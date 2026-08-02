Les Ensablés - La guerre des mouches, de Jacques Spitz

Né en Algérie en 1896 au sein d'une famille bourgeoise, ancien polytechnicien, Jacques Spitz (1896-1963) s'est très tôt dirigé vers une carrière littéraire. Peu d'informations sont accessibles sur l'auteur lui-même, à l'exception notable d'études menées sous la direction d'universitaires dont François Ouellet (par ailleurs, contributeur des Ensablés et auteur d'un précédent article sur Les Dames de Velours) qui ont conduit à la publication d'un livre intitulé Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz aux Presses Universitaires de Rennes. Par Isabelle Luciat.
Le 02/08/2026 à 09:00 par Les ensablés
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02/08/2026 à 09:00
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On peut y lire que « l'homme a un caractère intransigeant et droit ». Ses amitiés sont « fidèles », son besoin de solitude, « obstiné », c'est un « irréductible célibataire ». Concentrées sur la période de l'entre-deux-guerres, ses œuvres, embrassent un large spectre de genres littéraires allant de la poésie au fantastique en passant par «l'essai romancé» d'inspiration surréaliste. Jacques Spitz y donnent libre cours à son « ironie glacée », sa « fascination pour le rêve » et son « intérêt pour les questions scientifiques ».
Au nombre de ses huits récits de littérature conjecturale (le terme «science-fiction» n'apparaît que dans les années 50) figure « La Guerre des Mouches », publié en 1938 alors que le monde était au bord du gouffre de la seconde guerre mondiale. C'est dans sa version originale, dans une publication donnée en 1997 par les Editions Ombres, que j'ai lu ce court roman (une version «modernisée» et partiellement réécrite a été publié dans les années 70, fortement déconseillée par les diverses sources consultées).
« La Guerre des Mouches » est l'histoire d'un changement de règne animal. Le récit peut se résumer en quelques mots : une certaine espèce de mouches, la «musca errabunda», devenue intelligente, se lance à la conquête de la Terre et parvient à exterminer l'humanité.
Les titres des onze chapitres illustrent parfaitement la progression du roman, allant du pittoresque récit d'aventure vers le tragique. Commençant dans une ambiance qui rappelle les romans de Jules Verne ou même les aventures de Tintin, le roman présente, dans ses cinq premiers chapitres, des titres évocateurs d'un monde colonial observé par un Occident puissant et fier de ses nobles institutions. Le premier chapitre intitulé « Le laboratoire Carnassier » présente le professeur au Collège de France éponyme, spécialisé dans la recherche sur l'hérédité.
A cet effet, il entretient des milliers de mouches drosophiles dans son laboratoire, aidé de son jeune assistant Juste-Evariste Magne. Les noms des protagonistes sont, on le voit, plus proches de l'univers de Jules Verne que de l'époque de rédaction du roman. Le laboratoire est le lieu où tout commence grâce aux observations pertinentes de Magne qui, en dépit d'un emploi du temps chargé et d'une vague timidité, trouvera tout de même l'amour en la personne de l'innocente Micheline.
Comme dans tout bon roman d'aventure, viennent ensuite les pays lointains, car le danger vient d'Asie et représente un autre «péril jaune», constitué de nuées de mouches inoculant intentionnellement des bactéries aux pauvres humains. Les titres de chapitres promènent le lecteur dans des contrées exotiques, anciennes colonies de la France: « La vallée du Mé-Kong », « L'Indochine menacée », « Le petit café arabe ».
Le lecteur attentif ne manquera pas de relever le sort réservé aux indigènes, premières victimes offertes aux mouches. Notre héros, Magne, est un homme de science avisé. Mais, il s'est formé sur le tas et reste éloigné des institutions, autant d'atouts dans ce sinistre contexte car notre homme est suffisamment libéré de toute ambition professionnelle pour décider de parcourir le monde et découvrir in situ l'intelligence des mouches.
Le sixième chapitre du livre, intitulé « Bilan et rapport » met fin au roman vernien. A partir de ce chapitre qui constitue le moment de vérité, sorte de ligne de crête, le récit dévale le versant de la tragédie. Les titres des quatre chapitres suivants balisent l'évolution du drame : « A l'assaut de l'opinion publique », « L'invasion du continent » (il s'agit de l'Europe), « La bataille de Paris », « La fin de l'espèce ».
Cette deuxième partie du récit relate les rires, les incrédulités, les attermoiements qui accueillent le rapport rédigé par Magne sur l'intelligence des mouches et leur volonté d'exterminer les humains, puis les stratégies isolées adoptées par chaque pays pour lutter contre leur invasion.
Dans cette course aux armements dans laquelle on ne peut s'empêcher de penser au contexte de 1938, l'auteur donne une place de choix aux fascistes italiens, aux Allemands (les plus imaginatifs et les plus féroces) et aux Russes qui proclament que « dans une société sans classes, il n'y a plus de place pour les mouches ». L'Angleterre, quant à elle, se contente, dans un premier temps, de doubler le cordon santitaire qui la sépare du continent. Il apparaît assez vite que l'absence de stratégie globale conduira inéluctablement à la disparition des hommes.
Comme le souligne Simon Bréan, contributeur à l'ouvrage « Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz », dans un article intitulé « Faire du présent un monde perdu »: « le point d'aboutissement des récits de Spitz n'est pas tant l'ouverture d'une perspective sur l'avenir qu'un regard narquois porté depuis cet avenir sur les illusions de notre présent ». Dans ce même ouvrage figure un inédit de Jacques Spitz intitulé Octave dans lequel l'auteur livre ses pensées. A propos de l'intelligence, Spitz estime: « L'intelligence n' a été donnée à l'homme que pour faire œuvre collective. L'intelligence est une aptitude a priori qui échoue dans la direction de l'individu qui la porte...». A méditer.
Au chapitre final, intitulé «Les derniers hommes», un échantillon d'humains est sélectionné par les mouches, majoritairement constitué « d'êtres privés de raison » mais aussi du chancelier allemand, pour rappeler peut-être « de quelle surprenante influence jouirent dans l'Histoire la parole et le discours», d'un prélat incarnant «le besoin de prière et de contemplation qui marqua tant de siècles de connaissance humaine» et de notre héros Magne.
Ces hommes et ces femmes ont été épargnés par les mouches afin de satisfaire leur curiosité sur le genre humain. Ces dernières viennent les observer périodiquement. La situation de départ qui décrit un laboratoire où des milliers de mouches faisaient l'objet d'expérimentations, est ainsi inversée. L'ironie est, on le comprend, omniprésente tout au long du roman mais le ton change soudainement dans les dernières pages, profondes et tragiques, comme si le récit jusque-là mené sur un ton badin et narquois, n'était qu'une illustration, une parabole, menant à une vérité beaucoup plus profonde.
La toute fin du roman sonde, en effet, la fragilité du genre humain. C'est le véritable fil conducteur du roman. Juste-Evariste Magne, compagnon de survie de cette poignée de fous sélectionnée par les mouches, cultive désormais la terre comme Candide cultivait son jardin. Au nombre des rescapés figure le narrateur du récit, admirateur de Magne. Il ressent l'impérieuse nécessité d'écrire et de documenter l'histoire de la fin des humains, pensant qu' « un jour viendra peut-être où les mouches savantes parviendront à la déchiffrer ».
C'est à la fois un témoignage sur ce que fut l'homme, un testament et un passage de relais aux nouveaux maîtres du monde. Prenant la forme d'une épitaphe, la dernière phrase du roman ne manque pas de panache.
Elle peut s'interpréter comme une excuse du narrateur à propos de la vanité de son projet d'écriture (il n'y aura bientôt plus d'humains pour le lire) mais plus encore, comme une mise en garde sur les dangers de l'époque: « Que les lectrices futures (les mouches) veuillent bien y voir le trait le plus représentatif de ce que furent les hommes: des êtres qui vécurent d'espoir, et dont ce fut à la fois la faiblesse et la grandeur. »
Isabelle Luciat Août 2026
Par Les ensablés
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01/08/2026, 08:00
Avec Chambre 28, Jean-Didier signe son premier roman et transpose dans la fiction les thèmes de l’invisible, de la transmission émotionnelle et des vies antérieures qu’il explore depuis plusieurs années dans ses ouvrages consacrés à la médiumnité. Publié dans la collection Thriller de Lune noire, le livre paraîtra le 9 septembre 2026.
01/08/2026, 06:30
Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.
31/07/2026, 19:25
« Un siècle laisse sa voix dans un poème, ses couleurs dans un tableau, son soupir dans une note de musique, mais surtout, il imprime son visage dans un masque de pierre. » Visages de pierre, Piero Bargellini, éditions Conférence. Voilà qui pourrait en partie résumer ce magnifique ouvrage.
31/07/2026, 14:38
Il y a des guerres que l’on mène seul, des batailles qui sont des confrontations avec un monde que l’on veut à tout prix conquérir pour soi-même. En gagnant les combats que l’on se fixe, on entraine avec soi sa famille et toute la fierté d’une histoire qui puise ses racines dans les générations précédentes.
31/07/2026, 11:34
Une photographie longtemps inaperçue. Sur une étagère, derrière un père endormi près de son nourrisson, un livre est ouvert à plat : celui de Mireille Mallet, l’arrière-grand-mère de Robin Josserand. Institutrice, résistante, déportée à Ravensbrück, elle est morte trois ans avant sa naissance. Il reste ses deux ouvrages, quelques images, des cartons relégués à la cave et les souvenirs douloureux de Jean-Claude, son fils cadet. De ces traces dispersées, Après Mireille compose un tombeau ou une enquête sur ce que l’héroïsme laisse derrière lui. Pas d'après avant le 27 août.
31/07/2026, 09:00
Avec Rappelle-moi, ma belle, Anna Ostasenko Bogdanoff ne dresse ni le portrait autorisé d’une célébrité ni son acte d’accusation. Elle fouille la mort d’Igor Bogdanoff, puis remonte les galeries d’une famille qui a longtemps préféré la légende aux faits. Ce premier roman, très physique, saisit par sa franchise et ses scènes d’hôpital. Il se montre moins convaincant lorsque chaque peur présente doit trouver son ancêtre. La fête de famille débute le 19 août.
31/07/2026, 08:30
Dans les années 1950, un géomètre soviétique est envoyé dans les Midlands irlandais pour arpenter les immenses tourbières promises à l’industrialisation. Mais les sols instables déjouent ses calculs et ébranlent ses certitudes.
31/07/2026, 08:00
Un soir, alors que tout le monde a déjà fui, Joseph fait du stop à la frontière sud, et c’est Maryam qui le prend en voiture. Du crépuscule à l’aube, ces deux inconnus roulent vers le nord pour rejoindre leurs proches, tandis que le territoire explose et se métamorphose sous leurs yeux.
31/07/2026, 07:30
La justice. Organisation, institutions, fonctionnement, de Nicolas Braconnay et Édouard Le Boulanger, paraîtra le 3 septembre 2026 aux éditions La Documentation française, dans la collection « Découverte de la vie publique ». En plus de 120 questions-réponses, l’ouvrage présente l’organisation judiciaire française, ses acteurs et ses rapports avec les juridictions internationales.
31/07/2026, 07:00
Une pole arrachée pour douze millièmes, une première place perdue au deuxième virage, puis reconquise en retardant un arrêt : à Budapest, Lando Norris n’a pas seulement remporté sa première victoire de la saison. Il a traversé trois manières de penser le temps. Exercices de style, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ne décorent pas la course : ils en éclairent la précision, le détour et les choix.
30/07/2026, 17:31
Le trente-huitième jeudi de ses quatre-vingt-huit ans, Victoria Woodhull décide que le monde peut très bien continuer sans elle, pourvu qu’il ne bâcle pas la sortie. Son perroquet Paradise a disparu, ses mollets bourdonnent comme un avion et les signes, qui savent toujours tout après coup, sont formels : « Aujourd’hui, je meurs. » Boule de cristal activée dès le 20 août.
30/07/2026, 15:25
« Les gens qui ne parlent plus à leurs parents sont de mauvaises personnes.
J’ai arrêté de parler à mon père à l’âge de trente-cinq ans, à la naissance de ma fille. »
Quelle est la limite de l’amour d’une fille envers ses parents ? Jusqu’où peut-on aller, que pouvons-nous accepter avant de perdre pied ? Avant d’atteindre ce point terrible de non-retour, de déchirure ? Pour Laetitia Faure, la naissance de son premier enfant sonne le glas d’une relation père-fille jonchée de blessures et de colère – et plus encore.
30/07/2026, 14:29
Un soir d’été 1979, une jeune fille frappe une balle contre le mur, au pied de son immeuble. Elle ne vise ni les trophées ni le classement : elle veut s’arracher à une famille en guerre, à un pays qu’elle voit sombrer dans la haine des femmes et aux normes imposées à son corps androgyne. Dans Championne, Nina Bouraoui fait de l’entraînement une confession scandée, fiévreuse, traversée d’éclats et d’épuisantes reprises. Jeu, set et match, ce 19 août.
30/07/2026, 14:21
À 82 ans, Fanny doit abandonner l’appartement qu’elle occupe depuis cinquante-neuf ans, au sixième étage de la rue Dante, sans ascenseur. Sa fille Thérèse et son gendre Peter ont tout réglé : cartons, gommettes rouges, déménageurs, maison de retraite au bord d’un lac, tapis roulants et cerisiers. Le paradis, en somme. Ou la mort servie sur papier glacé. Fanny résiste, disserte, boit du saké et prend à témoin Hoover, son aspirateur increvable. Car « une chambre à soi, ça ne se décrète pas. » Un lieu pareil ne se vide pas : il se défend. Départ ce 19 août.
30/07/2026, 10:35
Cavale pyrénéenne - Voici l'étonnant premier roman d'un très jeune auteur à la plume rageuse et survoltée. Le récit d'une vie manquée, celle d'un jeune qui a voulu s'échapper de l'enfer industriel et regagner les montagnes de son enfance. Un témoignage implacable de la brutalité sociale de notre quotidien.
30/07/2026, 09:41
Dana a grandi entourée de livres et d’images d’artistes. Très jeune, elle se met en tête de devenir une muse : être regardée, représentée, chantée. À seize ans, elle arrive à Paris et rencontre William, un photographe qu’elle considère comme « le plus artiste de tous les artistes ». Leur relation semble d’abord correspondre à ce qu’elle imaginait, avant que le rôle de muse ne révèle ses limites.
30/07/2026, 09:00
Lilitchka et Mietchka reviennent là où tout a commencé : une vieille maison à l’écart du monde, envahie par les herbes, les souvenirs et les silences. Les deux sœurs y cherchent un répit, ou peut-être un point de bascule. L’une hésite à partir, l’autre à aimer.
30/07/2026, 07:00
L’été 1940 fut « la saison des traîtres », une époque où il n’était guère facile de faire les bons choix. Au cours de quelques journées de juillet, ce récit fait s’entrecroiser quatre femmes aux personnalités et aux convictions très différentes. Quatre femmes et les hommes qu’elles ont séduits, trompés, repoussés, utilisés ou trahis.
29/07/2026, 11:01
La littérature regorge de récits d’enfance avec leur lot de mélancolie ou de nostalgie. Se pencher sur son passé est un exercice pas toujours évident si on veut que les mots soient à la hauteur de la mémoire, car le temps efface, enjolive ou modifie. La mémoire est fluctuante, trop sensible pour restituer avec précision une période de vie durant laquelle l’individu se construit émotionnellement.
29/07/2026, 10:38
L’histoire se déroule en 2030, lors d’un début d’été où l’on crève de chaud autant que l’on se liquéfie sous le poids des normes. Une anticipation très réaliste, donc. Marie Mazrouk, artiste performeuse arrivée au mitan de sa vie et, semble-t-il, au terme de sa carrière, disparaît au cours d’une performance sous les yeux médusés du public. Par Emma Tholozan.
29/07/2026, 10:01
Le 16 juillet 1969, tandis qu’Apollo 11 quitte la Terre, Richie Manning, cinq ans, se noie dans une piscine du Michigan. Laura Kasischke ne fait pas de cette mort annoncée une énigme, mais un vertige. Traduit par Céline Leroy, Baignade surveillée rembobine l’après-midi, suit les regards qui manquent l’essentiel et laisse le bleu virer au noir. Maillot de bain à prévoir le 27 août.
28/07/2026, 16:28
« Eunomia, 2062. La Nation Unie gouverne 95 % de la planète sous l'autorité de Gábor Varga, le "Conservateur", dont le système d'intelligence artificielle Babel garantit à l'humanité une mémoire unifiée, une vérité officielle et une paix sans failles. Ariane Delaunay, vingt-cinq ans, archiviste au Bureau Central des Archives Unifiées, est une citoyenne modèle, jusqu'au soir du Grand Discours, quand une intuition sourde lui souffle que quelque chose, sous la surface impeccable de son monde, cloche… »
28/07/2026, 14:03
Un écrivain arrive à Minneapolis pour reconstituer des meurtres commis six ans plus tôt. Il cherche un tueur. Il découvre une ville fendue, un policier en morceaux et une vérité qui refuse de rester immobile. À travers Un loup dans la ville, Jo Nesbø construit un polar noir, ample, bardé d’armes et de faux-semblants. La machine tire parfois trop de cartouches. Lorsqu’elle atteint sa cible, en revanche, il ne reste plus beaucoup d’air. Les premiers hurlements s'entendront le 1er octobre.
28/07/2026, 12:16
Delphine a choisi le Jura. Cédric croit partir en vacances. Mauvaise lecture : vingt-cinq ans après un coup de feu et une disparition, ils retrouvent une femme, une parole, puis bien pire. Avec Rouges-Truites, Pierric Bailly entraîne le roman familial vers le noir, dans une langue qui avance, bifurque, plaisante, puis cogne. Un livre ample, parfois trop, dont la voix emporte les excès. Canne à pêche à dépoussiérer pour le 20 août.
28/07/2026, 12:08
Copenhague, 1991. Kai rencontre Miriam Bang. Une artiste fascinante, envoûtante. Ils échangent, se jaugent du regard. Connexion instantanée, d’une puissance inexpliquée. Cette première nuit ensemble, presque irréelle, va totalement bousculer leur vie. Miriam est enceinte. Si Kai est fou de joie, la femme en face de lui est claire : à plus de cinquante ans, elle ne veut pas de cet enfant. Elle ne veut pas être mère. Mais elle souhaite qu’il soit père.
28/07/2026, 12:07
Dans Le Meurtre du commandeur (éditions Belfond, 2018, traduction d’Hélène Morita, avec la collaboration de Tomoko Oono), le narrateur-héros, peintre lui-même, écrit au sujet des œuvres du peintre illustre sous le toit duquel il vit seul, retiré du monde : « Bien sûr, chez lui qui deviendrait plus tard un des peintres les plus reconnus, il y avait plus de profondeur que dans mes propres toiles, et aussi plus de force de persuasion. Sa technique également était éblouissante. »
28/07/2026, 10:35
À 27 ans, Tadej Pogačar remporte son cinquième Tour de France et rejoint Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Derrière le jaune, Mads Pedersen emporte le vert, Richard Carapaz reconstruit sa course en pois et Isaac del Toro grandit dans la roue du maître. Quatre livres pour relire quatre manières de gagner, lorsque la victoire change de couleur.
28/07/2026, 10:24
Bien avant que la France ne s'impose comme la référence mondiale en matière de parfumerie, des artisans posaient déjà les fondements d'un savoir-faire appelé à traverser les siècles. C'est à cette histoire méconnue qu'Alice Camus Mignen consacre Les Parfumeurs de la cour de France. De Louis XIV à Louis XVI, publié chez Perrin.
28/07/2026, 10:00
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