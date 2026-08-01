Stephen King : Sam Raimi prépare le retour de Désolation au cinéma

Chez Stephen King, les routes désertes n’abrègent jamais vraiment le trajet. Searchlight Pictures s’engage pourtant sur l’une des plus hostiles : l’US Route 50, qui traverse le Nevada et mène, dans Désolation (Final Destination en VO), à une ville minière où les contrôles de police virent à l’enlèvement.

Selon The Hollywood Reporter, le studio développe une nouvelle adaptation du roman paru en 1996. Sam Raimi la produira via Ghost House Pictures, Ryan Brennan en signera le scénario, et Zach Lipovsky et Adam B. Stein sont en négociations pour la réalisation. TheWrap les dit déjà attachés au projet et également producteurs.

Le duo, révélé par Freaks (2018) puis Final Destination : Bloodlines (2025), serait accompagné de Romel Adam et Jose Cañas à la production déléguée. Aucun casting, calendrier ni date de sortie n’a été annoncé : le film reste en développement.

Bienvenue à Désolation

Publié le 24 septembre 1996 chez Viking Press, Desperation paraît en France le 30 octobre chez Albin Michel sous le titre Désolation, dans la traduction de Dominique Peters

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Le roman suit plusieurs voyageurs sur la Route 50, au Nevada, interceptés par Collie Entragian, shérif d’une ancienne ville minière isolée. De plus en plus violent et inhumain, il les conduit de force à Désolation, symptôme d’un mal plus ancien.

Dans la mine de China Pit, des ouvriers ont ouvert un passage vers une autre dimension et libéré Tak, entité capable de posséder les corps et d’attirer ses victimes vers la ville. Face à elle, les prisonniers d’Entragian s’organisent autour de David Carver, un enfant dont la foi structure le récit.

L’idée naît en 1991, lorsque King traverse Ruth, au Nevada, et découvre une ville désertée. Deux images s’imposent : ses habitants morts ou massacrés par leur shérif. Il reprend cette intuition trois ans plus tard lors d’un voyage à moto pendant la promotion d’Insomnie.

Le faux jumeau de Richard Bachman

Désolation dialogue avec Les Régulateurs, publié la même année sous le nom de Richard Bachman (trad. William Olivier Desmond). Les deux romans partagent Tak et plusieurs noms, mais redistribuent rôles et identités : ni suite ni diptyque, plutôt deux réalités parallèles.

Dans ce dernier, l’action se déplace à Poplar Street, dans l’Ohio, où un quartier entier est remodelé par l’imaginaire d’un enfant possédé par Tak. Searchlight ne développe que Désolation ; aucun projet lié à son double n’est annoncé.

Désolation a déjà connu une adaptation : ABC diffuse en 2006 un téléfilm réalisé par Mick Garris et écrit par Stephen King, avec Ron Perlman dans le rôle de Collie Entragian, aux côtés de Tom Skerritt, Annabeth Gish, Henry Thomas et Steven Weber.

Le projet marque aussi une collaboration indirecte entre King et Sam Raimi. Leur lien remonte à 1982, lorsque l’écrivain découvre The Evil Dead à Cannes et en fait l’éloge, contribuant à lancer la carrière du cinéaste. En 2026, Raimi rappelait encore à The Irish Times que ce soutien avait été décisif.

Quarante-quatre ans plus tard, il ne réalisera pas Désolation, mais en assurera la production via Ghost House Pictures.

Crédits photo : Stephen King via Twitter

Par Nicolas Gary

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