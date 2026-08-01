Booster Gold perd David Jenkins, mais la série n’est pas enterrée

Booster Gold vient du futur. Sa série, elle, peine encore à rejoindre le présent. Vendredi 31 juillet, David Jenkins a annoncé sur Threads que sa mouture du programme n’irait « pas plus loin ».

La formulation a son importance. D’après TheWrap, DC Studios entend poursuivre le développement avec d’autres auteurs. Aucun comédien n’a été choisi pour incarner Michael Jon Carter et ni le studio ni HBO Max n’ont communiqué de calendrier.

Jenkins avait repris les propos de Mahershala Ali sur l’abandon du film Blade chez Marvel : « Je ne peux pas améliorer la belle déclaration de Mahershala, alors je vais simplement l’appliquer ici. Mon Booster Gold n’ira pas plus loin. » Le possessif éclaire la situation : sa proposition est écartée, mais l’adaptation demeure.

Un pilote livré six semaines plus tôt

Le revirement intervient peu après une annonce nettement plus enthousiaste. Le 15 juin, David Jenkins indiquait sur Bluesky avoir remis le scénario du premier épisode : « Je l’adore. C’est l’un de mes pilotes préférés. »

Révélé à la tête du projet en juillet 2025, le créateur de Our Flag Means Death et People of Earth devait écrire le pilote, puis diriger la série en cas de commande. Il succédait déjà à Danny McBride, dont la version n’avait pas dépassé le stade du développement. La prochaine équipe portera donc, selon The Playlist, la troisième orientation créative connue.

James Gunn et Peter Safran avaient dévoilé Booster Gold en janvier 2023, parmi les premières productions du nouveau DC Universe. Nous présentions alors une comédie centrée sur un perdant venu du futur, qui utilise des technologies avancées pour se faire passer pour un authentique surhomme. James Gunn résumait le concept comme un « syndrome de l’imposteur transformé en récit de super-héros ».

Du football à la gloire super-héroïque

Créé par Dan Jurgens, Booster Gold apparaît en 1986 : Michael Jon Carter comme une vedette du football universitaire au XXVe siècle. Après avoir parié sur ses propres rencontres, il provoque un scandale qui ruine sa carrière.

Devenu agent de sécurité au Musée de l’Espace de Metropolis, il y dérobe une machine temporelle et plusieurs équipements futuristes, puis rejoint l’époque contemporaine avec Skeets, son assistant robotique. Son objectif tient davantage au plan de carrière qu’au sacrifice : accomplir des exploits, conquérir la célébrité et monnayer son image.

Ce mélange de vanité, d’opportunisme et de courage véritable définit le personnage. Booster Gold recherche les sponsors et la reconnaissance, tout en finissant régulièrement par se montrer digne du rôle qu’il s’est attribué.

La première série qui lui est consacrée compte 25 numéros, tous écrits et dessinés par Dan Jurgens, rappelle Urban Comics. En France, le personnage figure notamment dans Legends (1986), tome 1, publié par l’éditeur le 6 février 2026 et comprenant Booster Gold #13.

Pour l’écran, les données établies restent limitées : le scénario de David Jenkins est abandonné, aucun acteur n’est engagé et aucune date n’a été annoncée. DC Studios chercherait désormais les auteurs chargés de faire enfin voyager Booster Gold jusqu’à la télévision.

Illustration : DC Comics

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Par Nicolas Gary

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