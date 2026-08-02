Les Ensablés - La guerre des mouches, de Jacques Spitz

On peut y lire que « l'homme a un caractère intransigeant et droit ». Ses amitiés sont « fidèles », son besoin de solitude, « obstiné », c'est un « irréductible célibataire ». Concentrées sur la période de l'entre-deux-guerres, ses œuvres, embrassent un large spectre de genres littéraires allant de la poésie au fantastique en passant par «l'essai romancé» d'inspiration surréaliste. Jacques Spitz y donnent libre cours à son « ironie glacée », sa « fascination pour le rêve » et son « intérêt pour les questions scientifiques ».

Au nombre de ses huits récits de littérature conjecturale (le terme «science-fiction» n'apparaît que dans les années 50) figure « La Guerre des Mouches », publié en 1938 alors que le monde était au bord du gouffre de la seconde guerre mondiale. C'est dans sa version originale, dans une publication donnée en 1997 par les Editions Ombres, que j'ai lu ce court roman (une version «modernisée» et partiellement réécrite a été publié dans les années 70, fortement déconseillée par les diverses sources consultées).

« La Guerre des Mouches » est l'histoire d'un changement de règne animal. Le récit peut se résumer en quelques mots : une certaine espèce de mouches, la «musca errabunda», devenue intelligente, se lance à la conquête de la Terre et parvient à exterminer l'humanité.

Les titres des onze chapitres illustrent parfaitement la progression du roman, allant du pittoresque récit d'aventure vers le tragique. Commençant dans une ambiance qui rappelle les romans de Jules Verne ou même les aventures de Tintin, le roman présente, dans ses cinq premiers chapitres, des titres évocateurs d'un monde colonial observé par un Occident puissant et fier de ses nobles institutions. Le premier chapitre intitulé « Le laboratoire Carnassier » présente le professeur au Collège de France éponyme, spécialisé dans la recherche sur l'hérédité.

A cet effet, il entretient des milliers de mouches drosophiles dans son laboratoire, aidé de son jeune assistant Juste-Evariste Magne. Les noms des protagonistes sont, on le voit, plus proches de l'univers de Jules Verne que de l'époque de rédaction du roman. Le laboratoire est le lieu où tout commence grâce aux observations pertinentes de Magne qui, en dépit d'un emploi du temps chargé et d'une vague timidité, trouvera tout de même l'amour en la personne de l'innocente Micheline.

Comme dans tout bon roman d'aventure, viennent ensuite les pays lointains, car le danger vient d'Asie et représente un autre «péril jaune», constitué de nuées de mouches inoculant intentionnellement des bactéries aux pauvres humains. Les titres de chapitres promènent le lecteur dans des contrées exotiques, anciennes colonies de la France: « La vallée du Mé-Kong », « L'Indochine menacée », « Le petit café arabe ».

Le lecteur attentif ne manquera pas de relever le sort réservé aux indigènes, premières victimes offertes aux mouches. Notre héros, Magne, est un homme de science avisé. Mais, il s'est formé sur le tas et reste éloigné des institutions, autant d'atouts dans ce sinistre contexte car notre homme est suffisamment libéré de toute ambition professionnelle pour décider de parcourir le monde et découvrir in situ l'intelligence des mouches.

Le sixième chapitre du livre, intitulé « Bilan et rapport » met fin au roman vernien. A partir de ce chapitre qui constitue le moment de vérité, sorte de ligne de crête, le récit dévale le versant de la tragédie. Les titres des quatre chapitres suivants balisent l'évolution du drame : « A l'assaut de l'opinion publique », « L'invasion du continent » (il s'agit de l'Europe), « La bataille de Paris », « La fin de l'espèce ».

Cette deuxième partie du récit relate les rires, les incrédulités, les attermoiements qui accueillent le rapport rédigé par Magne sur l'intelligence des mouches et leur volonté d'exterminer les humains, puis les stratégies isolées adoptées par chaque pays pour lutter contre leur invasion.

Dans cette course aux armements dans laquelle on ne peut s'empêcher de penser au contexte de 1938, l'auteur donne une place de choix aux fascistes italiens, aux Allemands (les plus imaginatifs et les plus féroces) et aux Russes qui proclament que « dans une société sans classes, il n'y a plus de place pour les mouches ». L'Angleterre, quant à elle, se contente, dans un premier temps, de doubler le cordon santitaire qui la sépare du continent. Il apparaît assez vite que l'absence de stratégie globale conduira inéluctablement à la disparition des hommes.

Comme le souligne Simon Bréan, contributeur à l'ouvrage « Le Bazar imaginaire de Jacques Spitz », dans un article intitulé « Faire du présent un monde perdu »: « le point d'aboutissement des récits de Spitz n'est pas tant l'ouverture d'une perspective sur l'avenir qu'un regard narquois porté depuis cet avenir sur les illusions de notre présent ». Dans ce même ouvrage figure un inédit de Jacques Spitz intitulé Octave dans lequel l'auteur livre ses pensées. A propos de l'intelligence, Spitz estime: « L'intelligence n' a été donnée à l'homme que pour faire œuvre collective. L'intelligence est une aptitude a priori qui échoue dans la direction de l'individu qui la porte...». A méditer.

Au chapitre final, intitulé «Les derniers hommes», un échantillon d'humains est sélectionné par les mouches, majoritairement constitué « d'êtres privés de raison » mais aussi du chancelier allemand, pour rappeler peut-être « de quelle surprenante influence jouirent dans l'Histoire la parole et le discours», d'un prélat incarnant «le besoin de prière et de contemplation qui marqua tant de siècles de connaissance humaine» et de notre héros Magne.

Ces hommes et ces femmes ont été épargnés par les mouches afin de satisfaire leur curiosité sur le genre humain. Ces dernières viennent les observer périodiquement. La situation de départ qui décrit un laboratoire où des milliers de mouches faisaient l'objet d'expérimentations, est ainsi inversée. L'ironie est, on le comprend, omniprésente tout au long du roman mais le ton change soudainement dans les dernières pages, profondes et tragiques, comme si le récit jusque-là mené sur un ton badin et narquois, n'était qu'une illustration, une parabole, menant à une vérité beaucoup plus profonde.

La toute fin du roman sonde, en effet, la fragilité du genre humain. C'est le véritable fil conducteur du roman. Juste-Evariste Magne, compagnon de survie de cette poignée de fous sélectionnée par les mouches, cultive désormais la terre comme Candide cultivait son jardin. Au nombre des rescapés figure le narrateur du récit, admirateur de Magne. Il ressent l'impérieuse nécessité d'écrire et de documenter l'histoire de la fin des humains, pensant qu' « un jour viendra peut-être où les mouches savantes parviendront à la déchiffrer ».

C'est à la fois un témoignage sur ce que fut l'homme, un testament et un passage de relais aux nouveaux maîtres du monde. Prenant la forme d'une épitaphe, la dernière phrase du roman ne manque pas de panache.

Elle peut s'interpréter comme une excuse du narrateur à propos de la vanité de son projet d'écriture (il n'y aura bientôt plus d'humains pour le lire) mais plus encore, comme une mise en garde sur les dangers de l'époque: « Que les lectrices futures (les mouches) veuillent bien y voir le trait le plus représentatif de ce que furent les hommes: des êtres qui vécurent d'espoir, et dont ce fut à la fois la faiblesse et la grandeur. »

Isabelle Luciat Août 2026

Par Les ensablés

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