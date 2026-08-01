Des partitions oubliées reprennent vie dans l’Internet Jukebox

Un livre numérisé reste un livre à lire. Une partition scannée, pour qui ignore le solfège, conserve volontiers son silence. L’Internet Jukebox entreprend de combler cet écart : près de 200 morceaux du domaine public y sont proposés, des marches de John Philip Sousa aux chants populaires, avec quelques détours par Chopin, Bach ou Mendelssohn.

L’opération est conduite par Marty Lucas et Carl Malamud au sein de l’organisation à but non lucratif Public.Resource.Org, grâce à un financement du fonds britannique Arcadia. Elle a commencé environ trois ans plus tôt, après la découverte de vieux feuillets dans la ferme de Lucas, en Indiana. Ce dernier, avocat doté d’une expertise en ingénierie sonore, propose de les préserver. Malamud lui présente alors l’outil développé par Soundslice.

Du signe imprimé au morceau audible

L’OMR, pour Optical Music Recognition, applique à la notation musicale une logique proche de la reconnaissance optique de caractères. Le logiciel analyse la page, identifie notamment hauteurs, rythmes et silences, puis génère une portée interactive. Soundslice permet de corriger le résultat et de l’exporter en MIDI ou en MusicXML. Le MIDI pilote la lecture sonore ; le MusicXML, défini par le W3C Music Notation Community Group, facilite l’échange et l’archivage des partitions.

Marty Lucas importe ensuite les données dans une station audionumérique, attribue les parties à des instruments et réalise le mixage. Le logiciel ne souffle donc pas tout seul dans les cuivres : entre le document d’origine et le morceau à écouter demeure une série de décisions humaines.

Les notices donnent la mesure du chantier. Publiée en 1922 pour accompagner des scènes dramatiques au cinéma, Heavy Tension, de Leo A. Kempinski, est proposée en PDF, MusicXML, MIDI, WAV et MP3. Un recueil pour piano de Bach édité en 1898 ajoute, pour plusieurs pièces, une transcription en braille. Le fac-similé devient ainsi consultable, modifiable, jouable et, dans certains cas, accessible sous une autre forme.

Une part notable de l’ensemble vient des orchestres du cinéma muet. Ces compositions accompagnaient les « photoplays » entre 1910 et 1923 environ, avant que les orgues ne prennent davantage de place dans les salles. Les enregistrements d’époque sont rares, explique Lucas, tandis que les pages ont survécu. Le Jukebox rend donc audibles des œuvres restées sur le papier, pour l’enseignement, l’étude ou la création audiovisuelle.

Le déchiffrage n’est pas la résurrection

Voilà pour le côté face. Côté fosse, la technologie retrouve une notation, certainement pas un concert disparu. L’étude Understanding Optical Music Recognition définit l’OMR comme la récupération, à partir d’un document, des signes musicaux et de leur sens. Le rendu disponible en ligne résulte ensuite des instruments et du mixage retenus aujourd’hui. Il constitue une lecture possible de la source, non la bande-son d’une salle obscure de 1917.

La reconnaissance demande également des corrections. Les notices mentionnent un post-traitement réalisé par Martin R. Lucas après le passage dans Soundslice. Un banc d’essai publié par Scoring Notes illustre la variabilité des résultats : l’outil s’est montré très précis sur une partie de l’Eroica, mais a parfois mal interprété les triolets d’une adaptation de la Sonate au clair de lune ; la version photographiée d’un extrait de Casse-Noisette s’est révélée inutilisable. Le test demeure limité, mais rappelle que l’état et la complexité de la source restent décisifs.

Pour les manuscrits patrimoniaux, l’obstacle s’accentue. Une recherche acceptée à la conférence ICDAR 2026 observe que beaucoup de modèles ont été entraînés sur des partitions nativement numériques, fort éloignées des écritures et dégradations rencontrées dans les bibliothèques. Les données synthétiques améliorent les performances, sans supprimer le besoin de transcriptions humaines issues des collections traitées.

Reste le droit. Le corpus est présenté comme relevant du domaine public, choix qui distingue l’Internet Jukebox du Great 78 Project, dont la mise en ligne d’enregistrements anciens avait déclenché une procédure des majors, conclue par un accord confidentiel en 2025. En droit américain, le Copyright Office considère la composition musicale et l’enregistrement sonore comme deux œuvres distinctes. Une mélodie libre n’emporte donc pas automatiquement n’importe quelle captation dans son sillage : la prudence commande de vérifier le statut attaché à chaque élément avant réemploi.

Public.Resource.Org diffuse enfin des tutoriels destinés aux « citoyens-archivistes ». La chaîne de travail y apparaît pour ce qu’elle est : choisir une source au statut établi, lancer la reconnaissance, relire la notation, produire les formats utiles et documenter le dépôt. Le bouton magique, lui, n’apparaît dans aucun tutoriel.

Crédits photo : Sunriseforever CC 0

Par Nicolas Gary

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