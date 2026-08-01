À 50 ans, il pense qu’il est trop tard pour aimer

Sa meilleure amie, Ellen, ne l’entend pas ainsi. Elle a quelques mois de moins que lui et de la vitalité pour deux. Arrivée dès le matin à son appartement avec un gâteau et du champagne, elle lui offre un slip de bain, l’emmène à la piscine, puis disparaît. Un plan finement orchestré se met en branle.

La fête raconte cette étrange journée dans la vie de Jakob et tisse un récit humain et drôle, mené tambour battant dans les rues de Kreuzberg, à Berlin, sur l’amitié, l’amour et le pardon, et sur les liens qui nous construisent.

Les éditions Le Quartanier vous proposent un extrait en avant-première :

Lucy Fricke est née à Hambourg en 1974 et vit à Berlin. Elle a fait paraître cinq romans, dont Les occasions manquées, sélectionné pour les prix Femina et Médicis étrangers 2021, traduit en huit langues et adapté au cinéma, et La diplomate (première sélection du prix Femina étranger 2023).

Isabelle Liber est traductrice de l’allemand au français. On lui doit la traduction des deux précédents romans de Lucy Fricke, Les occasions manquées et La diplomate. Elle vit à Berlin depuis 2003.

Parution le 4 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com