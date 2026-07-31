Le manga Akari remporte le Prix Asie de la Critique ACBD 2026

Fumiyo Kagari exerce le métier de vitrailliste, mais la mort de son épouse l’a conduit à envisager la fermeture de son atelier. Son quotidien est bouleversé par le retour de sa petite-fille Akari, qu’il n’a pas revue depuis plusieurs années et avec laquelle il va devoir renouer.

Le travail du verre tient une place centrale dans le récit comme dans le dessin de Marco Kohinata, qui s’attache à restituer la transparence, l’opacité et les variations de lumière propres au vitrail. Le recours au noir et blanc lui permet également de suggérer les teintes du matériau par les contrastes, les ombres et le traitement des surfaces.

Née en 1994, Marco Kohinata a étudié à l’université d’art de Musashino avant de commencer sa carrière de mangaka en 2015. Publié au Japon en 2022, Akari rend hommage à son grand-père, artisan vitrailliste mort en 2018.

Cinq titres en lice pour le prix

La sélection finale réunissait également Le Bouquiniste, d’Ao Kojima, publié par Vega, Cosmos, de Ryûhei Tamura, paru chez Ki-oon, Mujina into the deep, d’Inio Asano, édité par Kana, ainsi que Sukima, de Gao Yan, publié par Casterman.

Créé en 2007, le Prix Asie de la Critique ACBD récompense chaque année une bande dessinée asiatique publiée en français au cours de la période retenue par l’association. Son attribution intervient dans le cadre de Japan Expo, où le nom du lauréat est annoncé.

Avec cette distinction, Akari succède à Tokyo, ces jours-ci, de Taiyô Matsumoto, publié par Kana.

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Par Dépêche

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