Culture : des coupes budgétaires qui obligent à un “arbitrage entre les actions

Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.
Le 03/08/2026 à 14:44 par Antoine Oury
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03/08/2026 à 14:44
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Les dernières années du second quinquennat d'Emmanuel Macron auront été douloureuses pour la culture. Plusieurs lois de finances ont coupé dans les moyens du ministère de la Culture, qui ne représentaient toujours pas, cependant, 1 % du budget total de l'État.
Les collectivités territoriales, pour leur part, ont eu tendance à stabiliser, voire baisser les subsides destinés aux actions culturelles. Choix politique ou contrainte économique sont convoqués, pour un résultat similaire : les organisations du secteur réduisent leurs actions, licencient des salariés ou renoncent à certaines initiatives.
En Pays de la Loire, l'agence du livre Mobilis a été victime de ce vent mauvais, privée de toute son équipe salariée. En Nouvelle-Aquitaine, l'agence livre, cinéma et audiovisuel (ALCA) a, pour sa part, dû se résoudre à abandonner « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques », d'après une annonce réalisée il y a quelques semaines. Ces agences ont pourtant un rôle important, à la fois relais des politiques nationales et territoriales, vectrices de rencontres et de formations et soutiens de la création.
« Cette décision concernant la mission Lecture publique fait suite à une baisse de la subvention accordée par la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, qui a directement affecté cette mission », nous précise Rachel Cordier, directrice générale d'ALCA depuis septembre 2022. « Quand la Drac nous a annoncé avec certitude ces arbitrages, nous avons discuté avec elle des actions touchées par ces baisses. S’agissant d’ALCA, la Drac a proposé que cela porte sur les missions de lecture publique », développe-t-elle.
La subvention versée par la Drac étant fléchée, telle somme est allouée à l’économie du livre (édition, librairie), une autre à la Création et à la vie littéraire, au Patrimoine, à la Lecture publique... « L’arbitrage concernant la mission Lecture publique peut également s’expliquer par le fait qu'elle est considérée comme relevant moins directement des compétences régionales », ajoute encore Rachel Cordier. En effet, communes et départements (via les médiathèques départementales) sont généralement plus impliqués.
La loi de finances 2026, qui intervenait après une année déjà marquée par l'austérité, a entériné une forte baisse des crédits déconcentrés du ministère de la Culture au sein du programme 334, « Livres et industries culturelles ». Ils sont ainsi passés de 10,1 millions € à 7,5 millions €, suscitant une forte inquiétude des professionnels du livre, qui avaient exprimé leur « immense désarroi » face à cette baisse de 25 %.
« Comment comprendre de telles décisions alors qu’en 2021, le président de la République déclarait la lecture grande cause nationale ? », s'interrogeait pour sa part Bruno Boutleux, président d’ALCA, en juin dernier, dans le rapport d'activité 2025 de l'agence. « À l’occasion même de ses vœux de fin d’année 2025, la lecture et son importance étaient l’unique sujet culturel figurant dans son discours. Les chiffres récents du Centre national du livre sur le déclin de la lecture l’y encourageaient sans doute. »
À quelques mois de l'élection présidentielle, difficile d'espérer une meilleure situation pour 2027. « Aucune information n'est stabilisée », nous indique un fin connaisseur du sujet. « Ce qui est sûr en revanche, c'est le climat d'incertitude, qui est censé nous préparer à des baisses qui ne viennent pas, ou qu'on dit qu'elles ne viendront pas et qui viennent quand même, ou qui sont moins fortes que prévu, ou finalement plus fortes que prévu. »
Dans un tel contexte, difficile d'imaginer de nouveaux engagements, ou même des hausses des soutiens pour compenser l'inflation. D'autant plus que les agences culturelles n'ont pas de recettes propres : « Les statuts de l’association ne le permettent pas et ce n’est pas le modèle de ce type de structure. Souvent, les agences découlent d’une volonté politique : elles existent parce que des responsables politiques veulent qu’elles existent », rappelle Rachel Cordier. Si le mécénat peut intervenir, il est absolument exclu qu'il puisse compenser les baisses des financements publics.
En Nouvelle-Aquitaine, l'agence ALCA a pu compter sur la région, laquelle a « souhaité préserver au maximum de ses possibilités les moyens d’ALCA pour son action à destination des professionnels du livre en réduisant l’effort budgétaire demandé à l’agence ». D'un montant de 3.662.950 € en 2025 (pour le livre, mais aussi le cinéma et l'audiovisuel), elle est passée à 3.542.397 € pour 2026 (- 3,29 %).
À LIRE - Entre 2025 et 2026, les budgets culturels des régions en baisse de 6 %
Parallèlement, la subvention de la Drac a atteint 556.600 € en 2026, contre 684.700 € en 2025 (- 18,71 %) et 710.700 en 2024 (- 21,68 %). « Nous avons un budget important », reconnait Rachel Cordier, « mais chaque millier d’euros compte. Depuis 3 ou 4 ans, en raison des coupes budgétaires, nous sommes contraints de réaliser cet exercice d’arbitrage entre les actions. » ALCA a aussi perdu 10 % de ses effectifs depuis 2022, ajoute sa directrice générale.
Photographie : illustration, Michala Lipkova, CC BY-NC-ND 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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30/07/2026, 12:52
En Italie, les lecteurs n’attendront plus l’entrée à l’école. Après quatre années d’expérimentation dans 350 crèches de territoires fragiles, la campagne nationale #ioleggoperché s’ouvrira, en septembre, à l’ensemble des structures accueillant les enfants de 0 à 3 ans. En novembre, familles et particuliers pourront leur offrir des ouvrages dans les librairies partenaires. Une extension nationale, certes, mais avec un régime de dons encore distinct de celui des écoles.
30/07/2026, 12:40
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.
30/07/2026, 11:19
Plus de 1,5 million de livres ukrainiens auraient été détruits au cours du mois de juillet 2026, selon l’Institut ukrainien du livre et les autorités du pays. Après les 800.000 exemplaires perdus par BookChef, les bombardements russes ont touché l’entrepôt de Knyholav, les bureaux de plusieurs maisons et l’imprimerie Konvi, où étaient fabriqués des centaines de milliers de manuels scolaires. Kyiv prépare désormais un dispositif de soutien à une filière dont les calendriers, les coûts et les capacités de production sont durablement désorganisés.
30/07/2026, 10:42
Comme il l'avait annoncé, Donald Trump a demandé à la Cour suprême des États-Unis de casser le jugement rendu par une cour new-yorkaise en janvier 2024. Cette dernière l'avait condamné à une amende de 83,3 millions $ pour des propos diffamatoires tenus contre l'autrice E. Jean Carroll, qu'il a agressée sexuellement au milieu des années 1990.
30/07/2026, 10:33
La bataille pour le contrôle du Festival d’Angoulême s’enlise encore. Le tribunal judiciaire a accordé un ultime délai aux organisateurs historiques, à l’ADBDA et au groupe Morgane, désormais chargés de préparer l’édition 2027. Après des mois de reports, le dossier devra être plaidé au plus tard le 16 septembre 2026, avec en jeu la légalité du processus qui a écarté 9e Art+.
29/07/2026, 17:49
Visée par un arrêté ministériel d’expulsion, Xenia Fedorova, ancienne patronne de RT France devenue chroniqueuse sur CNews et Europe 1, annonce un recours immédiat. Le ministère de l’Intérieur l’accuse de servir de relais à des campagnes russes de désinformation, sa défense dénonce une atteinte à la liberté d’expression. Derrière ce bras de fer juridique se dessine aussi l’itinéraire d’une personnalité revenue au premier plan grâce à l’écosystème Bolloré, de la télévision à l’édition, des festivals littéraires aux librairies.
29/07/2026, 17:17
Dans un marché du livre en recul et une région qui réduit ses soutiens culturels, La Mer Salée a choisi de transférer sa maison à une coopérative plutôt que de la vendre ou de l’arrêter. Plus de 640 sociétaires ont apporté plus de 160.000 € pour consolider quatre emplois et faire passer la production de trois à huit ou dix nouveautés annuelles.
29/07/2026, 16:25
Mehrzweckeier aurait dû intégrer les dix candidats au titre de « mot des jeunes de l’année » 2026. Langenscheidt l’a écarté après avoir établi que son succès provenait d’une mobilisation organisée sur Reddit et que cette création apparemment inoffensive dissimulait une injure visant Friedrich Merz. L’épisode révèle les fragilités d’une consultation en ligne censée observer des usages qu’elle contribue aussi à fabriquer.
29/07/2026, 14:00
Louis Hachette Group, principalement détenu par le groupe Bolloré, annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2 % pour son premier semestre 2026, porté par les bons résultats de Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Pour ce dernier, les « activités de diversification » ont payé, tout comme quelques best-sellers du début d'année, signés par Guillaume Musso et Pierre Lemaitre, notamment.
29/07/2026, 12:33
Cartooning for Peace a publié, le 27 juillet 2026, une alerte concernant Cristina Sampaio et André Carrilho. Ces deux dessinateurs portugais figurent au sein d'une liste de personnes et d’organisations désignées comme des « cibles » et des « menaces » par le Movimento Armilar Lusitano (MAL), un groupe d’extrême droite visé par une enquête au Portugal. 9 personnes ont été mises en accusation le 17 juin pour des infractions liées notamment au terrorisme et aux armes.
29/07/2026, 11:56
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
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