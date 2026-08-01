David Bowie, Taylor Swift, Yoda : les affiches qui ont fait lire toute l’Amérique

Avant les influenceurs, il y avait Paul Newman (voir plus bas). Allongé sur une table de billard, lunettes teintées et ouvrage ouvert, l’acteur résumait la consigne en quatre lettres jaunes : READ. Pas de mode d’emploi, pas de fiche pédagogique. Un visage connu, un livre choisi et, par association, l’envie de lire rendue plus séduisante.

L’exemplaire signé de ce portrait, présenté par Heritage Auctions comme datant de 1986, a été adjugé 10 000 $, de très loin le meilleur résultat de la dispersion. Newman y tient Star Warriors : A Penetrating Look into the Lives of the Young Scientists Behind Our Space Age Weaponry, de William J. Broad, publié par Simon & Schuster en 1985.

L’ouvrage plonge dans le quotidien de jeunes scientifiques travaillant sur des armements de nouvelle génération, notamment les technologies associées à l’Initiative de défense stratégique américaine, surnommée « guerre des étoiles ». La table de billard, elle, renvoie directement aux rôles de Newman dans L’Arnaqueur et La Couleur de l’argent.

240 lots, quatre lettres

Annoncée le 18 juin par l’American Library Association, à l’occasion de son 150e anniversaire, la vacation s’est achevée le 10 juillet. Le catalogue de Heritage Auctions rassemblait 240 lots, numérotés de 9001 à 9240, et affiche un total réalisé de 94 846 $. Plus de 200 pièces provenaient des campagnes de promotion de la lecture et des bibliothèques conduites par l’organisation depuis les années 1980.

Goldie Hawn arrive loin derrière Newman, mais nettement devant le reste du catalogue. Son portrait dédicacé, où elle brandit Goldilocks and the Three Bears, dans la version racontée et illustrée par Lorinda Bryan Cauley, a atteint 5 250 $. Spike Lee, photographié avec L’Autobiographie de Malcolm X, suit à 3 625 $, devant Beverly Cleary et Ramona Forever, à 3 250 $.

Le casting de Buffy contre les vampires a obtenu 2 500 $. Taylor Swift, photographiée en 2014 avec The Giver, de Lois Lowry, a trouvé preneur à 2 250 $. Le choix n’avait rien d’aléatoire : la chanteuse interprétait Rosemary dans l’adaptation cinématographique du roman sortie la même année. La liste complète des résultats publiés par la maison de ventes place ensuite Kermit et Miss Piggy à 1 875 $, Winnie l’Ourson à 1 437,50 $ et le groupe R.E.M. à 1 375 $.

David Bowie, saisi en plein saut avec L’Idiot de Dostoïevski, a été adjugé 1 156,25 $. Yoda, livre rouge à la main sous la formule « Lisez, et la Force est avec vous », a atteint 1 000 $. Le Jedi précédait d’ailleurs la série Celebrity READ : son support date de 1983, tandis que l’ALA situe en 1985 le premier portrait de célébrité conçu dans le cadre de cette déclinaison.

La célébrité comme prescription

Le principe ne s’embarrassait pas d’un argumentaire compliqué, et c’était précisément sa force. Acteurs, musiciens, sportifs, écrivains ou personnages de fiction posaient avec un ouvrage ; le mot READ occupait le haut de l’image ; bibliothèques, écoles, universités et organismes d’alphabétisation achetaient ensuite ces supports pour leurs murs.

Selon les archives de l’ALA consacrées à la campagne, les personnalités accordaient leur temps et l’usage de leur photographie. Le dispositif devait faire connaître à la fois le plaisir et l’importance de lire, sans passer par la recommandation détaillée ou la démonstration savante.

Au fil des années, Shaquille O’Neal, Oprah Winfrey, Sting, Michael J. Fox, les Muppets, Winnie l’Ourson ou encore les interprètes de Buffy contre les vampires ont rejoint cette singulière bibliothèque de visages. Le titre présenté n’était généralement pas commenté : il était montré. La prescription reposait moins sur l’analyse critique que sur l’identification, avec cette idée élémentaire qu’un lecteur admiré pouvait donner envie de le devenir.

« Ces affiches sont plus que du matériel promotionnel : ce sont des repères culturels qui ont inspiré des générations de lecteurs. », expliquait Charles Epting, directeur des consignations consacrées à la culture populaire chez Heritage Auctions. Il se souvenait les avoir vues dans les années 1990, à une époque où elles contribuaient, selon lui, à rendre les livres plus attrayants et accessibles.

De la salle de classe à la collection

La vacation consacre surtout un changement de statut. Conçues pour être accrochées dans les lieux d’apprentissage et de lecture, remplacées au fil des campagnes et des générations, ces images appartiennent désormais au marché des objets de collection. Leur valeur dépend de la personnalité représentée, de leur état, de leur rareté et, surtout pour les premiers résultats, de la présence d’un autographe certifié.

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Les quatre pièces les plus chères — celles de Paul Newman, Goldie Hawn, Spike Lee et Beverly Cleary — étaient toutes signées. À l’inverse, la présence d’une vedette contemporaine ne suffisait pas nécessairement à rejoindre le sommet du classement : Taylor Swift termine ainsi derrière le casting de Buffy, mais devant la plupart des figures historiques ou personnages de fiction proposés.

Heritage Auctions indique qu’une prime acheteur de 25 %, avec un minimum de 49 $, s’appliquait à chaque lot. Le total réalisé de 94 846 $ ne permet toutefois pas de connaître la somme nette revenue à l’American Library Association : ni la page récapitulative de la vente ni le communiqué initial ne publient de ventilation financière ou d’affectation détaillée des fonds.

Par Clément Solym

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