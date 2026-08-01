Myron Bolitar passe des romans d’Harlan Coben à Netflix

Myron Bolitar a abandonné ses projets de carrière en NBA après une blessure. Il dirige désormais MB Sports, une agence qui représente notamment des athlètes laissés de côté par les structures les plus importantes. Les difficultés rencontrées par ses clients l’amènent à intervenir dans des affaires qui dépassent la gestion de leur carrière. La série reprend ainsi le double rôle du personnage, à la fois agent et enquêteur.

Colin Woodell tient le rôle de Myron. KJ Apa incarne Windsor « Win » Lockwood, son ami et associé, tandis que Diane Guerrero joue Esperanza Diaz, ancienne catcheuse professionnelle devenue son bras droit chez MB Sports. Ces trois personnages forment le noyau récurrent des romans.

David E. Kelley et Kyle Long assurent l’écriture, la direction de la série et la production exécutive. Greg Yaitanes doit réaliser plusieurs épisodes et participe lui aussi à la production. Harlan Coben est associé au projet par l’intermédiaire de sa société Final Twist Productions.

De Deal Breaker à Rupture de contrat

Myron Bolitar apparaît en 1995, puis en 2003 en France dans Rupture de contrat, traduit par Martine Leconte et publié chez Fleuve Noir. Netflix présente son adaptation comme une fiction inspirée de l’ensemble des douze livres que compte la série. Le projet diffère ainsi des précédentes séries adaptées de romans indépendants de l’auteur, puisque les mêmes personnages peuvent y être suivis sur plusieurs enquêtes.

Dans Deal Breaker, Myron représente Christian Steele, un jeune joueur de football américain au début de sa carrière professionnelle. Un indice laisse penser que l’ancienne petite amie du sportif, disparue depuis dix-huit mois et présumée morte, pourrait être encore en vie. Myron mène alors ses recherches dans un milieu où les contrats, la réputation des joueurs et les intérêts financiers pèsent sur l’enquête.

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Par Dépêche

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