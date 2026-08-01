Après BookTok, Lynn Painter conquiert Netflix et Sony

Le roman suit Liz Buxbaum, lycéenne convaincue que l’amour doit ressembler aux films dont elle connaît les intrigues, les répliques et les bandes originales.

Lorsque Michael, son béguin d’enfance, revient dans le quartier à quelques semaines du bal de fin d’année, elle y voit la possibilité d’obtenir enfin le dénouement romantique qu’elle attend. Pour se rapprocher de lui, elle accepte l’aide de Wes Bennett, son voisin aussi séduisant qu’exaspérant, avec lequel elle entretient depuis l’enfance une relation faite de disputes et de mauvais tours.

Chicago accueillera cette adaptation romantique

Le dispositif rassemble plusieurs ressorts familiers de la romance contemporaine : le garçon d’à côté, les ennemis contraints de collaborer, le faux rapprochement et le béguin inaccessible. Lynn Painter les utilise cependant pour confronter son héroïne à l’écart entre les conventions rassurantes de la fiction et le désordre des sentiments réels. Liz veut vivre une comédie romantique parfaitement écrite, et découvre progressivement que l’amour ne se trouve pas nécessairement là où son scénario personnel l’avait placé.

Julia Hart connaît bien les récits d’apprentissage : après Stargirl et Hollywood Stargirl pour Disney+, elle a notamment signé pour Netflix Don’t Say Good Luck, comédie dramatique adolescente attendue le 14 août 2026, portée notamment par Sunny Sandler, Melanie Lynskey et Steve Buscemi.

Pour Better Than the Movies, Julia Hart a travaillé au scénario avec Jordan Horowitz, son mari et collaborateur, tandis que Heather Flanders en a rédigé une autre version. Jordan Horowitz, producteur de La La Land, produira le film avec Shauna Phelan pour Original Headquarters. Le tournage est annoncé à Chicago, mais Netflix n’a encore confirmé ni le calendrier exact ni la date du 3 septembre avancée par certains sites spécialisés. Aucune date de sortie n’a enfin été communiquée.

Du phénomène TikTok aux adapatations

BookTok a joué un rôle décisif dans la trajectoire du roman. Publié en 2021, Better Than the Movies a surtout décollé l’année suivante, après avoir été recommandé par la créatrice de contenus Haley Pham. Les vidéos consacrées à Liz et Wes ont ensuite entretenu les ventes sur la durée.

Aux États-Unis, le livre a figuré pendant 41 mois dans le classement mensuel des romans young adult en poche du New York Times, ainsi que durant douze semaines dans sa liste hebdomadaire des livres reliés. En France, il s'est écoulé à près de 60.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat. Le roman a été prolongé par une suite, Nothing Like the Movies, publiée en 2024 aux États-Unis puis en France en 2025 chez Comet, dans une traduction d’Emmanuelle Pingault. Il s'est vendu à près de 30.000 exemplaires, tous formats confondus.

Une autre adaptation concerne Fake Skating, romance adolescente de Lynn Painter publiée aux États-Unis en septembre 2025. Le roman paraîtra en France le 23 septembre prochain chez Comet, sous son titre original. Le nom de la traductrice ou du traducteur n’a pas encore été communiqué. L’histoire réunit Dani et Alec, deux amis d’enfance séparés depuis plusieurs années, qui se retrouvent dans une petite ville du Minnesota où le hockey occupe une place centrale et acceptent de simuler une relation amoureuse.

Sony Pictures développe son adaptation avec Olive Bridge, la société de Will Gluck, réalisateur de Easy A, Sexe entre amis et Tout sauf toi. Will Gluck, Jacqueline Monetta et Madison Jones sont annoncés à la production, tandis que Lynn Painter interviendra comme productrice exécutive. Le roman a remporté le Goodreads Choice Award 2025.

DOSSIER - Netflix : quand les livres inspirent films et séries

Par Hocine Bouhadjera

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