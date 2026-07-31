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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Dua Lipa invite Gaël Faye, Patti Smith et Kae Tempest à Londres

Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale. 

Le 31/07/2026 à 15:06 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

31/07/2026 à 15:06

Hocine Bouhadjera

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Lorsque le Southbank Centre avait annoncé, au printemps, que Dua Lipa prendrait les commandes du London Literature Festival 2026, les contours de sa participation restaient encore flous. Le programme désormais publié permet d’en mesurer l’ampleur : la chanteuse britannique investira le Royal Festival Hall les 24 et 25 octobre et animera elle-même trois grandes conversations, tandis que son Service95 Book Club accompagnera plusieurs rencontres tout au long du festival. 

Le London Literature Festival s’inscrit cette année dans les célébrations du 75e anniversaire du Southbank Centre, héritier du Festival of Britain organisé en 1951. 

Zadie Smith, Mustafa et Patti Smith

Le premier grand rendez-vous conduit par Dua Lipa aura lieu le 24 octobre avec Zadie Smith. Leur conversation reviendra sur White Teeth (Sourires de loup, traduit de l’anglais par Claude Demanuelli, Gallimard), premier roman publié par l’écrivaine britannique en 2000, alors qu’elle avait 24 ans.

À travers les familles Jones et Iqbal, le livre racontait une société londonienne faite de migrations, de mémoires coloniales et d’identités entremêlées. 26 ans plus tard, la rencontre s’interrogera sur ce que seraient devenus ces personnages dans le climat politique contemporain, mais aussi sur la manière dont une autrice vit avec une œuvre qui a fixé très tôt sa réputation. L’échange sera enregistré pour le podcast du Service95 Book Club. 

Le même soir, Dua Lipa retrouvera le poète, chanteur et cinéaste soudano-canadien Mustafa autour de Nour, un recueil de poésie diffusé gratuitement en 2025. Son titre signifie « lumière » en arabe, et les textes abordent la foi, le deuil, l’amour et les gestes quotidiens du rituel. La discussion portera moins sur la promotion d’un ouvrage que sur les poèmes qui accompagnent une existence : Mustafa et Dua Lipa évoqueront leurs auteurs de prédilection, avec plusieurs lectures assurées par des invités.

La prise de contrôle du Royal Festival Hall s’achèvera le 25 octobre avec Patti Smith. La musicienne et écrivaine présentera Bread of Angels (Le Pain des anges, traduit de l’anglais par Claire Desserrey, Gallimard), récit autobiographique qui traverse son enfance dans l’Amérique de l’après-guerre, sa formation artistique, son émergence sur la scène punk, puis les années de retrait consacrées à sa famille.

La conversation devrait également aborder la place prise par l’écriture après les deuils qui ont marqué sa vie et la manière dont une œuvre permet de maintenir ensemble création, mémoire et liberté. Elle sera elle aussi enregistrée pour le podcast de Service95.

De la Palestine à l’Amérique de Trump

Le festival s’ouvrira, le 20 octobre, avec Michael Lewis, auteur de The Big Short (Le Casse du siècle, traduit de l’anglais américain par Fabrice Pointeau, avec la collaboration de Guy Martinolle, Sonatine, 2010), venu présenter Blockers: Rebels in the Deep State. Son nouveau livre raconte les premières semaines du Department of Government Efficiency, structure associée à Elon Musk au début du second mandat de Donald Trump, à travers les fonctionnaires qui ont tenté de résister aux suppressions et aux démantèlements administratifs. 

Le lendemain, Ta-Nehisi Coates et Tareq Baconi discuteront de la Palestine, de la liberté et de la décolonisation avec la journaliste Nesrine Malik. La rencontre accompagnera la parution en poche de The Message (Le Message, traduit de l’anglais américain par Karine Lalechère, Autrement, 2025), de Ta-Nehisi Coates, et présentera le nouvel essai de Tareq Baconi, What Now: On Palestine, Freedom, and Our Global Future.

Le rendez-vous, organisé en association avec Service95, entre en résonance avec les prises de position publiques de Dua Lipa. Signataire, dès 2023, de l’appel d’Artists4Ceasefire en faveur d’un cessez-le-feu, de la libération des otages et de l’acheminement de l’aide humanitaire, la chanteuse a expliqué que l’histoire de sa famille, contrainte de quitter le Kosovo pendant la guerre, la rendait particulièrement sensible au sort des populations déplacées.

Tout en condamnant les attaques du Hamas du 7 octobre et en déplorant les vies israéliennes perdues, elle a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. En mai 2024, après les frappes sur Rafah, elle a de nouveau exprimé sa solidarité avec les Palestiniens.

Le 22 octobre, la lauréate du prix Nobel de la paix Nadia Murad présentera I Choose My Beginning: A Story of Activism and Courage. Rescapée du génocide des Yézidis et de l’esclavage sexuel organisé par l’organisation État islamique, elle y raconte non seulement les crimes qu’elle a subis, mais le travail nécessaire pour reconstruire une existence qui ne soit pas entièrement définie par le statut de victime. 

La fiction dite spéculative trouvera également sa place avec Hernan Diaz, prix Pulitzer pour Trust (Trust, traduit de l’anglais américain par Nicolas Richard, Éditions de l’Olivier, 2023), qui viendra présenter Ply. Situé dans un avenir profondément transformé, ce troisième roman mêle musique punk, vol d’électricité, expériences scientifiques et interrogation sur le capitalisme technologique. 

Les langues, les sons et la censure

Pour le lectorat français, l’un des rendez-vous les plus intéressants sera consacré à la littérature traduite. Le 28 octobre, Gaël Faye, Samanta Schweblin, l’écrivain suisse Nelio Biedermann et l’Indonésienne Intan Paramaditha liront et commenteront leurs textes. Le Southbank Centre présente cette rencontre comme une réponse au poids persistant de l’anglais dans l’édition britannique, alors même que les ventes de fiction traduite auraient progressé de 31 % entre 2016 et 2025 et que plus de la moitié de ces livres seraient achetés par des lecteurs de moins de 35 ans. 

Service95 et English PEN consacreront une rencontre aux formes contemporaines de censure, en donnant à entendre des textes visés et des témoignages d’auteurs, journalistes, musiciens et militants soumis à des pressions judiciaires, politiques ou militantes.

D’autres rendez-vous exploreront la langue comme matière sonore, avec Kae Tempest, Jacqueline Crooks, Omar Musa et Sufiyaan Salam, ou la manière d’écrire la vulnérabilité masculine, avec Caleb Azumah Nelson et Tomasz Jedrowski. Le festival s’achèvera enfin sur une conférence de Xiaolu Guo consacrée à la fiction à l’ère de l’intelligence artificielle.

En marge des rendez-vous portés par Dua Lipa, le festival maintient une programmation plus institutionnelle, centrée sur la poésie, l’ouverture sociale de l’édition et la jeunesse. Les Forward Prizes, les quarante ans de Poems on the Underground, la poésie somalienne britannique et la National Poetry Library y côtoieront des rencontres avec Alice Oswald, Kwame Dawes ou Max Porter.

D’autres événements mettront en avant des auteurs incarcérés ou anciennement détenus, des écrivains sous-représentés, les maisons indépendantes et les nouvelles voix distinguées par Wasafiri. La programmation jeunesse réunira notamment Katherine Rundell, Malorie Blackman, V. E. Schwab et une adaptation scénique de The Smeds and the Smoos, tout en ouvrant une réflexion sur les liens entre littérature et jeu vidéo.

Le programme présenté ici est celui publié au 31 juillet 2026 et reste susceptible d’évoluer d’ici l’ouverture du festival.

Une nouvelle star… du monde littéraire

La présence de Dua Lipa répond autant à un enjeu de visibilité qu’à une crise réelle de la lecture. Alors que 2026 a été proclamée National Year of Reading, les dernières données disponibles montrent qu’en 2025, seul un tiers des Britanniques de 8 à 18 ans déclarait aimer lire pendant son temps libre, 25 % des garçons, contre 39 % des filles. Le Southbank Centre mise donc sur la puissance de prescription d’une artiste suivie par des millions de personnes pour faire circuler les livres au-delà des réseaux habituels de la critique, des librairies et de l’université.

Le pari reste ambigu : la célébrité de la curatrice peut éclipser les écrivains, tandis que les grandes rencontres coûtent au moins 29 £, contre environ 17 pour des événements plus modestes. Plusieurs rendez-vous gratuits et retransmissions en ligne atténuent toutefois cette logique.

La présence de Dua Lipa ne surgit pas de nulle part. En 2023, l’artiste a créé le Service95 Book Club, prolongement littéraire de sa plateforme culturelle Service95. Chaque mois, elle choisit un livre, le présente à sa communauté et reçoit généralement son auteur dans un podcast. Le projet a également organisé des rencontres physiques, dont une étape parisienne en février 2026, construite autour d’un échange de livres et d’un atelier de céramique.

Ce dispositif rapproche Dua Lipa d’une tradition de clubs de lecture portés par des célébrités, d’Oprah Winfrey à Reese Witherspoon, en passant par Emma Watson, Florence Welch ou Natalie Portman. Service95 entend par ailleurs mettre en avant la littérature traduite, les lecteurs confrontés à la censure ou à l’incarcération, ainsi que des écrivains dont la diffusion demeure plus limitée dans le monde anglophone. La programmation londonienne reprend précisément ces orientations. 

À Porto, Dua Lipa a par ailleurs inauguré la Manifesto Library, une bibliothèque permanente consacrée aux livres censurés, contestés ou retirés de certaines institutions. Installée dans la Livraria Lello, elle réunit près de 100 titres sélectionnés avec le Service95 Book Club. Les ouvrages sont classés selon quatre axes : pouvoir, contrôle, voix et mémoire. La sélection rassemble notamment La Servante écarlate, Les Versets sataniques, Fahrenheit 451, Maus, Persepolis et La Couleur pourpre.

À LIRE - Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Elle aborde des thèmes comme le racisme, la sexualité, les identités LGBTQIA+, la violence politique et la mémoire collective. La Manifesto Library constitue la première déclinaison physique permanente du Service95 Book Club.

Crédits photo : Dua Lipa lors du 50e gala annuel des Chaplin Awards à l’Alice Tully Hall, en 2025 (PhilipRomanoPhoto, CC BY 4.0)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.

28/07/2026, 12:05

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“Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.

27/07/2026, 16:20

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Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend

Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.

25/07/2026, 14:04

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Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.

22/07/2026, 14:44

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Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.

21/07/2026, 18:20

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Et si la marquise de Sévigné avait rencontré le Facteur Cheval ?

À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.

17/07/2026, 09:46

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Cette bibliothèque réunit 4000 années de livres dans une seule exposition

Des premières traces écrites aux fanzines punk, la State Library Victoria réunit plus de 400 pièces pour la 21e édition de World of the Book. Ouverte le 4 juillet 2026, l’exposition accorde cette année une place inédite aux autrices : Jane Austen, Virginia Woolf, Octavia E. Butler, les sœurs Brontë ou encore Agatha Christie voisinent avec des livres miniatures, des talismans, des archives éditoriales et des créations contemporaines.

14/07/2026, 15:03

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Shunga : l'art érotique japonais s'exhibe à la Maison de la culture du Japon

La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».

13/07/2026, 10:39

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Histoires d’animaux : la BnF expose son bestiaire à Richelieu

Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours. 

09/07/2026, 11:34

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Brest accueille une exposition consacrée au dessinateur Gotlib

Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.

08/07/2026, 17:15

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Bibliothèque Gulbenkian : Raphaël Rubio Meau, premier lauréat de la résidence EX-LIBRIS

La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.

07/07/2026, 09:37

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Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée

À la veille de la 80e édition du Festival d’Avignon, une enquête Ipsos bva confirme l’attachement des Français au théâtre. Mais, entre le prestige culturel de la scène, le prix des places et l’éloignement des salles, la fréquentation demeure inégale. Fabrice Luchini et Pierre Arditi dominent, eux, le classement des personnalités qui l’incarnent le mieux.

03/07/2026, 09:54

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Le CHRD retrace l’épopée de L’Escadron bleu, de la BD aux archives

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) consacrera, du 8 octobre 2026 au 13 juin 2027, une exposition à l’Escadron bleu, groupe de onze volontaires de la Croix-Rouge française envoyé en Pologne en 1945 pour participer au secours et au rapatriement de déportés français. « L’Escadron bleu, une épopée féminine » s’appuie notamment sur la bande dessinée de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, publiée chez Dupuis.

01/07/2026, 10:48

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Bruxelles accueille une exposition consacrée à la BD québécoise

Le Musée de la BD de Bruxelles présente, jusqu’à la fin juin 2027, « L’Art de la BD… à la québécoise », une exposition entièrement consacrée à la création québécoise. Cette 11e déclinaison de l’exposition L’Art de la BD marque la première ouverture internationale de ce rendez-vous, avec près de 100 auteur·rices sélectionné·es à travers le Québec. 

30/06/2026, 15:48

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Offrir la culture à ses collaborateurs : livres, spectacles, musées

Quels avantages culturels proposer aux salariés et bénéficiaires du CSE (Comité social et économique) ?

30/06/2026, 15:48

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Memory of London, photographies de Nino Azzouz

« Tu te rappelles de nos soirs d’été ? On rentrait de cours, presque en courant car les soirs étaient plus courts que les jours. On s’inventait joueurs de foot, arbitres, et présentateurs. On était heureux et jeunes. Innocents, presque insouciants mais on vivait. Et on avait la chance de pouvoir courir pour le jeu, pas pour notre vie. » (À Mots Roses) Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

29/06/2026, 15:07

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Au Château d’Aubenas, Philip K. Dick et Marion Fayolle réinventent nos imaginaires

À partir du 17 octobre 2026, le Château d’Aubenas présentera deux expositions inédites autour de l’image, du récit et de l’expérience sensible. La première, « Rêvez-vous de moutons électriques ? », réunira une vingtaine d’artistes internationaux autour des technologies numériques, de la mémoire et de la fiction, tandis que la seconde sera consacrée à l’artiste ardéchoise Marion Fayolle, entre dessin, écriture, corps et paysages.

26/06/2026, 12:57

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Ljubljana, les fragments de livres médiévaux deviennent les héros d’une exposition

Dans la capitale de la Slovénie, les pages arrachées, les bandes de parchemin et les morceaux de reliure prennent la place d’honneur. La Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana présente jusqu’au 5 septembre Lost over Time: Medieval Manuscript Fragments, première exposition du pays entièrement consacrée aux vestiges de livres médiévaux.

 

26/06/2026, 11:20

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Paris célèbre Aimé Césaire et les 25 ans de la loi Taubira

Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

25/06/2026, 18:11

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Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie

Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.

25/06/2026, 18:09

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Lyon à bicyclette : le Rhône et la Saône en littérature

À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

25/06/2026, 15:40

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À Fresnes, Malo Patron réouvre la Bièvre par l’écriture

À l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, à Fresnes, Malo Patron expose jusqu’au 26 septembre son projet Écrire la Bièvre, pour la continuité des imaginaires des petites rivières urbaines. Écrivain et performeur, il y poursuit un travail commencé en 2024 autour d’une rivière francilienne aussi présente qu’insaisissable : visible sur une partie de son parcours, enfouie ailleurs, parfois oubliée par celles et ceux qui vivent pourtant au-dessus d’elle.

25/06/2026, 10:53

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À la Bpi, Press Start 2026 racontera les histoires du jeu vidéo

Le festival de jeux vidéo Press Start reviendra du 23 au 28 septembre 2026 à la Bibliothèque publique d’information, pour une 14e édition intitulée Histoires sans fin. Après plusieurs formats, l’événement retrouve sa formule de cœur : une semaine de festival dans les espaces de la bibliothèque, avec des ateliers, des rencontres avec des professionnel·les du secteur, des sessions de jeux et des événements diffusés en direct sur Twitch.

19/06/2026, 16:10

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En Écosse, une bibliothèque nationale fait de la pluie un trésor de collection

À Édimbourg, la National Library of Scotland ouvre le 19 juin Rain, une exposition gratuite visible jusqu’au 30 avril 2027. Livres rares, manuscrits, cartes, partitions, archives audiovisuelles et objets du quotidien y racontent les manières écossaises de mesurer, redouter ou célébrer les averses. Une initiative rafraichissante en ces périodes de chaleurs accablantes.

19/06/2026, 10:56

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La facture explose, Philippe Geluck renonce au musée du Chat

Le Chat n’aura finalement pas son musée à Bruxelles, du moins pas sous la forme imaginée par Philippe Geluck. Après plus d’une décennie de reports, de polémiques et de hausse des coûts, le dessinateur belge a décidé de se retirer du projet de Musée du Chat et du dessin d’humour, annoncé en 2015 et plusieurs fois repoussé depuis.

18/06/2026, 17:51

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Expositions et lectures pour les cent ans de Michel Butor

En 2026, le centenaire de Michel Butor donnera lieu à des expositions, lectures, colloques et rééditions en France et à l’étranger. Né le 14 septembre 1926, mort le 24 août 2016, l’écrivain aurait eu cent ans le 14 septembre 2026. Le programme annoncé revient sur une œuvre souvent associée au Nouveau Roman, mais largement développée ensuite dans le dialogue avec les arts, les langues et les cultures.

17/06/2026, 11:58

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Joël Parnotte et Warnauts & Raives exposés à la galerie Daniel Maghen

Du 24 juin au 29 août 2026, la galerie Daniel Maghen consacre sa dernière exposition de la saison à Joël Parnotte et à Warnauts & Raives. L’événement accompagne la sortie de Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, publié chez Dargaud, et présente la première rétrospective du duo Warnauts & Raives depuis quinze ans. L’exposition rassemble des planches originales, des illustrations réalisées pour l’occasion, ainsi que des œuvres à l’aquarelle et à l’encre de Chine.

17/06/2026, 10:35

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Comédie-Française : une saison 2026-2027 entre Molière, Ernaux et Leïla Slimani

La Comédie-Française a dévoilé sa saison 2026-2027, marquée par 26 spectacles, 6 lectures, 6 rencontres et 2 soirées Répertoire. Après une période hors les murs liée à la fermeture de la Salle Richelieu jusqu’à l’été 2026, la Maison de Molière retrouve une saison largement déployée entre ses espaces habituels - Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre - et plusieurs lieux partenaires, de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet au Théâtre 14, jusqu’au Jardin des Tuileries et à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts.

16/06/2026, 18:08

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Paramount-Warner : le ministère américain de la Justice valide un accord à 110 milliards $

La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.

15/06/2026, 12:34

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Agnès Jaoui et Denis Podalydès dans l'adaptation d'un roman d’Audrey Diwan

Pour son premier long-métrage, la réalisatrice et scénariste Julie Gourdain a jeté son dévolu sur un roman d'Audrey Diwan, De l'autre côté de l'été, paru en 2009 chez Flammarion. Agnès Jaoui et Denis Podalydès mèneront la distribution du film, dont le tournage se déroulera cet été.

15/06/2026, 09:56

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À Paris, au cœur du Marais, Enki Bilal a inauguré son Fonds

Le Fonds Enki Bilal a ouvert ses portes le 11 juin, rue Charlot, à Paris. Pour son lancement, ce nouvel espace culturel consacre une exposition inaugurale à l’auteur de La Trilogie Nikopol, avec plus de 200 œuvres réunies jusqu’au 1er novembre 2026.

13/06/2026, 21:46

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Au Centre Culturel Coréen, un voyage dans la littérature jeunesse coréenne

Avec l’exposition Un livre, mille voyages, présentée du 2 juin au 5 septembre, le Centre Culturel Coréen invite le public à découvrir l’histoire de la littérature jeunesse coréenne, depuis ses origines au début du XXe siècle jusqu’aux œuvres qui séduisent aujourd’hui les lecteurs au-delà de la Corée.

12/06/2026, 18:08

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Sappho, poètesse fantôme qui remplit encore les bibliothèques

À l’University of Illinois, la Rare Book & Manuscript Library consacre Sweetbitter aux héritages et vies posthumes de Sappho. L’exposition, visible dans la Main Library jusqu’à la mi-août 2026 selon le calendrier institutionnel, explore une figure transmise par fragments, reprises et mythes. Une poète presque perdue, mais jamais sortie des bibliothèques.

11/06/2026, 16:44

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Face à Amazon, Shein et Temu, Label Emmaüs fête ses 10 ans

Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.

08/06/2026, 17:15

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