Suisse : Orell Füssli vend plus en librairie, mais sa rentabilité recule

Des magasins en plus, des recettes en hausse — et un résultat d’exploitation qui prend le chemin inverse. Au premier semestre 2026, Orell Füssli Thalia a réalisé un chiffre d’affaires consolidé au prorata de 55,4 millions de francs suisses, contre 54,2 millions un an auparavant. La progression atteint 2,3 %, selon le rapport semestriel du groupe Orell Füssli, publié le 24 juillet.

Le résultat opérationnel de la branche suit une trajectoire moins flatteuse : 1,024 million de francs, après 1,590 million au cours des six premiers mois de 2025. L’activité gagne ainsi 1,2 million de chiffre d’affaires, mais abandonne 566.000 francs d’EBIT. Le groupe attribue ce recul aux coûts supplémentaires liés à la reprise d’A. Köhler, sans en détailler la nature ni le montant.

La précision comptable n’est pas tout à fait décorative. Orell Füssli AG possède 50 % d’Orell Füssli Thalia AG : les données publiées sont donc « consolidées au prorata » de cette participation et ne correspondent pas à l’intégralité des ventes du réseau. La coentreprise associe des librairies physiques en Suisse alémanique, des services de commerce électronique et des prestations logistiques destinées notamment aux bibliothèques et aux entreprises.

Treize papeteries, et les frais qui vont avec

Annoncée en février 2026, l’acquisition d’A. Köhler porte sur 100 % du capital de la société et ses treize papeteries. Réalisée dans le cadre d’une transmission préparée de longue date, elle prend effet rétroactivement au 1er juillet 2025. Les quelque 70 salariés doivent conserver leur emploi et leurs conditions de travail ; les commerces poursuivent leur activité sous l’enseigne Köhler, selon le communiqué d'Orell Füssli Thalia.

L’opération étend la présence de l’entreprise dans les cantons de Zurich, Saint-Gall et Schwytz, tout en renforçant une offre de papeterie déjà présente dans plusieurs de ses magasins. Les comptes semestriels imputent clairement à cette reprise une partie des charges supplémentaires, mais n’isolent pas sa contribution aux recettes.

La croissance du réseau ne repose pas seulement sur les acquisitions. Trois librairies ont ouvert au cours du semestre : en mars dans le St. Jakob-Park, à Bâle ; en mai sur l’aire autoroutière de Würenlos ; puis, à la fin de juin, dans l’Ilfis-Center de Langnau, dans l’Emmental. Du centre commercial à la halte autoroutière, Orell Füssli continue ainsi d’investir dans les points de vente tout en maintenant ses activités numériques.

Quand Ex Libris ferme, Orell Füssli ouvre

Le contraste avec Ex Libris donne à cette expansion une portée particulière sur le marché suisse. Migros a annoncé en janvier la fermeture, avant la fin de 2026, des quinze derniers magasins de l’enseigne. Son commerce en ligne doit être transféré progressivement à Galaxus, avec un achèvement prévu pour le milieu de 2027, assure un message du groupe coopératif.

Ex Libris organise donc la disparition de son réseau physique, tandis qu’Orell Füssli continue d’articuler boutiques et commerce électronique. Les comptes publiés ne permettent toutefois pas de mesurer séparément la contribution des nouvelles librairies, des papeteries Köhler et du canal numérique à la hausse observée.

Les maisons d’édition réunies, sans résultat isolé

En parallèle, Orell Füssli a regroupé hep, SKV, ses activités de médias juridiques et ses marques jeunesse au sein d’une nouvelle entité, Orell Füssli Verlage AG. Les labels doivent conserver leur identité et leur positionnement propres, tandis que plusieurs supports d’enseignement et d’apprentissage sont en cours de lancement.

Le groupe classe cependant ces maisons dans la catégorie « autres activités », aux côtés d’entités qui ne relèvent pas de l’édition, notamment Procivis. Le chiffre d’affaires de cet ensemble recule légèrement, de 9,8 à 9,7 millions de francs, et son EBIT ajusté passe de –470.000 francs à –1,3 million. Ces données agrégées ne permettent donc pas d’attribuer cette dégradation aux seules branches éditoriales.

À l’échelle d’Orell Füssli, les recettes atteignent 121,4 millions de francs au premier semestre, contre 120,1 millions un an plus tôt. L’EBIT ajusté se replie de 10,2 à 6,9 millions, et la marge correspondante de 8,5 à 5,6 %. Le résultat semestriel passe, lui, de 7,2 à 4,4 millions. Cette contraction provient principalement d’un assortiment de commandes moins favorable dans l’impression de sécurité, et non du seul commerce du livre.

Pour l’ensemble de 2026, l’entreprise maintient ses prévisions : une progression des recettes légèrement inférieure à la fourchette initialement visée de 4 à 6 %, assortie d’une marge opérationnelle d’environ 9 %.

Crédits photo : Orell Füssli

Par Nicolas Gary

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