de l’UCLA ont constaté la disparition de plusieurs documents, les registres ont ramené les enquêteurs vers un lecteur enregistré sous le nom d’Alan Fujimori. Ce visiteur n’existait pas davantage que les manuscrits remis en retour.

Une chambre d’hôtel transformée en atelier

Lors de son arrestation, en août 2025, le reste du décor est apparu. Dans la chambre qu’occupait Ying à Brentwood, les policiers ont découvert des supports vierges et des papiers conçus dans le style des ouvrages consultés, mais aussi des étiquettes patrimoniales préparées à l’avance. De quoi fabriquer ces « manuscrits factices » destinés à reprendre discrètement la place laissée vide dans les collections.

Les agents avaient également saisi une fausse pièce d’identité californienne au nom d’Austin Chen et deux cartes de bibliothèque établies sous les noms d’Austin Chen et Jason Wang. L’enquête a été menée par l’Art Crime Team du FBI avec l’appui de la police de l’UCLA. Les livres et manuscrits concernés ont été estimés à près de 216.000 $ par le parquet fédéral.

Le mode opératoire exploitait une faille très concrète. Les volumes concernés, conservés notamment par la bibliothèque d’Asie orientale et les collections spéciales de l’université, n’étaient pas en circulation ordinaire : leur rareté et leur valeur imposaient de les réserver et de les faire enregistrer avant consultation. Ying n’a pas forcé une vitrine blindée ; il a détourné ce circuit d’accès et le délai séparant le retour matériel d’une vérification approfondie.

ActuaLitté avait relaté son arrestation en août 2025, alors que Jeffrey Ying restait présumé innocent. Depuis, l’accusation est devenue aveu, et la peine est désormais connue. Le jugement du 8 juillet ne règle toutefois pas le montant de la restitution. Les sources publiques consultées ne précisent pas davantage si l’ensemble des originaux a été retrouvé.

Crédits photo : photo de Jeffrey Ying (le fond a été ajouté par IA)

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com