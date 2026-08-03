Culture : des coupes budgétaires qui obligent à un “arbitrage entre les actions

Les dernières années du second quinquennat d'Emmanuel Macron auront été douloureuses pour la culture. Plusieurs lois de finances ont coupé dans les moyens du ministère de la Culture, qui ne représentaient toujours pas, cependant, 1 % du budget total de l'État.

Les collectivités territoriales, pour leur part, ont eu tendance à stabiliser, voire baisser les subsides destinés aux actions culturelles. Choix politique ou contrainte économique sont convoqués, pour un résultat similaire : les organisations du secteur réduisent leurs actions, licencient des salariés ou renoncent à certaines initiatives.

En Pays de la Loire, l'agence du livre Mobilis a été victime de ce vent mauvais, privée de toute son équipe salariée. En Nouvelle-Aquitaine, l'agence livre, cinéma et audiovisuel (ALCA) a, pour sa part, dû se résoudre à abandonner « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques », d'après une annonce réalisée il y a quelques semaines. Ces agences ont pourtant un rôle important, à la fois relais des politiques nationales et territoriales, vectrices de rencontres et de formations et soutiens de la création.

« Cette décision concernant la mission Lecture publique fait suite à une baisse de la subvention accordée par la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, qui a directement affecté cette mission », nous précise Rachel Cordier, directrice générale d'ALCA depuis septembre 2022. « Quand la Drac nous a annoncé avec certitude ces arbitrages, nous avons discuté avec elle des actions touchées par ces baisses. S’agissant d’ALCA, la Drac a proposé que cela porte sur les missions de lecture publique », développe-t-elle.

La subvention versée par la Drac étant fléchée, telle somme est allouée à l’économie du livre (édition, librairie), une autre à la Création et à la vie littéraire, au Patrimoine, à la Lecture publique... « L’arbitrage concernant la mission Lecture publique peut également s’expliquer par le fait qu'elle est considérée comme relevant moins directement des compétences régionales », ajoute encore Rachel Cordier. En effet, communes et départements (via les médiathèques départementales) sont généralement plus impliqués.

Une baisse de 25 %

La loi de finances 2026, qui intervenait après une année déjà marquée par l'austérité, a entériné une forte baisse des crédits déconcentrés du ministère de la Culture au sein du programme 334, « Livres et industries culturelles ». Ils sont ainsi passés de 10,1 millions € à 7,5 millions €, suscitant une forte inquiétude des professionnels du livre, qui avaient exprimé leur « immense désarroi » face à cette baisse de 25 %.

« Comment comprendre de telles décisions alors qu’en 2021, le président de la République déclarait la lecture grande cause nationale ? », s'interrogeait pour sa part Bruno Boutleux, président d’ALCA, en juin dernier, dans le rapport d'activité 2025 de l'agence. « À l’occasion même de ses vœux de fin d’année 2025, la lecture et son importance étaient l’unique sujet culturel figurant dans son discours. Les chiffres récents du Centre national du livre sur le déclin de la lecture l’y encourageaient sans doute. »

À quelques mois de l'élection présidentielle, difficile d'espérer une meilleure situation pour 2027. « Aucune information n'est stabilisée », nous indique un fin connaisseur du sujet. « Ce qui est sûr en revanche, c'est le climat d'incertitude, qui est censé nous préparer à des baisses qui ne viennent pas, ou qu'on dit qu'elles ne viendront pas et qui viennent quand même, ou qui sont moins fortes que prévu, ou finalement plus fortes que prévu. »

Des actions et désengagement

Dans un tel contexte, difficile d'imaginer de nouveaux engagements, ou même des hausses des soutiens pour compenser l'inflation. D'autant plus que les agences culturelles n'ont pas de recettes propres : « Les statuts de l’association ne le permettent pas et ce n’est pas le modèle de ce type de structure. Souvent, les agences découlent d’une volonté politique : elles existent parce que des responsables politiques veulent qu’elles existent », rappelle Rachel Cordier. Si le mécénat peut intervenir, il est absolument exclu qu'il puisse compenser les baisses des financements publics.

En Nouvelle-Aquitaine, l'agence ALCA a pu compter sur la région, laquelle a « souhaité préserver au maximum de ses possibilités les moyens d’ALCA pour son action à destination des professionnels du livre en réduisant l’effort budgétaire demandé à l’agence ». D'un montant de 3.662.950 € en 2025 (pour le livre, mais aussi le cinéma et l'audiovisuel), elle est passée à 3.542.397 € pour 2026 (- 3,29 %).

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Parallèlement, la subvention de la Drac a atteint 556.600 € en 2026, contre 684.700 € en 2025 (- 18,71 %) et 710.700 en 2024 (- 21,68 %). « Nous avons un budget important », reconnait Rachel Cordier, « mais chaque millier d’euros compte. Depuis 3 ou 4 ans, en raison des coupes budgétaires, nous sommes contraints de réaliser cet exercice d’arbitrage entre les actions. » ALCA a aussi perdu 10 % de ses effectifs depuis 2022, ajoute sa directrice générale.

Photographie : illustration, Michala Lipkova, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

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