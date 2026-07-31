Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.
Le 31/07/2026 à 19:25 par Clotilde Martin
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31/07/2026 à 19:25
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Pour sa quatrième semaine dans le classement, Le Dîner (City) garde une large avance. Ses 39.203 ventes portent son cumul à 215.215 exemplaires. Il devance de 24.695 unités La Prof, autre livre de Freida McFadden (trad. Karine Forestier), qui reste deuxième avec 14.508 exemplaires.
Les Heures fragiles, de Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche), conserve la troisième place avec 11.363 exemplaires et un total de 155.279 unités après douze semaines.
La première moitié du classement reste stable jusqu’au quatrième rang. Quelqu’un d’autre, de Guillaume Musso (Le Livre de Poche), y demeure avec 10.025 ventes. Derrière lui, Tata, de Valérie Perrin, gagne cinq places : l’édition du Livre de Poche rejoint la cinquième position avec 9.581 exemplaires.
Freida McFadden occupe ensuite quatre des cinq rangs suivants. La Femme de ménage (J’ai lu) avance de treize places et se classe sixième avec 7.775 ventes. La Psy (J’ai lu) gagne quatorze positions et suit avec 7.649 exemplaires. Installés depuis respectivement 147 et 67 semaines, les deux livres totalisent 2,91 millions et 1,18 million d’unités. Des traductions de Karine Forestier.
Seul titre de bandes dessinées parmi les dix premiers, Mortelle Adèle, tome 23 : Nazebrocadabra !, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), progresse de sept rangs. Le volume occupe la huitième place avec 7622 ventes et franchit les 100.000 exemplaires cumulés après neuf semaines.
Deux autres ouvrages de Freida McFadden, tous deux traduits par Karine Forestier et publiés chez J’ai lu, ferment le top 10. La Femme de ménage voit tout gagne onze places et se classe neuvième avec 7470 ventes. Les Secrets de la femme de ménage avance de seize rangs, jusqu’à la dixième position, avec 7183 exemplaires.
À eux six, les livres de Freida McFadden réunissent 83.788 des 122.379 ventes enregistrées par les dix premières références.
Le top : La Cuisinière des Kennedy, de Valérie Paturaud (Pocket), gagne 93 places. Avec 2567 exemplaires vendus, le livre passe du 172e au 79e rang.
Le roman retrace le parcours d’Andrée Imbert, orpheline élevée dans la Drôme. Sa passion pour la cuisine la conduit à exercer auprès de plusieurs personnalités, puis de la famille Kennedy aux États-Unis. Le récit suit cette trajectoire individuelle au fil de plusieurs décennies de leur histoire. Source éditeur
Le flop : Sami et Julie : mon cahier de vacances, du CP au CE1, de Philippe Razet, Stéphanie Neumayer et Thérèse Bonté (Hachette Éducation), perd 97 places. Avec 1556 ventes, il recule du 83e au 180e rang.
Le cahier rassemble 22 séquences destinées à réviser les principales notions du CP. Français, mathématiques, sciences, anglais, espace et temps composent le programme. Des jeux, des autocollants, des pages documentaires et une histoire détachable complètent les exercices.
Sur l’ensemble du marché, 5,191 millions de livres ont été vendus pendant la semaine 30, contre 5,292 millions en semaine 29. Le volume recule ainsi de 2 %. Le chiffre d’affaires reste stable à 59,878 millions d’euros, après 59,790 millions la semaine précédente. Par rapport à la même semaine de 2025, les ventes diminuent de 10 % et les recettes de 11 %.
Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit avec 2,459 millions d’exemplaires, soit 47 % du volume. Elles cèdent 4 % en une semaine. Les librairies évoluent dans l’autre sens : leurs ventes progressent de 9 %, à 1,634 million d’unités, et représentent 31 % du total. Les grandes surfaces alimentaires reculent de 12 %, à 1,098 million de livres et 21 % du marché.
La répartition du chiffre d’affaires suit le même ordre. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 49 % des recettes, soit 29,398 millions d’euros, malgré un recul hebdomadaire de 3 %. Les librairies gagnent 9 % et atteignent 20,699 millions d’euros, pour 35 % du total. Les grandes surfaces alimentaires représentent les 16 % restants, avec 9,781 millions d’euros, en baisse de 10 %.
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Paru le 05/03/2025
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