Amazon pousse ses lecteurs vers “Your Books”, sans tout casser

Amazon change la porte d’entrée, sans avoir encore déplacé tout ce qui se trouve derrière. Le 31 juillet 2026, The eBook Reader a constaté que le menu des comptes sur Amazon.com proposait désormais un lien Content Library en lieu et place de Manage Content. Un clic conduit vers Your Books, où se côtoient livres imprimés, ebooks Kindle et titres Audible.

Cette évolution est-elle vraiment imposée à l’ensemble des clients ? L'affirmer irait bien plus loin que les éléments disponibles. Amazon n’a publié ni communiqué annonçant la disparition de son ancien service, ni calendrier de déploiement international. Tout au plus observera-t-on une modification du parcours principal.

La bibliothèque devient aussi librairie

Your Books n’est pas une nouveauté sortie d’un carton pendant la nuit. Amazon l’a lancée le 13 décembre 2023 afin de réunir, dans un même espace, les ouvrages achetés, empruntés ou sauvegardés par un client. On y retrouve les volumes imprimés commandés sur la plateforme, les ebooks Kindle, les livres audio Audible et les références placées dans les listes de souhaits.

La proposition dépasse largement l’inventaire. Les lecteurs peuvent organiser leurs acquisitions par auteur, série ou genre, retrouver leurs emprunts et affiner les recommandations à l’aide de filtres. Amazon propose même un Discovery Mode, destiné à transformer cette collection personnelle en « librairie sur mesure ». À partir d’un titre, d’un ensemble d’ouvrages ou de l’historique complet, la plateforme suggère de nouvelles lectures.

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Le glissement n’est pas neutre. L’ancien tableau de bord servait d’abord à administrer des contenus et les appareils associés au compte. Son successeur mêle rangement, historique et prescriptions commerciales. La bibliothèque du lecteur devient ainsi une nouvelle vitrine — ce qu’Amazon assume depuis le lancement du service, en plaçant la découverte de livres au cœur de sa présentation.

Les outils techniques restent dans l’arrière-boutique

Cette interface plus accueillante ne reprend pourtant pas toutes les fonctions de Manage Your Content and Devices. Selon les vérifications de The eBook Reader, elle ne permet pas d’ajouter ou de retirer des ouvrages d’une collection, n’indique pas lorsqu’une mise à jour est proposée et ne donne pas accès au téléchargement des fichiers EPUB ou PDF pour les ebooks distribués sans verrou numérique.

Sur ce dernier point, l’ancien service reste officiellement indispensable. Depuis le 20 janvier 2026, KDP autorise les acheteurs vérifiés à récupérer en EPUB ou en PDF les titres que leurs auteurs ou éditeurs ont choisi de proposer sans DRM. Amazon précise que l’opération doit être effectuée depuis Manage Your Content and Devices. Les livres empruntés par l’intermédiaire de Kindle Unlimited ou d’un autre abonnement ne sont pas concernés.

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L’ancien gestionnaire demeure donc accessible. Un renvoi vers celui-ci apparaît encore en haut de Your Books, rapporte le média spécialisé, même si le message disparaît après avoir été fermé et ne revient qu’au rechargement de la fenêtre. Cette coexistence n’a rien d’un détail : tant que les commandes techniques n’auront pas suivi, les deux espaces continueront de remplir des fonctions distinctes.

Pour parcourir ses achats, retrouver une série ou recevoir de nouvelles suggestions, Your Books offre un rayon plus lisible. Pour organiser finement ses collections, vérifier les mises à jour ou télécharger un fichier sans DRM, le lecteur doit encore pousser la porte de l’arrière-boutique.

À ce stade, parler d’une suppression générale serait donc prématuré. Amazon oriente bien les utilisateurs de son site américain vers une interface plus visuelle — et plus marchande. Il n’a pas encore démontré qu’elle pouvait se passer de celle qu’elle est censée remplacer.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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